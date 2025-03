LIVE Ronde van Catalonië: Start is eindelijk gegeven na neutralisatie door felle wind, rit is amper 25 kilometer lang

Bijna record voor Brennan

En of de twee ritzeges van Matthew Brennan straf waren. Met zijn 19 jaar en 234 dagen deed hij dat op heel jonge leeftijd. Een record is het (net) niet. Miguel Poblet was nog zo’n zestig dagen jonger toen hij in 1947 zijn tweede etappezege pakte in de Ronde van Catalonië.



In het geschiedenisboek van deze koers verdient de Spanjaard een prominente plaats. Met zijn 33 (!) etappezeges is hij recordhouder en er staan ook twee eindoverwinningen op zijn palmares.