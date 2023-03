LIVE Catalonië: steile slotklim Lo Port nodigt uit voor titanenstrijd tussen Roglic en Evenepoel

clock 14:30 14 uur 30. Vooral Remco Evenepoel oogt heel sterk. En de sterkste zal vandaag winnen. Als alles samen blijft natuurlijk. . Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) bij de start. Vooral Remco Evenepoel oogt heel sterk. En de sterkste zal vandaag winnen. Als alles samen blijft natuurlijk. Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) bij de start

clock 14:24 Evenepoel en Roglic verbroederden voor de start. . 14 uur 24. Evenepoel en Roglic verbroederden voor de start.

clock 14:21 14 uur 21. Samensmelting groep 1 en 2. De groep-Martin haalt Grmay bij en zo hebben we weer 1 kopgroep. Hun voorsprong op het peloton bedraagt 2'43". . Samensmelting groep 1 en 2 De groep-Martin haalt Grmay bij en zo hebben we weer 1 kopgroep. Hun voorsprong op het peloton bedraagt 2'43".

clock 14:19 14 uur 19. Hayter zit weer in het peloton, Martin heeft nu het gezelschap gekregen van Julen Amezqueta (Caja Rujal), José Félix Parra, Pablo Castrillo & Hector Carretero (Kern Pharma) en Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi). Dat zestal jaagt op eenzame aanvaller Grmay, die een dikke minuut voor hen uit rijdt. . Hayter zit weer in het peloton, Martin heeft nu het gezelschap gekregen van Julen Amezqueta (Caja Rujal), José Félix Parra, Pablo Castrillo & Hector Carretero (Kern Pharma) en Ibai Azurmendi (Euskaltel-Euskadi). Dat zestal jaagt op eenzame aanvaller Grmay, die een dikke minuut voor hen uit rijdt.

clock 14:13 14 uur 13. De kleinere Spaanse ploegen misten de slag in eerste instantie, maar roeren zich nu toch. In 2 schijven sturen zij wat gezanten naar voor vanuit het peloton. Maken zij de oversteek naar de andere aanvallers en krijgen we zo toch een omvangrijkere kopgroep? . De kleinere Spaanse ploegen misten de slag in eerste instantie, maar roeren zich nu toch. In 2 schijven sturen zij wat gezanten naar voor vanuit het peloton. Maken zij de oversteek naar de andere aanvallers en krijgen we zo toch een omvangrijkere kopgroep?

clock 14:11 14 uur 11. Een ontspannen Remco Evenepoel voor de start van deze cruciale rit.

clock 14:07 14 uur 07. Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step gaan stevig tekeer in het peloton. Ze vlammen 2 minuten van de voorsprong van de 3 leiders eraf op een 10-tal kilometer tijd. Het signaal voor Grmay om te versnellen. Hij laat zijn 2 medevluchters (definitief?) achter. . Jumbo-Visma en Soudal-Quick Step gaan stevig tekeer in het peloton. Ze vlammen 2 minuten van de voorsprong van de 3 leiders eraf op een 10-tal kilometer tijd. Het signaal voor Grmay om te versnellen. Hij laat zijn 2 medevluchters (definitief?) achter.

clock 13:59 13 uur 59. Ook Soudal-Quick Step draagt zijn steentje bij aan kop van het peloton. Hayter, Martin en Grmay worden binnen schot gehouden. Zo lijken we ons te mogen opmaken voor een nieuw duel voor de ritzege tussen De Grote 2 van deze week met Evenepoel en Roglic. Al zijn we daar nog lang niet: pas over 120 kilometer - ongeveer 3 uur dus - is het peloton aan de voet van Lo Port. . Ook Soudal-Quick Step draagt zijn steentje bij aan kop van het peloton. Hayter, Martin en Grmay worden binnen schot gehouden. Zo lijken we ons te mogen opmaken voor een nieuw duel voor de ritzege tussen De Grote 2 van deze week met Evenepoel en Roglic. Al zijn we daar nog lang niet: pas over 120 kilometer - ongeveer 3 uur dus - is het peloton aan de voet van Lo Port.

clock 13:51 37,4 km/h gemiddeld na eerste wedstrijduur. De 'Spaans vlakke' aanloop met voortdurend licht hellend terrein zorgt voor geen astronomisch hoge gemiddelde snelheid. De kopgroep krijgt ondertussen een voorgift van 5 minuten. . 13 uur 51. average speed 37,4 km/h gemiddeld na eerste wedstrijduur De 'Spaans vlakke' aanloop met voortdurend licht hellend terrein zorgt voor geen astronomisch hoge gemiddelde snelheid. De kopgroep krijgt ondertussen een voorgift van 5 minuten.

