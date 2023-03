Volgens Roglic wordt duel met Evenepoel in Catalonië vandaag beslist op steile Lo Port

Roglic leidt in het klassement in dezelfde tijd als Evenepoel. De Sloveen van Jumbo-Visma liet woensdag na zijn nederlaag bergop tegen de Belg optekenen dat vandaag beslissend wordt: "Vrijdag zal het klassement beslist worden. Ik zal er alles aan doen om dit over de streep te trekken." Na zijn eerste individuele zege als wereldkampioen gaf Evenepoel aan vandaag weer voor winst te gaan. Vanzelf zou de eindzege zo dichterbij komen. Zaterdag en zondag zijn er nog heel wat hoogtemeters te verwerken, maar de ritprofielen zijn niet zo lastig als vandaag.

09 uur 18. Duel Roglic-Evenepoel. Roglic leidt in het klassement in dezelfde tijd als Evenepoel. De Sloveen van Jumbo-Visma liet woensdag na zijn nederlaag bergop tegen de Belg optekenen dat vandaag beslissend wordt: "Vrijdag zal het klassement beslist worden. Ik zal er alles aan doen om dit over de streep te trekken." Na zijn eerste individuele zege als wereldkampioen gaf Evenepoel aan vandaag weer voor winst te gaan. Vanzelf zou de eindzege zo dichterbij komen. Zaterdag en zondag zijn er nog heel wat hoogtemeters te verwerken, maar de ritprofielen zijn niet zo lastig als vandaag. .

clock 09:15

09 uur 15. Steile finish. Deze Ronde van Catalonië gaat stevig bergop. Gisteren was een relatieve rustdag, maar vandaag finishen we weer op een col buiten categorie. De Lo Port ligt op amper 980 meter hoogte, maar over 17 km moet er gemiddeld aan 9 procent geklommen worden, met pieken tot 20 procent. Het is de lastigste aankomst deze week. Onderweg liggen nog 2 colletjes van 3e categorie. .