LIVE: Evenepoel en co zijn begonnen aan loodzware slotklim: Krijgen we opnieuw tweestrijd met Roglic?

Elke hoogtemeter is een waardemeter in de Ronde van Catalonië. Dat Roglic en Evenepoel staan te trappelen om elkaar de eerste mentale tikjes uit te delen in hun voorbereiding naar de Giro, werd in de openingsetappe van de Ronde van Catalonië ook al meteen duidelijk. Roglic was in de hellende laatste rechte lijn toen nipt sneller dan zijn toekomstige Giro-concurrent.





Dat de wereldkampioen vandaag in de eerste onderlinge clash op 2.000 meter zal willen terugslaan, is een open deur intrappen. Op 10 kilometer van het einde beginnen de renners aan hun tocht naar de eeuwige sneeuw. De vraag lijkt niet "of", maar "wanneer" Evenepoel zijn tegenprik zal plaatsen.