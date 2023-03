LIVE Catalonië: Evenepoel valt aan op de laatste helling van de dag, Roglic kan volgen

clock 16:21 16 uur 21.

clock 16:21 16 uur 21. De verschillen blijven miniem. Evenepoel en Roglic komen bij Soler op een bultje in de afdaling. Het peloton koerst echter voor de etappezege en volgt kort achter het koptrio. . De verschillen blijven miniem. Evenepoel en Roglic komen bij Soler op een bultje in de afdaling. Het peloton koerst echter voor de etappezege en volgt kort achter het koptrio.

clock 16:19 16 uur 19. Marc Soler rijdt overigens nog steeds voor de 2 kemphanen uit. De Catalaan houdt nog 5 seconden over van zijn voorsprong. Het peloton volgt op zijn beurt op 20 tellen. . Marc Soler rijdt overigens nog steeds voor de 2 kemphanen uit. De Catalaan houdt nog 5 seconden over van zijn voorsprong. Het peloton volgt op zijn beurt op 20 tellen.

clock 16:17 16 uur 17. Roglic in het wiel. Zoals verwacht neemt Roglic niet over van Evenepoel. Die laat het niet aan zijn hart komen en stoomt door. . Roglic in het wiel Zoals verwacht neemt Roglic niet over van Evenepoel. Die laat het niet aan zijn hart komen en stoomt door.

clock 16:16 16 uur 16. Evenepoel en Roglic komen boven op 13 seconden van Soler. Met z'n tweeën duiken zij de afdaling in. De wereldkampioen toont zich vandaag dus andermaal erg aanvalslustig. . Evenepoel en Roglic komen boven op 13 seconden van Soler. Met z'n tweeën duiken zij de afdaling in. De wereldkampioen toont zich vandaag dus andermaal erg aanvalslustig.

clock 16:14 16 uur 14. Aanval Evenepoel! Net voor de top acht Evenepoel zijn moment gekomen. Hij valt aan, Roglic volgt hem gezwind. . Aanval Evenepoel! Net voor de top acht Evenepoel zijn moment gekomen. Hij valt aan, Roglic volgt hem gezwind.

clock 16:13 16 uur 13. Ook Bahrein Victorious steekt een handje toe in het peloton. Zij rijden voor het klassement van Mikel Landa. Soler staat namelijk 5e in de stand dus al te veel speelruimte krijgt hij niet. . Ook Bahrein Victorious steekt een handje toe in het peloton. Zij rijden voor het klassement van Mikel Landa. Soler staat namelijk 5e in de stand dus al te veel speelruimte krijgt hij niet.

clock 16:10 20". Soler rijdt 20 seconden weg van het al stevig uitgedunde peloton. Nog 2,5 kilometer tot de top. In het peloton rijdt Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) op kop in dienst van zijn sprinter Corbin Strong. . 16 uur 10. time difference 20" Soler rijdt 20 seconden weg van het al stevig uitgedunde peloton. Nog 2,5 kilometer tot de top. In het peloton rijdt Dylan Teuns (Israel-Premier Tech) op kop in dienst van zijn sprinter Corbin Strong.

clock 16:05 16 uur 05. Voor Carapaz ligt het tempo al snel te hoog op de klim. We kunnen ons dus wel voorstellen dat het ook voor wat sprinters te rap zal gaan. Marc Soler (UAE) voelt zich duidelijk in zijn sas. Gisteren klom hij al goed mee en ook vandaag voelt de Spanjaard zijn benen niet. Hij trekt in zijn eentje ten aanval. . Voor Carapaz ligt het tempo al snel te hoog op de klim. We kunnen ons dus wel voorstellen dat het ook voor wat sprinters te rap zal gaan. Marc Soler (UAE) voelt zich duidelijk in zijn sas. Gisteren klom hij al goed mee en ook vandaag voelt de Spanjaard zijn benen niet. Hij trekt in zijn eentje ten aanval.

clock 16:00 Alt de la Creu d'Aragall. De renners beginnen stilaan aan die laatste - en enige gecategoriseerde - helling van de dag. Met een lengte van 5,6 kilometer aan 6,1% gemiddeld kan er zeker nog wat gebeuren in het peloton. De top daarvan ligt op 26 kilometer van het einde. Voor de kopgroep wordt het niets lijkt het. Hun voorsprong is nog maar 20 seconden. . 16 uur . hill Alt de la Creu d'Aragall De renners beginnen stilaan aan die laatste - en enige gecategoriseerde - helling van de dag. Met een lengte van 5,6 kilometer aan 6,1% gemiddeld kan er zeker nog wat gebeuren in het peloton. De top daarvan ligt op 26 kilometer van het einde. Voor de kopgroep wordt het niets lijkt het. Hun voorsprong is nog maar 20 seconden.

