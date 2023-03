LIVE Catalonië: IJzersterke kopgroep met Van Gils probeert Evenepoel en co voor te blijven in nieuwe klimetappe

clock 13:11 Coll de Coubet. De renners komen op bekend terrein. Net zoals gisteren moet het peloton de Coll de Coubet temmen. De eerste beklimming van de dag is er eentje van 1e categorie, die de renners 12,6 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5% naar boven voert. . 13 uur 11. hill Coll de Coubet De renners komen op bekend terrein. Net zoals gisteren moet het peloton de Coll de Coubet temmen. De eerste beklimming van de dag is er eentje van 1e categorie, die de renners 12,6 kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van 5,5% naar boven voert.

clock 12:58 12 uur 58. De Italiaan Simone Petilli doet waarvoor hij naar de kopgroep gekomen is: punten voor het puntenklassement sprokkelen. De man van Intermarché-Wanty-Gobert pakt bij de tweede tussensprint de volle buit en krikt zijn totaal op tot 8 punten. Hij nadert zo tot op 2 punten van Evenepoel en Ciccone. Enkel Roglic lijkt met 16 stuks voorlopig buiten schot. . De Italiaan Simone Petilli doet waarvoor hij naar de kopgroep gekomen is: punten voor het puntenklassement sprokkelen. De man van Intermarché-Wanty-Gobert pakt bij de tweede tussensprint de volle buit en krikt zijn totaal op tot 8 punten. Hij nadert zo tot op 2 punten van Evenepoel en Ciccone. Enkel Roglic lijkt met 16 stuks voorlopig buiten schot.

clock 12:52 12 uur 52. Voor de volledigheid, de 7 vluchters: - Guillaume Martin (Cofidis): +2'51" - Richard Carapaz (EF-EasyPost): +3'36" - Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty): +5'46" - Filippo Zana (Jayco-AlUla): +6'18" - Jefferson Cepeda (Caja Rural): +9'50" - Maxim Van Gils (Lotto-Dstny): +12'48" - Niklas EG (Uno-X): +16'26" . Voor de volledigheid, de 7 vluchters: - Guillaume Martin (Cofidis): +2'51" - Richard Carapaz (EF-EasyPost): +3'36" - Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty): +5'46" - Filippo Zana (Jayco-AlUla): +6'18" - Jefferson Cepeda (Caja Rural): +9'50" - Maxim Van Gils (Lotto-Dstny): +12'48" - Niklas EG (Uno-X): +16'26"

clock 12:47 12 uur 47. De samensmelting van de twee aanvallende groepen komt net te laat voor bezige bij Simone Petilli. De Italiaan ziet het kwartet met Carapaz alle punten verorberen bij de tussensprint. Gelukkige wacht er voor de renner van Intermarché-Circus-Wanty over een dikke 10 kilometer nog een kans. . De samensmelting van de twee aanvallende groepen komt net te laat voor bezige bij Simone Petilli. De Italiaan ziet het kwartet met Carapaz alle punten verorberen bij de tussensprint. Gelukkige wacht er voor de renner van Intermarché-Circus-Wanty over een dikke 10 kilometer nog een kans.

clock 12:43 Maxim Van Gils heeft de slag allerminst gemist. Met Carapaz, Cepeda en Guillaume Martin heeft hij enkele klimkanonnen rond zich. 12 uur 43. Maxim Van Gils heeft de slag allerminst gemist. Met Carapaz, Cepeda en Guillaume Martin heeft hij enkele klimkanonnen rond zich.

clock 12:38 12 uur 38. Ook Simone Petilli - die gisteren ook al in de vroege vlucht aanwezig was - beseft dat dit een gouden kans is om zijn puntenklassement uit te bouwen. De Italiaan van Intermarché-Circus-Wanty probeert samen met Filippo Zana en Niklas EG de sprong naar de kopgroep te wagen. Petilli zal zich moeten reppen: over 5 kilometer volgt de eerste tussensprint. . Ook Simone Petilli - die gisteren ook al in de vroege vlucht aanwezig was - beseft dat dit een gouden kans is om zijn puntenklassement uit te bouwen. De Italiaan van Intermarché-Circus-Wanty probeert samen met Filippo Zana en Niklas EG de sprong naar de kopgroep te wagen. Petilli zal zich moeten reppen: over 5 kilometer volgt de eerste tussensprint.

