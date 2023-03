LIVE Catalonië: Soudal-Quick Step kiest voor de aanval, broedt Evenepoel op een plannetje?

clock 14:24 Dylan Teuns verbroederde bij de start nog even met zijn oud-ploeggenoot Wout Poels. De winnaar van de Waalse Pijl van vorig jaar schaaft in Catalonië nog aan zijn vorm na ziekte enkele weken geleden Volgende week zien we Teuns normaal gezien voor het eerst dit seizoen op Vlaamse wegen in de Ronde van Vlaanderen. 14 uur 24. Dylan Teuns verbroederde bij de start nog even met zijn oud-ploeggenoot Wout Poels. De winnaar van de Waalse Pijl van vorig jaar schaaft in Catalonië nog aan zijn vorm na ziekte enkele weken geleden



Volgende week zien we Teuns normaal gezien voor het eerst dit seizoen op Vlaamse wegen in de Ronde van Vlaanderen.

clock 14:20 14 uur 20. Met Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) krijgen we nog een Belg erbij aan het front. Dat is echter maar van korte duur, want het peloton zit hen op de hielen. Opnieuw draait deze poging op niets uit. Toch maar au grand complet richting de tussensprint dan? . Met Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty) krijgen we nog een Belg erbij aan het front. Dat is echter maar van korte duur, want het peloton zit hen op de hielen. Opnieuw draait deze poging op niets uit. Toch maar au grand complet richting de tussensprint dan?

clock 14:14 14 uur 14. Dat lijkt alleszins niet het plan te zijn van Soudal-Quick Step. Louis Vervaeke is hun volgende pion die voor de aanval kiest. Dat is al de derde renner van het team van Remco Evenepoel die versnelt uit het peloton en voor de derde keer met iemand van Lotto-Dstny erbij. Het is opnieuw Andreas Kron. . Dat lijkt alleszins niet het plan te zijn van Soudal-Quick Step. Louis Vervaeke is hun volgende pion die voor de aanval kiest. Dat is al de derde renner van het team van Remco Evenepoel die versnelt uit het peloton en voor de derde keer met iemand van Lotto-Dstny erbij. Het is opnieuw Andreas Kron.

clock 14:12 14 uur 12. Strijd om bonificaties over 10 kilometer? . We zien op dit moment geen pogingen meer om een kopgroep te vormen. Over 10 kilometer is er de tussensprint in Terres de Lleida. Krijgen we daar een strijd om de bonificaties tussen Roglic en Evenepoel? . Strijd om bonificaties over 10 kilometer? We zien op dit moment geen pogingen meer om een kopgroep te vormen. Over 10 kilometer is er de tussensprint in Terres de Lleida. Krijgen we daar een strijd om de bonificaties tussen Roglic en Evenepoel?

clock 14:02 Van de kleinere Spaanse ploegen hebben we nog opvallend weinig namen in de vuurlijn gezien vandaag. Kiezen zij zo meteen hun moment? . 14 uur 02. Van de kleinere Spaanse ploegen hebben we nog opvallend weinig namen in de vuurlijn gezien vandaag. Kiezen zij zo meteen hun moment?

clock 13:59 41,5 km/h na 1 uur koers. Het peloton weet van geen ophouden vandaag. Als een opgefokte Spaanse stier raast het over de - toch grotendeels bergopwaartse - wegen met een stevige gemiddelde snelheid van 41,5 km/h. Dat tempo is ook de doodsteek voor Van Wilder en Moniquet, die opgeslokt worden door de meute. . 13 uur 59. average speed 41,5 km/h na 1 uur koers Het peloton weet van geen ophouden vandaag. Als een opgefokte Spaanse stier raast het over de - toch grotendeels bergopwaartse - wegen met een stevige gemiddelde snelheid van 41,5 km/h. Dat tempo is ook de doodsteek voor Van Wilder en Moniquet, die opgeslokt worden door de meute.

clock 13:48 Opgave Marco Brenner (DSM). Voor de jonge Duitser is het immense tempo van het eerste wedstrijduur er teveel aan. Hij zal Barcelona niet halen morgen en geeft op. . 13 uur 48. give up Opgave Marco Brenner (DSM) Voor de jonge Duitser is het immense tempo van het eerste wedstrijduur er teveel aan. Hij zal Barcelona niet halen morgen en geeft op.

clock 13:41 13 uur 41. Van Wilder verkeert in het gezelschap van Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny). Heeft deze Belgische entente wel kans van slagen? . Van Wilder verkeert in het gezelschap van Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny). Heeft deze Belgische entente wel kans van slagen?

clock 13:38 Veel rust is er nog niet geweest in deze etappe. . 13 uur 38. Veel rust is er nog niet geweest in deze etappe.

clock 13:35 13 uur 35. Aanval Van Wilder. Alles is weer te herdoen na de samensmelting van het peloton en de aanvallers. Meteen het signaal voor een nieuwe poging uit het kamp van Soudal-Quick Step. Ilan Van Wilder is de volgende die het mag proberen. Ze lijken vastberaden om iemand voorop te sturen. Hebben ze een plannetje uitgedokterd met Remco Evenepoel? . Aanval Van Wilder Alles is weer te herdoen na de samensmelting van het peloton en de aanvallers. Meteen het signaal voor een nieuwe poging uit het kamp van Soudal-Quick Step. Ilan Van Wilder is de volgende die het mag proberen. Ze lijken vastberaden om iemand voorop te sturen. Hebben ze een plannetje uitgedokterd met Remco Evenepoel?

