LIVE Ronde van Catalonië: Welke sprinter trekt aan het langste eind op licht hellende finish?

12:18

Startplaats Banyoles zag in 2017 en 2021 voor het laatst het profpeloton. In beide gevallen ging het om een tijdrit.



In een verder verleden was het er spurten geblazen. In de Ronde van Catalonië van 2013 was Gianni Meersman de rapste, in 2010 Mark Cavendish, en in 2008 Thor Hushovd.