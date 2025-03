Primoz Roglic heeft revanche op Juan Ayuso beet na steekspel bergop in Catalonië

Woensdag moest hij in een millimetersprint nog nipt de duimen leggen voor Juan Ayuso, maar donderdag heeft Primoz Roglic de rollen omgedraaid in de Ronde van Catalonië. Op de slotklim naar Montserrat werd het opnieuw een tweestrijd tussen de twee tenoren, waarbij de Sloveen dit keer het sprintje kon regelen. Roglic neemt ook de leiderstrui over van Ayuso. Lennert Van Eetvelt werd 7e.