clock 13:31 13 uur 31. De bedrijvige Dorian Godon (AG2R-Ctiroën) en Callum Scotson (Jayco-AlUla) proberen nog maar eens de sprong naar voor te maken door de krachten te bundelen. De tijdsverschillen blijven allemaal erg klein. . De bedrijvige Dorian Godon (AG2R-Ctiroën) en Callum Scotson (Jayco-AlUla) proberen nog maar eens de sprong naar voor te maken door de krachten te bundelen. De tijdsverschillen blijven allemaal erg klein.

clock 13:29 13 uur 29. Van 3 naar 2. Træen moet Cattaneo en Kron laten gaan. De Noor wordt weer bijgehaald door het peloton. Zo blijven alleen de 2 gezanten van de Belgische ploegen over in de spits van de koers. . Van 3 naar 2 Træen moet Cattaneo en Kron laten gaan. De Noor wordt weer bijgehaald door het peloton. Zo blijven alleen de 2 gezanten van de Belgische ploegen over in de spits van de koers.

clock 13:17 20". Veel ruimte krijgen de 3 niet van het peloton. Daar zijn duidelijk nog meer geïnteresseerden in de vroege vlucht vandaag. . 13 uur 17. time difference 20" Veel ruimte krijgen de 3 niet van het peloton. Daar zijn duidelijk nog meer geïnteresseerden in de vroege vlucht vandaag.

clock 13:11 13 uur 11. Samen met Cattaneo rijden ook Andreas Kron (Lotto-Dstny) en Torstein Træen (Uno-X) weg uit het peloton. Kevin Colleoni (Jayco AlUla) haakt zijn wagonnetje ook even aan, maar moet zijn kompanen al snel laten gaan. . Samen met Cattaneo rijden ook Andreas Kron (Lotto-Dstny) en Torstein Træen (Uno-X) weg uit het peloton. Kevin Colleoni (Jayco AlUla) haakt zijn wagonnetje ook even aan, maar moet zijn kompanen al snel laten gaan.

clock 13:06 13 uur 06. In het spervuur van aanvallen net na de start herkennen we onder meer Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step), die graag in de vroege vlucht wil zitten. Broedt Evenepoel op een plannetje met een vooruitgeschoven pion? Of ziet Cattaneo een eigen kans in deze vluchtersrit? . In het spervuur van aanvallen net na de start herkennen we onder meer Mattia Cattaneo (Soudal-Quick Step), die graag in de vroege vlucht wil zitten. Broedt Evenepoel op een plannetje met een vooruitgeschoven pion? Of ziet Cattaneo een eigen kans in deze vluchtersrit?

clock 12:59 De officieuze start in Martorell daarnet. . 12 uur 59. De officieuze start in Martorell daarnet.

clock 12:57 Arkéa-Samsic nog met z'n drieën. De Pool Lukasz Owsian van de Franse formatie is de enige niet-starter in Martorell. Eerder deze week gaven ook kopman Hugo Hofstetter, Anthony Delaplace en Maxime Bouet al op. Zo is enkel het trio Elie Gesbert, Louis Barré en Ewen Costiou nog in koers voor Arkéa-Samsic. . 12 uur 57. give up Arkéa-Samsic nog met z'n drieën De Pool Lukasz Owsian van de Franse formatie is de enige niet-starter in Martorell. Eerder deze week gaven ook kopman Hugo Hofstetter, Anthony Delaplace en Maxime Bouet al op. Zo is enkel het trio Elie Gesbert, Louis Barré en Ewen Costiou nog in koers voor Arkéa-Samsic.

clock 12:53 12 uur 53. Zowel startplaats Martorell als finishplaats Molins de Rei zijn trouwens geen al te grote steden, die bovendien ook niet echt een traditie hebben als start of aankomst in Catalonië. Wel liggen beide steden vlakbij elkaar én al vlakbij Barcelona, waar traditioneel de Ronde van Catalonië eindigt met rondjes draaien op en rond de Montjuic. Dat staat de renners dus ook morgen te wachten. Ver moeten ze daarvoor dus niet reizen na vandaag. . Zowel startplaats Martorell als finishplaats Molins de Rei zijn trouwens geen al te grote steden, die bovendien ook niet echt een traditie hebben als start of aankomst in Catalonië. Wel liggen beide steden vlakbij elkaar én al vlakbij Barcelona, waar traditioneel de Ronde van Catalonië eindigt met rondjes draaien op en rond de Montjuic. Dat staat de renners dus ook morgen te wachten. Ver moeten ze daarvoor dus niet reizen na vandaag.

clock 12:50 12 uur 50 match begonnen start time Start De renners zijn nu ook officieel begonnen aan hun hertekende rit van 174 kilometer tussen Martorell en Molins de Rei.