LIVE Catalonië: Soudal-Quick Step kiest voor de aanval, Roglic pakt seconde extra op Evenepoel

clock 15:42 15 uur 42. 4e keer, goeie keer voor Soudal-Quick Step. Na eerdere pogingen van Mattia Cattaneo, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke is het Fausto Masnada wel gelukt om in de vlucht te raken. Bij Soudal-Quick Step mogen de mannen die de voorbije dagen in dienst van Evenepoel dus hun eigen kans gaan vandaag. Of zijn ze nog iets van plan in de finale? . 4e keer, goeie keer voor Soudal-Quick Step Na eerdere pogingen van Mattia Cattaneo, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke is het Fausto Masnada wel gelukt om in de vlucht te raken. Bij Soudal-Quick Step mogen de mannen die de voorbije dagen in dienst van Evenepoel dus hun eigen kans gaan vandaag. Of zijn ze nog iets van plan in de finale?

clock 15:35 15 uur 35. Nog eens de namen van de renners vooraan: Fausto Masnada (Soudal-Quick Step) Carlos Verona (Movistar) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) Oscar Onley (DSM) Simone Velasco (Astana) Jonas Gregaard (Uno-X) Heel wat goed klimmende types dus vooraan, die maar wat graag met een voorgift de laatste 40 kilometer aan zouden snijden. Die bevatten nog wel het nodige klimwerk waar zij het verschil kunnen maken. . Nog eens de namen van de renners vooraan: Fausto Masnada (Soudal-Quick Step) Carlos Verona (Movistar) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) Oscar Onley (DSM) Simone Velasco (Astana) Jonas Gregaard (Uno-X)

Heel wat goed klimmende types dus vooraan, die maar wat graag met een voorgift de laatste 40 kilometer aan zouden snijden. Die bevatten nog wel het nodige klimwerk waar zij het verschil kunnen maken.

clock 15:30 15 uur 30. Het verschil van de kopgroep zakt onder impuls van Cofidis en Israel-Premier Tech weer onder de minuut. Zo lijkt het een onmogelijke zaak om voorop te blijven. Bryan Coquard en Corbin Strong lijken dus in hun sprintkansen te geloven vandaag. . Het verschil van de kopgroep zakt onder impuls van Cofidis en Israel-Premier Tech weer onder de minuut. Zo lijkt het een onmogelijke zaak om voorop te blijven. Bryan Coquard en Corbin Strong lijken dus in hun sprintkansen te geloven vandaag.

clock 15:25 15 uur 25. Verliezers in het klassement gisteren. Primoz Roglic en Remco Evenepoel staken er met zijn tweeën weer bovenuit bij de aankomst op Lo Port. Marc Soler & Joao Almeida (UAE) deden gisteren een goede zaak in de stand door lang mee te gaan met De Grote Twee. Ook Rigoberto Uran (EF Education) en de jonge Lenny Martinez (Groupama-FDJ) klommen goed mee. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) was tot nu toe degene die Roglic en Evenepoel het dichtst benaderde, maar kreeg gisteren een tik. Hij valt zo terug van de 3e naar de 7e plek in de stand. Esteban Chaves (EF Education) en vooral Romain Bardet (DSM) zagen ook sterretjes op Lo Port. Bardet verloor maar liefst 8 en een halve minuut op Roglic. . Verliezers in het klassement gisteren Primoz Roglic en Remco Evenepoel staken er met zijn tweeën weer bovenuit bij de aankomst op Lo Port. Marc Soler & Joao Almeida (UAE) deden gisteren een goede zaak in de stand door lang mee te gaan met De Grote Twee. Ook Rigoberto Uran (EF Education) en de jonge Lenny Martinez (Groupama-FDJ) klommen goed mee. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) was tot nu toe degene die Roglic en Evenepoel het dichtst benaderde, maar kreeg gisteren een tik. Hij valt zo terug van de 3e naar de 7e plek in de stand. Esteban Chaves (EF Education) en vooral Romain Bardet (DSM) zagen ook sterretjes op Lo Port. Bardet verloor maar liefst 8 en een halve minuut op Roglic.