clock 15:54 15 uur 54. Ik verwacht dat die laatste klim zwaar wordt, zonder twijfel zal ik achteraan het peloton zitten of zelfs gelost zijn. Maar dan zal ik proberen terug te keren met hulp van wachtende ploegmaats. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) bij de start vandaag. Ik verwacht dat die laatste klim zwaar wordt, zonder twijfel zal ik achteraan het peloton zitten of zelfs gelost zijn. Maar dan zal ik proberen terug te keren met hulp van wachtende ploegmaats. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) bij de start vandaag

clock 15:51 15 uur 51. Naast Remco Evenepoel op 2 prijkt er nog een tweede Belg in de top 10 van het klassement na 5 dagen koers in Catalonië. Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), vorig jaar nog winnaar van de Ronde van de Toekomst, klimt uitstekend mee. Gisteren werd hij 10e op Lo Port, waardoor de jonge Belg zijn 9e plaats in de stand vasthield. . Naast Remco Evenepoel op 2 prijkt er nog een tweede Belg in de top 10 van het klassement na 5 dagen koers in Catalonië. Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), vorig jaar nog winnaar van de Ronde van de Toekomst, klimt uitstekend mee. Gisteren werd hij 10e op Lo Port, waardoor de jonge Belg zijn 9e plaats in de stand vasthield.

clock 15:42 15 uur 42. 4e keer, goeie keer voor Soudal-Quick Step. Na eerdere pogingen van Mattia Cattaneo, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke is het Fausto Masnada wel gelukt om in de vlucht te raken. Bij Soudal-Quick Step mogen de mannen die de voorbije dagen in dienst van Evenepoel dus hun eigen kans gaan vandaag. Of zijn ze nog iets van plan in de finale? . 4e keer, goeie keer voor Soudal-Quick Step Na eerdere pogingen van Mattia Cattaneo, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke is het Fausto Masnada wel gelukt om in de vlucht te raken. Bij Soudal-Quick Step mogen de mannen die de voorbije dagen in dienst van Evenepoel dus hun eigen kans gaan vandaag. Of zijn ze nog iets van plan in de finale?

clock 15:35 15 uur 35. Nog eens de namen van de renners vooraan: Fausto Masnada (Soudal-Quick Step) Carlos Verona (Movistar) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) Oscar Onley (DSM) Simone Velasco (Astana) Jonas Gregaard (Uno-X) Heel wat goed klimmende types dus vooraan, die maar wat graag met een voorgift de laatste 40 kilometer aan zouden snijden. Die bevatten nog wel het nodige klimwerk waar zij het verschil kunnen maken. . Nog eens de namen van de renners vooraan: Fausto Masnada (Soudal-Quick Step) Carlos Verona (Movistar) Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) Oscar Onley (DSM) Simone Velasco (Astana) Jonas Gregaard (Uno-X)

Heel wat goed klimmende types dus vooraan, die maar wat graag met een voorgift de laatste 40 kilometer aan zouden snijden. Die bevatten nog wel het nodige klimwerk waar zij het verschil kunnen maken.

clock 15:30 15 uur 30. Het verschil van de kopgroep zakt onder impuls van Cofidis en Israel-Premier Tech weer onder de minuut. Zo lijkt het een onmogelijke zaak om voorop te blijven. Bryan Coquard en Corbin Strong lijken dus in hun sprintkansen te geloven vandaag. . Het verschil van de kopgroep zakt onder impuls van Cofidis en Israel-Premier Tech weer onder de minuut. Zo lijkt het een onmogelijke zaak om voorop te blijven. Bryan Coquard en Corbin Strong lijken dus in hun sprintkansen te geloven vandaag.

clock 15:25 15 uur 25. Verliezers in het klassement gisteren. Primoz Roglic en Remco Evenepoel staken er met zijn tweeën weer bovenuit bij de aankomst op Lo Port. Marc Soler & Joao Almeida (UAE) deden gisteren een goede zaak in de stand door lang mee te gaan met De Grote Twee. Ook Rigoberto Uran (EF Education) en de jonge Lenny Martinez (Groupama-FDJ) klommen goed mee. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) was tot nu toe degene die Roglic en Evenepoel het dichtst benaderde, maar kreeg gisteren een tik. Hij valt zo terug van de 3e naar de 7e plek in de stand. Esteban Chaves (EF Education) en vooral Romain Bardet (DSM) zagen ook sterretjes op Lo Port. Bardet verloor maar liefst 8 en een halve minuut op Roglic. . Verliezers in het klassement gisteren Primoz Roglic en Remco Evenepoel staken er met zijn tweeën weer bovenuit bij de aankomst op Lo Port. Marc Soler & Joao Almeida (UAE) deden gisteren een goede zaak in de stand door lang mee te gaan met De Grote Twee. Ook Rigoberto Uran (EF Education) en de jonge Lenny Martinez (Groupama-FDJ) klommen goed mee. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) was tot nu toe degene die Roglic en Evenepoel het dichtst benaderde, maar kreeg gisteren een tik. Hij valt zo terug van de 3e naar de 7e plek in de stand. Esteban Chaves (EF Education) en vooral Romain Bardet (DSM) zagen ook sterretjes op Lo Port. Bardet verloor maar liefst 8 en een halve minuut op Roglic.

clock 15:15 15 uur 15. De laatste klim is zwaar, maar ik denk dat ik hem wel kan overleven. Ik hoop dat het een sprint wordt, dat is mijn beste kans om te winnen. . Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) bij de start vanmiddag. De laatste klim is zwaar, maar ik denk dat ik hem wel kan overleven. Ik hoop dat het een sprint wordt, dat is mijn beste kans om te winnen. Ide Schelling (Bora-Hansgrohe) bij de start vanmiddag