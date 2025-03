LIVE Ronde van Catalonië (vanaf 14 uur) - Felle wind gooit parcours helemaal om: bergrit wordt quasi vlakke rit

Berga

De renners zijn bijna klaar voor vertrek in Berga. Daar zal straks voor de zesde keer de finish liggen van een etappe in de Ronde van Catalonië, voor het eerst sinds 1959. Eén keer wist een Belg te winnen: Richard Van Genechten. Hij is een van de drie landgenoten die ooit de eindzege pakte in deze rittenkoers.