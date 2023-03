LIVE Catalonië: Evenepoel en co beginnen aan steile slotklim Lo Port

clock 16:50 16 uur 50. Grmay wil als eerste beginnen aan Lo Port en snelt weg van zijn Spaanse medevluchters. Hij snijdt als eerste de slotklim aan. . Grmay wil als eerste beginnen aan Lo Port en snelt weg van zijn Spaanse medevluchters. Hij snijdt als eerste de slotklim aan.

clock 16:49 16 uur 49. Nog 10 kilometer. De klimtreintjes staan op de rails in het peloton. Veel zullen de klassementsmannen daar niet aan hebben op een steil onding als Lo Port. Op het vlakke is wat hulp nog welkom natuurlijk, maar op de slotklim zal het van hun eigen benen afhangen. . Nog 10 kilometer De klimtreintjes staan op de rails in het peloton. Veel zullen de klassementsmannen daar niet aan hebben op een steil onding als Lo Port. Op het vlakke is wat hulp nog welkom natuurlijk, maar op de slotklim zal het van hun eigen benen afhangen.

clock 16:45 16 uur 45. Fausto Masnada gaat even het gras maaien in de buik van het peloton. Hij moet zich weer naar voor knokken om nog iets te betekenen voor zijn kopman Remco Evenepoel. . Fausto Masnada gaat even het gras maaien in de buik van het peloton. Hij moet zich weer naar voor knokken om nog iets te betekenen voor zijn kopman Remco Evenepoel.

clock 16:44 16 uur 44. Vooraan haakt Castrillo, een van de drie pionnen van Kern Pharma, af. Ze zijn zo nog met 5 vluchters over die eraan zijn voor de moeite. Als ze een minuut overhouden bij de start van Lo Port mogen ze al blij zijn. En dat zal niet genoeg zijn om voorop te blijven. . Vooraan haakt Castrillo, een van de drie pionnen van Kern Pharma, af. Ze zijn zo nog met 5 vluchters over die eraan zijn voor de moeite. Als ze een minuut overhouden bij de start van Lo Port mogen ze al blij zijn. En dat zal niet genoeg zijn om voorop te blijven.

clock 16:41 16 uur 41. Evenepoel al in 2e positie in het peloton. De jonge Belg zit wel heel goed geplaatst op 5 kilometer van de voet van Lo Port. Evenepoel heeft even een akkefietje met een renner van Uno-X aan kop van het peloton. . Evenepoel al in 2e positie in het peloton De jonge Belg zit wel heel goed geplaatst op 5 kilometer van de voet van Lo Port. Evenepoel heeft even een akkefietje met een renner van Uno-X aan kop van het peloton.

clock 16:36 2'. Het verschil zakt nu toch wat in de sprint richting de voet van Lo Port. In het peloton maken ze zich stilaan op voor het moment van de waarheid. . 16 uur 36. time difference 2' Het verschil zakt nu toch wat in de sprint richting de voet van Lo Port. In het peloton maken ze zich stilaan op voor het moment van de waarheid.

clock 16:34 16 uur 34. De tussensprint aan de voet van Lo Port zal alvast geen prooi zijn voor Evenepoel of Roglic. Over 5 kilometer is de kopgroep daar al, het staat dus vast dat zij met voorsprong aan de slotklim zullen beginnen. . De tussensprint aan de voet van Lo Port zal alvast geen prooi zijn voor Evenepoel of Roglic. Over 5 kilometer is de kopgroep daar al, het staat dus vast dat zij met voorsprong aan de slotklim zullen beginnen.

clock 16:27 Nog steeds hetzelfde beeld in het peloton: Soudal-Quick Step houdt het verschil rond de 2'30" met nog 25 kilometer op de teller. Dat zijn er nog ongeveer 15 vlakke tot de voet van Lo Port. . 16 uur 27. Nog steeds hetzelfde beeld in het peloton: Soudal-Quick Step houdt het verschil rond de 2'30" met nog 25 kilometer op de teller. Dat zijn er nog ongeveer 15 vlakke tot de voet van Lo Port.