clock 15:15 15 uur 15. De laatste klim is zwaar, maar ik denk dat ik hem wel kan overleven. Ik hoop dat het een sprint wordt, dat is mijn beste kans om te winnen. . Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) bij de start vanmiddag. De laatste klim is zwaar, maar ik denk dat ik hem wel kan overleven. Ik hoop dat het een sprint wordt, dat is mijn beste kans om te winnen. Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) bij de start vanmiddag

clock 15:14 15 uur 14.

clock 15:10 Opgave Bernal. Na zijn val eerder vandaag zit de Ronde van Catalonië erop voor Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Pech blijft de Colombiaan zo achtervolgen bij zijn zoveelste comeback. . 15 uur 10. give up Opgave Bernal Na zijn val eerder vandaag zit de Ronde van Catalonië erop voor Egan Bernal (Ineos Grenadiers). Pech blijft de Colombiaan zo achtervolgen bij zijn zoveelste comeback.

clock 15:07 1'. De tegenaanvallers zijn intussen gegrepen, de 6 koplopers hebben een voorgift van 1 minuut op het peloton. Met nog 80 kilometer te gaan lijken we dan toch eindelijk een 'vroege' vlucht te hebben. Al is het maar de vraag of zij het uitzingen tot de aankomst in Molins de Rei. . 15 uur 07. time difference 1' De tegenaanvallers zijn intussen gegrepen, de 6 koplopers hebben een voorgift van 1 minuut op het peloton. Met nog 80 kilometer te gaan lijken we dan toch eindelijk een 'vroege' vlucht te hebben. Al is het maar de vraag of zij het uitzingen tot de aankomst in Molins de Rei.

clock 15:00 15 uur . Samenstelling kopgroep. 6 renners rijden helemaal vooraan in de koers. Opvallend: opnieuw is er iemand van Soudal-Quick Step van de partij. Fausto Masnada is al de vierde verschillende renner van de ploeg die het ruime sop kiest. Verder zien we ook Carlos Verona (Movistar), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën), Oscar Onley (DSM), Simone Velasco (Astana) en Jonas Gregaard (Uno-X). . Samenstelling kopgroep 6 renners rijden helemaal vooraan in de koers. Opvallend: opnieuw is er iemand van Soudal-Quick Step van de partij. Fausto Masnada is al de vierde verschillende renner van de ploeg die het ruime sop kiest. Verder zien we ook Carlos Verona (Movistar), Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën), Oscar Onley (DSM), Simone Velasco (Astana) en Jonas Gregaard (Uno-X).

clock 14:57 14 uur 57. De verschillen tussen het peloton en de verschillende groepjes aanvallers blijven klein. Ook Jumbo-Visma roert zich nu in de debatten met Foss en Bouwman, maar zij slagen er niet in om helemaal naar voor door te stomen. . De verschillen tussen het peloton en de verschillende groepjes aanvallers blijven klein. Ook Jumbo-Visma roert zich nu in de debatten met Foss en Bouwman, maar zij slagen er niet in om helemaal naar voor door te stomen.

clock 14:53 Val Bernal. Terwijl met Geraint Thomas de ene voormalige Tourwinnaar van Ineos een poging doet om naar de kop van de koers te rijden, valt die andere voormalige Tourwinnaar van de ploeg. Egan Bernal gaat samen met een drietal andere renners tegen de grond in het peloton. . 14 uur 53. fall Val Bernal Terwijl met Geraint Thomas de ene voormalige Tourwinnaar van Ineos een poging doet om naar de kop van de koers te rijden, valt die andere voormalige Tourwinnaar van de ploeg. Egan Bernal gaat samen met een drietal andere renners tegen de grond in het peloton.

