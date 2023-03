Vierde rit in Catalonië is voer voor vluchters of sprinters die goed kunnen klimmen

Roglic, de winnaar van rit 1, leidt in het klassement in dezelfde tijd als Evenepoel, de winnaar van rit 3. De bonificatieseconden zullen dus hun rol spelen in deze koers. Aan de streep liggen er 10, 6 en 4 voor de top 3, bij de tussensprints zijn er 3, 2 en 1 seconden te verdienen. Die liggen na 70 en 95 km.

07 uur 46. Bonificatieseconden. Roglic, de winnaar van rit 1, leidt in het klassement in dezelfde tijd als Evenepoel, de winnaar van rit 3. De bonificatieseconden zullen dus hun rol spelen in deze koers. Aan de streep liggen er 10, 6 en 4 voor de top 3, bij de tussensprints zijn er 3, 2 en 1 seconden te verdienen. Die liggen na 70 en 95 km. .

07 uur 43. Rit voor vluchters of sprinters die kunnen klimmen. Na de 2 stevige bergetappes van de voorbije dagen doet het peloton het in Catalonië in de 4e rit wat rustiger aan. Al is dat relatief met nog 2.452 hoogtemeters. Het lijkt een etappe voor vluchters of voor sprinters die goed kunnen klimmen. We beginnen vanuit Llivia met een klim van 1e categorie naar La Molina, de aankomstplaats gisteren, waarna er een afdaling van 50 kilometer volgt richting een colletje van 3e categorie. Daarna gaat het de hele tijd op en af tot nog een colletje van 3e categorie met de top op iets minder dan 30 km van de streep in Sabadell, net boven Bacelona. De finale gaat grotendeels bergaf. .