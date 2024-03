LIVE: Laatste aankomst bergop in de Ronde van Catalonië, Pogacar opnieuw topfavoriet voor de ritzege

Voor de derde en laatste keer deze week ligt de finish bovenaan een gecategoriseerde klim. Vandaag is het de Queralt (5,9 km met 7% gemiddeld) dat de honneurs mag waarnemen.



Tot het zover is, mag het peloton eerst even warmlopen. De Coll de la Batallola (11,7 km aan 3%) en Collet de Cal Ros (10,1 km aan 4,2%) zijn relatief gezien de makkelijkste beklimmingen van de dag. Zij krijgen dan ook respectievelijk het label van 3e en 2e categorie.



Na het voorgerecht is het tijd voor de hoofdmaaltijd. Met de Coll de Pradell (15,1 km aan 6,5%) wacht er net voorbij halfkoers een beklimming van buitencategorie die stroken tot 18% bevat.



Wanneer die verteerd is, dalen de renners af naar de voet van de Collada de Sant Isidre (5 km aan 8,4%). Deze beklimming van 1e categorie is de laatste hindernis op weg naar de slotklim, die eveneens het label van 1e categorie draagt.