clock 14:50 14 uur 50. Onze woorden zijn nog niet koud of daar komen dan toch enkele nieuwe aanvalspogingen. Een tiental renners proberen op zoek te gaan naar het winnende lot. . Onze woorden zijn nog niet koud of daar komen dan toch enkele nieuwe aanvalspogingen. Een tiental renners proberen op zoek te gaan naar het winnende lot.

clock 14:47 14 uur 47. Halfweg koers nog steeds geen ontsnapping. Zo lijken we toch af te stevenen op de 2e groepssprint in deze Ronde van Catalonië. Of voelen in het tweede deel van de rit dan toch nog wat renners zich geroepen om de aanvalsbel te luiden? . Halfweg koers nog steeds geen ontsnapping Zo lijken we toch af te stevenen op de 2e groepssprint in deze Ronde van Catalonië. Of voelen in het tweede deel van de rit dan toch nog wat renners zich geroepen om de aanvalsbel te luiden?

clock 14:45 14 uur 45. Het zal niet makkelijk zijn om de sprinters te lossen op die laatste klim. De meeste sprinters hier zijn geen pure sprinters en kunnen ook goed klimmen. . Corbin Strong (Israel-Premier Tech) bij de start vandaag. Het zal niet makkelijk zijn om de sprinters te lossen op die laatste klim. De meeste sprinters hier zijn geen pure sprinters en kunnen ook goed klimmen. Corbin Strong (Israel-Premier Tech) bij de start vandaag

clock 14:35 Roglic haalt het voor Evenepoel in de tussensprint, waardoor hij zijn voorsprong uitbreidt tot 11 seconden in de stand. . 14 uur 35. Roglic haalt het voor Evenepoel in de tussensprint, waardoor hij zijn voorsprong uitbreidt tot 11 seconden in de stand.

clock 14:33 14 uur 33. Na de tussensprint zitten we stilaan op het keerpunt waar we terug richting het oosten rijden. De wegen gaan nu ook niet meer overwegend bergop, zoals in het eerste deel van deze etappe. Speelt dat in de kaart van de sprinters? Er is alleszins nog steeds geen kopgroep waar zij rekening mee moeten houden. . Na de tussensprint zitten we stilaan op het keerpunt waar we terug richting het oosten rijden. De wegen gaan nu ook niet meer overwegend bergop, zoals in het eerste deel van deze etappe. Speelt dat in de kaart van de sprinters? Er is alleszins nog steeds geen kopgroep waar zij rekening mee moeten houden.

clock 14:28 Roglic pakt 1 seconde extra op Evenepoel. De tussensprint in Terres de Lleida is een prooi voor Primoz Roglic. De leider pakt er de 3 bonificatieseconden, Remco Evenepoel met het met 2 stuks doen. Zo vergroot de Sloveen zijn voorsprong tot 11 seconden in de stand. . 14 uur 28. sprint point Roglic pakt 1 seconde extra op Evenepoel De tussensprint in Terres de Lleida is een prooi voor Primoz Roglic. De leider pakt er de 3 bonificatieseconden, Remco Evenepoel met het met 2 stuks doen. Zo vergroot de Sloveen zijn voorsprong tot 11 seconden in de stand.

clock 14:24 Dylan Teuns verbroederde bij de start nog even met zijn oud-ploeggenoot Wout Poels. De winnaar van de Waalse Pijl van vorig jaar schaaft in Catalonië nog aan zijn vorm na ziekte enkele weken geleden Volgende week zien we Teuns normaal gezien voor het eerst dit seizoen op Vlaamse wegen in de Ronde van Vlaanderen. 14 uur 24. Dylan Teuns verbroederde bij de start nog even met zijn oud-ploeggenoot Wout Poels. De winnaar van de Waalse Pijl van vorig jaar schaaft in Catalonië nog aan zijn vorm na ziekte enkele weken geleden



Volgende week zien we Teuns normaal gezien voor het eerst dit seizoen op Vlaamse wegen in de Ronde van Vlaanderen.