clock 16:24 16 uur 24. En wat met de andere jonge Belgen vandaag? Houdt Cian Uijtdebroeks zijn top 10-plaats ook na de beklimming van Lo Port nog vast? Ook Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils lieten eerder deze week al zien goed bergop te rijden. Ilan Van Wilder zal dan weer de laatste ploegmaat zijn die Evenepoel ondersteunt normaal gezien. . En wat met de andere jonge Belgen vandaag? Houdt Cian Uijtdebroeks zijn top 10-plaats ook na de beklimming van Lo Port nog vast? Ook Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils lieten eerder deze week al zien goed bergop te rijden. Ilan Van Wilder zal dan weer de laatste ploegmaat zijn die Evenepoel ondersteunt normaal gezien.

clock 16:20 16 uur 20. Favorieten voor de dagzege. De 2 superfavorieten voor de winst bovenop Lo Port zijn natuurlijk Remco Evenepoel en Primoz Roglic . Tot de outsiders behoort zeker en vast al Giulio Ciccone , die al bewees uitstekend mee te gaan met de 2 grote tenoren én kon toeslaan in de sprint. En wat met de eerder genoemde Adam Yates , die de weg kent op Lo Port? Mikel Landa, Michael Woods, Jai Hindley, Joao Almeida ... Winnen lijkt moeilijk te worden voor hen, maar in de top 10 zullen ze zeker terug te vinden zijn. Of ze de verschroeiende versnellingen van Evenepoel en co zullen kunnen volgen is nog maar de vraag. . Favorieten voor de dagzege De 2 superfavorieten voor de winst bovenop Lo Port zijn natuurlijk Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Tot de outsiders behoort zeker en vast al Giulio Ciccone, die al bewees uitstekend mee te gaan met de 2 grote tenoren én kon toeslaan in de sprint. En wat met de eerder genoemde Adam Yates, die de weg kent op Lo Port? Mikel Landa, Michael Woods, Jai Hindley, Joao Almeida... Winnen lijkt moeilijk te worden voor hen, maar in de top 10 zullen ze zeker terug te vinden zijn. Of ze de verschroeiende versnellingen van Evenepoel en co zullen kunnen volgen is nog maar de vraag.



clock 16:09 16 uur 09. Wie er ook bij waren de laatste keer dat Lo Port de Ronde van Catalonië ontving, zijn 2 ploegmakkers bij UAE nu. Marc Soler (4e) en Adam Yates (5e) hebben al bewezen de steile klim te kunnen bedwingen. Zij moesten enkel Valverde, Froome en Contador laten voorgaan in 2017. Soler staat 10e in de stand voorlopig, Yates kende al de nodige pech en staat op ruime achterstand van Roglic en Evenepoel. Kunnen zij hun week parcourskennis hier omzetten in een goed resultaat? . Wie er ook bij waren de laatste keer dat Lo Port de Ronde van Catalonië ontving, zijn 2 ploegmakkers bij UAE nu. Marc Soler (4e) en Adam Yates (5e) hebben al bewezen de steile klim te kunnen bedwingen. Zij moesten enkel Valverde, Froome en Contador laten voorgaan in 2017. Soler staat 10e in de stand voorlopig, Yates kende al de nodige pech en staat op ruime achterstand van Roglic en Evenepoel. Kunnen zij hun week parcourskennis hier omzetten in een goed resultaat?

clock 16:05 16 uur 05. Veel tactiek is er niet bij op Lo Port, het is echt een test van 25 minuten wie de sterkste klimmer is. . Romain Bardet (DSM) werd 11e op Lo Port in 2017. Veel tactiek is er niet bij op Lo Port, het is echt een test van 25 minuten wie de sterkste klimmer is. Romain Bardet (DSM) werd 11e op Lo Port in 2017

