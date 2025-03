LIVE Ronde van Catalonië: halve ploeg van Alpecin-Deceuninck moet opgeven, onder wie Groves met kniepijn

De fotofinish was gisteren het enige hoogtepunt in de eerste bergrit in de Ronde van Catalonië. Vandaag krijgen de klassementsmannen een nieuwe kans om voor spektakel te zorgen. Krijgen we op de slotklim met aankomst bergop een nieuw duel tussen Roglic en Ayuso of kan onze landgenoot Lennert van Eetvelt verrassen in Montserrat.