Quinn Simmons verrast sprinters in bizarre rit in Catalonië, die slechts 25 km lang was door felle rukwinden

Een rit in de Ronde van Catalonië die de geschiedenisboeken ingaat als een van de bizarste ooit. Door felle rukwinden werd de zware bergrit een vlakke etappe, die even later ook nog eens werd geneutraliseerd. Na veel vijven en zessen moest er amper 25 kilometer gekoerst worden. Quinn Simmons kwam er als winnaar uit met een late uitval. In het klassement blijft het status quo: die meet werd getrokken op 5 kilometer van de streep.

Voor de klassementsrenners was dit uiteindelijk geen beslissende dag met 4.000 hoogtemeters, maar een snipperdag. De strijd om eindwinst wordt morgen beslecht, op en rond de Montjuïc in Barcelona. Juan Ayuso leidt nog altijd met amper één seconde voorsprong op Roglic.

Inschatten hoe veilig het is, dat hoopten ze te doen in de eerste lus. Als alles veilig werd bevonden, stond nog een rit van 60 kilometer op de planning.

Aan de top van het klassement verandert niets. De tijdsopname gebeurde al op 5 kilometer van de streep. Juan Ayuso verdedigt morgen één seconde voorsprong op Roglic in de traditionele slotrit in Barcelona.

De laatste kilometer liep nog smerig op. Dat bleek de Amerikaan wel te liggen, want niemand kwam nog bij hem. Snelle man Pavel Bittner strandde in het wiel van Simmons, die zijn eerste profzege mocht vieren.

Juan Ayuso: "Het was een heel rare dag. We zijn afhankelijk van het weer, maar dit was bijna hallucinant. Er was verwarring en uiteindelijk moest er een beslissing genomen worden. Het is een moeilijke situatie voor iedereen, ook voor de organisatoren."

"Het is belangrijk dat de veiligheid bewaard wordt, maar ook dat er koers is. We hebben beide gekregen vandaag. We probeerden ons aan te passen aan de wisselende omstandigheden. Ik ben een wielrenner, ik wilde koersen."