clock 16:00 16 uur . Hoe ziet Lo Port eruit? De hoogte van die Lo Port is alleszins niet al te indrukwekkend: flirten doen de renners niet met de mythische grens van de 2000 meter boven zeeniveau, maar slechts met de grens van 1000. De steilste klim van deze ronde is het zeker en vast wél. Met een lengte van 8,4 km en een gemiddelde van bijna 9% - met pieken tot zelfs 20% - belooft het alvast een spectaculaire ontknoping te worden vandaag. . Hoe ziet Lo Port eruit? De hoogte van die Lo Port is alleszins niet al te indrukwekkend: flirten doen de renners niet met de mythische grens van de 2000 meter boven zeeniveau, maar slechts met de grens van 1000. De steilste klim van deze ronde is het zeker en vast wél. Met een lengte van 8,4 km en een gemiddelde van bijna 9% - met pieken tot zelfs 20% - belooft het alvast een spectaculaire ontknoping te worden vandaag.

clock 15:56 2'30". Grmay en zijn 5 Spaanse kompanen houden nog 2 en een halve minuut over op het peloton. Nog 40 overwegend vlakke kilometers staan op het menu van de renners voor ze aan de steile Lo Port beginnen. . 15 uur 56. time difference 2'30" Grmay en zijn 5 Spaanse kompanen houden nog 2 en een halve minuut over op het peloton. Nog 40 overwegend vlakke kilometers staan op het menu van de renners voor ze aan de steile Lo Port beginnen.

clock 15:55 15 uur 55. Remco Evenepoel en zijn 1e luitenant Ilan Van Wilder

clock 15:51 15 uur 51. Soudal-Quick Step controleert . Het is niet de ploeg van leider Primoz Roglic die het tempo bepaalt in het peloton, maar wel Soudal-Quick Step. Dat doet de Belgische ploeg uiteraard in dienst van Remco Evenepoel, die tuk is op een nieuwe etappezege. Al zal dat opnieuw niet in de regenboogtrui zijn. Evenepoel rijdt uiteraard net als eergisteren nog rond in de trui van beste jongere in deze koers. . Soudal-Quick Step controleert Het is niet de ploeg van leider Primoz Roglic die het tempo bepaalt in het peloton, maar wel Soudal-Quick Step. Dat doet de Belgische ploeg uiteraard in dienst van Remco Evenepoel, die tuk is op een nieuwe etappezege. Al zal dat opnieuw niet in de regenboogtrui zijn. Evenepoel rijdt uiteraard net als eergisteren nog rond in de trui van beste jongere in deze koers.

clock 15:49 15 uur 49. Bij de 2 Tour-winnaars van Ineos in het peloton kan er nog een lachje en een grapje af. Egan Bernal en Geraint Thomas rijden deze Ronde van Catalonië vooral als opbouw richting de rest van het seizoen. . Bij de 2 Tour-winnaars van Ineos in het peloton kan er nog een lachje en een grapje af. Egan Bernal en Geraint Thomas rijden deze Ronde van Catalonië vooral als opbouw richting de rest van het seizoen.

clock 15:44 15 uur 44. Guillaume Martin heeft zijn buit van vandaag binnen. Hij beseft dat zijn primaire doel, een ritzege halen, vandaag moeilijk wordt en laat zich uitzakken naar het peloton. Zo kan de Fransman nog wat krachten sparen om zijn zelfverklaarde secundaire doel, de bergtrui verdedigen, te behalen. Vandaag sprokkelde hij alvast 6 extra puntjes. . Guillaume Martin heeft zijn buit van vandaag binnen. Hij beseft dat zijn primaire doel, een ritzege halen, vandaag moeilijk wordt en laat zich uitzakken naar het peloton. Zo kan de Fransman nog wat krachten sparen om zijn zelfverklaarde secundaire doel, de bergtrui verdedigen, te behalen. Vandaag sprokkelde hij alvast 6 extra puntjes.

clock 15:41 Een goedlachse Cian Uijtdebroeks bij onze Spaanse collega's vanmiddag. "Ik moet nog veel leren en we pakken alles stap voor stap aan, ook in deze rittenkoers", zo vertelde onze jonge landgenoot. . 15 uur 41. Een goedlachse Cian Uijtdebroeks bij onze Spaanse collega's vanmiddag. "Ik moet nog veel leren en we pakken alles stap voor stap aan, ook in deze rittenkoers", zo vertelde onze jonge landgenoot.