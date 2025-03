Spanning troef in Catalonië: Juan Ayuso vloert Primoz Roglic in millimetersprint bergop

Wat scheelde het? Juan Ayuso heeft Primoz Roglic met enkele centimeters afgetroefd in een sprint à deux in de Ronde van Catalonië. De youngster van UAE Team Emirates ging als eerste aan, maar na een ultieme jump van Roglic was het toch nog spannend. Ayuso is ook de nieuwe leider.

Dat was echter buiten Ayuso gerekend die met een snedige sprint nog op en over de Sloveen ging en hem nipt kon afhouden.

Na de tweestrijd had Juan Ayuso heel wat lof voor zijn uitdager. "Primoz is een fantastische concurrent", zei hij.

"Deze finale is 'tricky', door de bocht op 150 meter. Ik wist dat ik daar eerste moest zitten, maar ik zat er niet. Ik wist dat ik geen tijd meer te verliezen had, en al in de bocht probeerde ik naast Primoz te komen."

"Hij gedroeg zich als een kampioen. Een andere renner had toen misschien de deur dichtgedaan en dan had ik kunnen crashen, maar hij speelde het fair. Chapeau voor hem."

Ayuso werd dankzij zijn ritwinst ook leider in het algemene klassement. "Dat is mijn hoofddoel. Maar ritten winnen is daarbij heel belangrijk, want zeges brengen ook bonificatieseconden op."

"En deze koers wordt al jarenlang beslist met minder dan tien seconden verschil. Het is belangrijk dat ik dit eerste duel gewonnen heb, maar er komen nog twee heel zware dagen, en ook in de laatste rit (op Montjuïc in Barcelona, red.) ben je nooit zeker."