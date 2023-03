LIVE: Vierde rit in Catalonië is voer voor vluchters of sprinters die goed kunnen klimmen

clock 13:41 13 uur 41. De (voorlopige) vluchters van de dag: - Nans Peters (AG2R-Citroën) - Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) - David De La Cruz (Astana) - Torstein Træen (Uno-X) - Roger Adria (Equipo Kern Pharma) . De (voorlopige) vluchters van de dag: - Nans Peters (AG2R-Citroën) - Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) - David De La Cruz (Astana) - Torstein Træen (Uno-X) - Roger Adria (Equipo Kern Pharma)

clock 13:28 De strijd om mee te glippen in de vroege vlucht is opnieuw losgebarsten. 13 uur 28. De strijd om mee te glippen in de vroege vlucht is opnieuw losgebarsten.

13:18 13 uur 18. Vandaag kan het alle kanten op. Wij hebben alleszins opties. Na de start kunnen we een plannetje maken. Ethan Hayter (Ineso) bij CyclingPro.net.

clock 13:10 13 uur 10. Ronde van Catalonië Pedersen pas in Polen en Gilbert maar in september: wie moest langer op zijn regenboogfoto wachten dan Evenepoel?

13:00 13 uur . Au revoir roepen Bruno Armirail en Geoffrey Bouchard naar het peloton. Het duo Fransmannen van respectievelijk Groupama-FDJ en AG2R-Citroën zijn de enigen die een vluchtersvennootschap op potten kunnen zetten.

12:53 12 uur 53. Veel renners beseffen dat er vandaag een gouden kans ligt om het als vroege vluchter tot het einde uit te zingen. Slag om slinger proberen er renners zich los te wrikkelen van het peloton. Vooralsnog zonder succes.

12:37 12 uur 37. Evenepoel is geboren als leider. Het is leuk om voor hem te werken. Dat was gisteren te merken: we hebben echt een goede etappe afgewerkt. Jan Hirt (Soudal-Quick Step) bij CyclingPro.

clock 12:30 12 uur 30 match begonnen start time VAMOS Het officiële startsein voor de vierde rit in de Ronde van Catalonië is gegeven. De renners zijn vertrokken voor bijna 190 kilometer glooiende wegen. De klassementsmannen lijken vandaag hun adempauze eindelijk te kunnen inlassen. De meester-vluchters en sterke sprinters hopen dan weer hun slag te slaan.

12:15 12 uur 15. Rit voor vluchters of sprinters die kunnen klimmen. Na de 2 stevige bergetappes van de voorbije dagen doet het peloton het in Catalonië in de 4e rit wat rustiger aan. Al is dat relatief met nog 2.452 hoogtemeters. Het lijkt een etappe voor vluchters of voor sprinters die goed kunnen klimmen. We beginnen vanuit Llivia met een klim van 1e categorie naar La Molina, de aankomstplaats gisteren, waarna er een afdaling van 50 kilometer volgt richting een colletje van 3e categorie. Daarna gaat het de hele tijd op en af tot nog een colletje van 3e categorie met de top op iets minder dan 30 km van de streep in Sabadell, net boven Barcelona. De finale gaat grotendeels bergaf.



We beginnen vanuit Llivia met een klim van 1e categorie naar La Molina, de aankomstplaats gisteren, waarna er een afdaling van 50 kilometer volgt richting een colletje van 3e categorie. Daarna gaat het de hele tijd op en af tot nog een colletje van 3e categorie met de top op iets minder dan 30 km van de streep in Sabadell, net boven Barcelona.



De finale gaat grotendeels bergaf.

12:05 12 uur 05. Zo ging het gisteren:. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) heeft zijn revanche op Primoz Roglic beet. Maandag en dinsdag moest Evenepoel nog zijn meerdere erkennen in de sprint bergop, maar gisteren kletste hij hem in de laatste hectometers onverbiddelijk uit het wiel. Lees het volledige verslag hieronder.

clock 12:04 12 uur 04. Ronde van Catalonië Remco Evenepoel deelt nu zelf mentale tik uit aan Primoz Roglic na beklijvend duel in Catalonië

