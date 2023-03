Er moet straks opnieuw flink geklommen worden in de Ronde van Catalonië

clock 08:54

08 uur 54. Drie stevige hindernissen. De renners komen vandaag op vertrouwd terrein, want net als gisteren moeten ze straks de Coll de Coubet (9,2 km - 5,5%) over. Daarna volgt de langste klim van de dag, met de Coll de la Creuta (19,9 km - 4,7%). Na de afdaling van de Coll de la Creuta gaat het opnieuw omhoog richting aankomstplaats in Molina, al is de slotklim minder zwaar dan wat te renners daarvoor al verorberd zullen hebben. .