clock 12:35 12 uur 35. Van Gils mee met Carapaz. Jawel, Richard Carapaz heeft mooi gezelschap gekregen. Onze landgenoot Maxim Van Gils - in de eerste rit nog 4e - sluit samen met klimgeiten Guillaume Martin en Cepeda aan bij de Ecuadoriaan. Hier zit muziek in: het kwartet sprokkelt al een dikke minuut bonus. . Van Gils mee met Carapaz Jawel, Richard Carapaz heeft mooi gezelschap gekregen. Onze landgenoot Maxim Van Gils - in de eerste rit nog 4e - sluit samen met klimgeiten Guillaume Martin en Cepeda aan bij de Ecuadoriaan. Hier zit muziek in: het kwartet sprokkelt al een dikke minuut bonus.

clock 12:23 12 uur 23. Carapaz gaat voor vroege vlucht. De vele hoogtemeters inspireren olympisch kampioen Richard Carapaz om op avontuur te gaan. De Ecuadoriaan moest gisteren al vroeg de rol lossen bij de klassementsmannen en gooit het zo over een andere boeg. Kan hij het peloton definitief uitzwaaien? . Carapaz gaat voor vroege vlucht De vele hoogtemeters inspireren olympisch kampioen Richard Carapaz om op avontuur te gaan. De Ecuadoriaan moest gisteren al vroeg de rol lossen bij de klassementsmannen en gooit het zo over een andere boeg. Kan hij het peloton definitief uitzwaaien?

clock 12:10 12 uur 10. Vamos! Het peloton in de Ronde van Catalonië is vertrokken voor een dagje bergop en bergaf. Krijgen we een nieuw klimspektakel met een paar Belgen in de hoofdrol? Mis hier geen enkele hoogtemeter van de koers. . Vamos! Het peloton in de Ronde van Catalonië is vertrokken voor een dagje bergop en bergaf. Krijgen we een nieuw klimspektakel met een paar Belgen in de hoofdrol? Mis hier geen enkele hoogtemeter van de koers.

clock 11:43 De mannen van Ineos maken zich op voor een nieuw dagje klimmen. 11 uur 43. De mannen van Ineos maken zich op voor een nieuw dagje klimmen.

clock 11:42 11 uur 42. Ik ben heel blij dat ik mijn eerste top 10 in een WorldTour-koers te pakken heb. Ik voelde me goed en heel even dacht ik eraan om de aanval van Esteban Chaves nog te volgen. Cian Uijtdebroeks, Bora-Hansgrohe. Ik ben heel blij dat ik mijn eerste top 10 in een WorldTour-koers te pakken heb. Ik voelde me goed en heel even dacht ik eraan om de aanval van Esteban Chaves nog te volgen. Cian Uijtdebroeks, Bora-Hansgrohe