clock 13:46 13 uur 46. Zoals Guillaume Martin bij de start al zei, hoopte hij om voor een ritoverwinning te gaan deze week. Vandaag zullen hij en zijn 2 vluchtgezellen het lastig hebben om daarvoor te strijden. De Fransman is de best geplaatste vooraan, op 5'25" van leider Primoz Roglic. Een voorsprong van vele minuten aan de voet van Lo Port was dus sowieso geen optie. Het is ook Jumbo-Visma, de ploeg van de Sloveense leider, dat de dans leidt in het peloton. . Zoals Guillaume Martin bij de start al zei, hoopte hij om voor een ritoverwinning te gaan deze week. Vandaag zullen hij en zijn 2 vluchtgezellen het lastig hebben om daarvoor te strijden. De Fransman is de best geplaatste vooraan, op 5'25" van leider Primoz Roglic. Een voorsprong van vele minuten aan de voet van Lo Port was dus sowieso geen optie. Het is ook Jumbo-Visma, de ploeg van de Sloveense leider, dat de dans leidt in het peloton.

clock 13:37 Tijdsverschil. De voorgift van de 3 koplopers gaat richting de 2 minuten. Zij hadden ongetwijfeld op een grotere kopgroep gehoopt. Met z'n drieën lijken ze kansloos om het uit te zingen tot bij Lo Port. . 13 uur 37. time difference Tijdsverschil De voorgift van de 3 koplopers gaat richting de 2 minuten. Zij hadden ongetwijfeld op een grotere kopgroep gehoopt. Met z'n drieën lijken ze kansloos om het uit te zingen tot bij Lo Port.

clock 13:33 13 uur 33. Martin is goed bezig om zijn secundaire doel te behalen. Hij komt als eerste boven op de Alt de Bot en zo voegt de Fransman 3 punten toe aan zijn totaal. In zijn zog volgen Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) en Tsgabu Grmay (Jayco AlUla). Voor het eerst lijkt er een groepje te mogen wegrijden uit het peloton. . Martin is goed bezig om zijn secundaire doel te behalen. Hij komt als eerste boven op de Alt de Bot en zo voegt de Fransman 3 punten toe aan zijn totaal. In zijn zog volgen Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) en Tsgabu Grmay (Jayco AlUla). Voor het eerst lijkt er een groepje te mogen wegrijden uit het peloton.

clock 13:23 13 uur 23. De bergtrui verdedigen is een secundair doel. Ik hoop vooral om een etappe te winnen. Vandaag is daar een mooie kans voor. . Guillaume Martin (Cofidis), leider in het bergklassement. De bergtrui verdedigen is een secundair doel. Ik hoop vooral om een etappe te winnen. Vandaag is daar een mooie kans voor. Guillaume Martin (Cofidis), leider in het bergklassement

clock 13:15 Alt de Bot. De renners beginnen aan het eerste opwarmertje van de dag. Met een lengte van 7,6 km aan 3,4% gemiddeld is het klein bier vergeleken met de loeisteile slotklim. . 13 uur 15. hill Alt de Bot De renners beginnen aan het eerste opwarmertje van de dag. Met een lengte van 7,6 km aan 3,4% gemiddeld is het klein bier vergeleken met de loeisteile slotklim.

clock 13:11 13 uur 11. Parcours. Momenteel is het peloton bezig aan een gematigde ‘Spaans vlakke’ aanloop met 2 gecategoriseerde klimmetjes. Daarna volgen 50 grotendeels vlakke kilometers tot de voet van Lo Port, de zwaarste beklimming van de dag én misschien wel van de hele Catalaanse week. . Parcours Momenteel is het peloton bezig aan een gematigde ‘Spaans vlakke’ aanloop met 2 gecategoriseerde klimmetjes. Daarna volgen 50 grotendeels vlakke kilometers tot de voet van Lo Port, de zwaarste beklimming van de dag én misschien wel van de hele Catalaanse week.

clock 13:03 13 uur 03. Na een 10-tal kilometer is er nog niemand weg geraakt uit het peloton. Al is het maar de vraag of de vluchters een kans maken om het te halen vandaag. . Na een 10-tal kilometer is er nog niemand weg geraakt uit het peloton. Al is het maar de vraag of de vluchters een kans maken om het te halen vandaag.