LIVE Ronde van Catalonië: Welke puncher pakt de eerste leiderstrui in Sant Feliu de Guíxols?

Nadat de afgelopen weken voornamelijk de sprinters en klassieke renners aan hun trekken kwamen, is het deze week aan de klimmers om zich in de kijker te rijden in de Ronde van Catalonië. Bij afwezigheid van Tadej Pogacar van Jonas Vingegaard zien enkele renners hun kans schoon om de 7-daagse rittenkoers naar hun hand te zetten.