clock 11:27 11 uur 27. 4 jonge Belgen in top 20. België blaakt van het klimtalent in de Ronde van Catalonië. Remco Evenepoel (23 jaar) toonde zich gisteren dominant boven de heilige grens van de 2.000 meter en staat in het klassement tweede op zes seconden van Primoz Roglic. Ver moeten we ook niet naar onderen scrollen in de ranking om onze tweede landgenoot tegen te komen. De nog maar 20-jarige Cian Uijtdebroeks ging gisteren vlot mee op de Vallter 2.000 en katapulteerde zich zo naar de 9e plaats. Wanneer we naar de top 20 kijken, staan er nog twee jonge wolven in de hoogste regionen van het klassement gerangschikt. De 20-jarige Ilan Van Wilder was gisteren van goudwaarde voor Evenepoel in de achtervolging op vluchter Esteban Chaves en staat - ondanks zich weg te cijferen voor een ander - nog 16e. Achter Van Wilder bolde ook Lennert Van Eetvelt van Lotto-Dstny als 20e binnen. Hij bleef gerenommeerde klassementsmannen als Romain Bardet, Ivan Sosa, Jonathan Castroviejo en Jack Haig zowel in de daguitslag als in het klassement knap voor. Ook Van Eetvelt is nog maar 21 jaar. . 4 jonge Belgen in top 20 België blaakt van het klimtalent in de Ronde van Catalonië. Remco Evenepoel (23 jaar) toonde zich gisteren dominant boven de heilige grens van de 2.000 meter en staat in het klassement tweede op zes seconden van Primoz Roglic. Ver moeten we ook niet naar onderen scrollen in de ranking om onze tweede landgenoot tegen te komen. De nog maar 20-jarige Cian Uijtdebroeks ging gisteren vlot mee op de Vallter 2.000 en katapulteerde zich zo naar de 9e plaats. Wanneer we naar de top 20 kijken, staan er nog twee jonge wolven in de hoogste regionen van het klassement gerangschikt. De 20-jarige Ilan Van Wilder was gisteren van goudwaarde voor Evenepoel in de achtervolging op vluchter Esteban Chaves en staat - ondanks zich weg te cijferen voor een ander - nog 16e. Achter Van Wilder bolde ook Lennert Van Eetvelt van Lotto-Dstny als 20e binnen. Hij bleef gerenommeerde klassementsmannen als Romain Bardet, Ivan Sosa, Jonathan Castroviejo en Jack Haig zowel in de daguitslag als in het klassement knap voor. Ook Van Eetvelt is nog maar 21 jaar.

clock 11:26 11 uur 26. Zo ging het gisteren:. Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) heeft gisteren in de tweede rir van de Ronde van Catalonië de bergrit naar Vallter 2000 op zijn naam geschreven. Remco Evenepoel en Primoz Roglic leken er net als gisteren een tweestrijd van te maken, maar de Italiaan was de derde hond die met het been aan de haal ging. Ook de 20-jarige Cian Uijtdebroeks ging op 2.000 meter hoogte lang mee en nestelde zich in de daguitslag als 10e tussen alle gerenommeerde kopmannen. Lees het volledige verslag hieronder. . Zo ging het gisteren: Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) heeft gisteren in de tweede rir van de Ronde van Catalonië de bergrit naar Vallter 2000 op zijn naam geschreven. Remco Evenepoel en Primoz Roglic leken er net als gisteren een tweestrijd van te maken, maar de Italiaan was de derde hond die met het been aan de haal ging. Ook de 20-jarige Cian Uijtdebroeks ging op 2.000 meter hoogte lang mee en nestelde zich in de daguitslag als 10e tussen alle gerenommeerde kopmannen. Lees het volledige verslag hieronder.



clock 11:23 11 uur 23. Cian Uijtdebroeks kan meedoen voor de prijzen in de bergritten in Catalonië. Christian Pömer, ploegleider bij Bora-Hansgrohe. Cian Uijtdebroeks kan meedoen voor de prijzen in de bergritten in Catalonië. Christian Pömer, ploegleider bij Bora-Hansgrohe

clock 08:54 08 uur 54. Drie stevige hindernissen. De renners komen vandaag op vertrouwd terrein, want net als gisteren moeten ze straks de Coll de Coubet (9,2 km - 5,5%) over. Daarna volgt de langste klim van de dag, met de Coll de la Creuta (19,9 km - 4,7%). Na de afdaling van de Coll de la Creuta gaat het opnieuw omhoog richting aankomstplaats in Molina, al is de slotklim minder zwaar dan wat de renners daarvoor al verorberd zullen hebben. . Drie stevige hindernissen De renners komen vandaag op vertrouwd terrein, want net als gisteren moeten ze straks de Coll de Coubet (9,2 km - 5,5%) over. Daarna volgt de langste klim van de dag, met de Coll de la Creuta (19,9 km - 4,7%).



Na de afdaling van de Coll de la Creuta gaat het opnieuw omhoog richting aankomstplaats in Molina, al is de slotklim minder zwaar dan wat de renners daarvoor al verorberd zullen hebben.