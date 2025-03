Wind is spelbreker in Catalonië: geen spektakel op Coll de Pradell

Col buiten categorie geschrapt

De zesde etappe in de Ronde van Catalonië wordt vanwege slechte weersomstandigheden ingekort. In de regio zijn felle winden actief en daarom is beslist de rit tussen Berga en Queralt te beperken tot 118,6 km in plaats van de geplande 159 km.



De Col de Pradell (15,1 km aan 6,7 %, de laatste 5,5 km aan 10,9 %), een col buiten categorie en de belangrijkste beklimming van de dag, wordt geschrapt. Die lag op 60 km van de streep.



Het peloton krijgt wel nog de Col de Batallola (3e categorie), de Collada de San Isidro (1e categorie) en de slotklim in Queralt (1e categorie, 5,9 km aan 7,5%) voorgeschoteld.



Juan Ayuso begint als leider aan de voorlaatste etappe. Primoz Roglic volgt op 1 seconde in het klassement.