LIVE Catalonië: Krijgen we ook boven 2.000 meter een duel tussen Roglic en Evenepoel?

clock 12:10 12 uur 10. Ik voelde de zware trainingen in het begin. Maar toen het tempo de hoogte inging, voelde ik me beter. Een goed teken voor de komende weken. Het is gewoon jammer dat ik tweede ben, maar c'est la vie. Remco Evenepoel. Ik voelde de zware trainingen in het begin. Maar toen het tempo de hoogte inging, voelde ik me beter. Een goed teken voor de komende weken. Het is gewoon jammer dat ik tweede ben, maar c'est la vie Remco Evenepoel

clock 11:59 Onze landgenoot Rune Herregodts mag na zijn vroege vlucht van gisteren de lapjestrui aanmeten. Hij staat momenteel aan de leiding van het combinatieklassement. 11 uur 59. Onze landgenoot Rune Herregodts mag na zijn vroege vlucht van gisteren de lapjestrui aanmeten. Hij staat momenteel aan de leiding van het combinatieklassement.

clock 11:41 3 opgaves. De Italiaan Dario Cataldo (Trek-Segafredo) staat voor een lange revalidatie. Bij een val in de openingsrit van de Ronde van Catalonië liep hij breuken op aan zijn heup, dijbeen, ribben, sleutelbeen en in de lumbale wervelkolom. De akelige valpartij gebeurde bij het ingaan van de laatste 6 kilometer. Op een kaarsrechte baan tikten Adam Yates (UAE) en Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) elkaar in alle hectiek aan. Met een grote tuimelperte tot gevolg. Ook de betrokkenen Chris Hamilton en Anthony Delaplace zagen hun Ronde van Catalonië eindigen op het asfalt. . 11 uur 41. give up 3 opgaves De Italiaan Dario Cataldo (Trek-Segafredo) staat voor een lange revalidatie. Bij een val in de openingsrit van de Ronde van Catalonië liep hij breuken op aan zijn heup, dijbeen, ribben, sleutelbeen en in de lumbale wervelkolom. De akelige valpartij gebeurde bij het ingaan van de laatste 6 kilometer. Op een kaarsrechte baan tikten Adam Yates (UAE) en Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) elkaar in alle hectiek aan. Met een grote tuimelperte tot gevolg. Ook de betrokkenen Chris Hamilton en Anthony Delaplace zagen hun Ronde van Catalonië eindigen op het asfalt.

clock 11:39 11 uur 39. Zo ging het gisteren:. Het was bijna meteen bingo voor Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in de Ronde van Catalonië. In de openingsrit kwam de wereldkampioen in een lastige sprint net te laat om Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nog te passeren. Als een duiveltje uit een doosje zat Evenepoel - die van te ver moest komen - hem plots op de hielen. De wereldkampioen gooide zijn fiets nog langs die van zijn concurrent, maar moest toch - uit frustratie - op zijn stuur kloppen. Lees het volledige verslag hieronder. . Zo ging het gisteren: Het was bijna meteen bingo voor Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in de Ronde van Catalonië. In de openingsrit kwam de wereldkampioen in een lastige sprint net te laat om Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nog te passeren. Als een duiveltje uit een doosje zat Evenepoel - die van te ver moest komen - hem plots op de hielen. De wereldkampioen gooide zijn fiets nog langs die van zijn concurrent, maar moest toch - uit frustratie - op zijn stuur kloppen. Lees het volledige verslag hieronder.





clock 11:39 11 uur 39. Ronde van Catalonië Net niet voor Evenepoel: Roglic houdt wereldkampioen van winst na pittig sprintje in Catalonië

clock 11:37 11 uur 37. Valtter 2000. Het gaat meteen stevig bergop in deze 2e rit. Finishen doen we op de Valtter 2000, vanuit Camprodon levert dat een beklimming op van 22,5 km aan gemiddeld 5,4 procent bergop. De top van de klim ligt op 2.150 meter. De beklimming buiten categorie is een goede loper, tussen km 12 en 18 gaat het bijna 8 procent omhoog. . Valtter 2000 Het gaat meteen stevig bergop in deze 2e rit. Finishen doen we op de Valtter 2000, vanuit Camprodon levert dat een beklimming op van 22,5 km aan gemiddeld 5,4 procent bergop. De top van de klim ligt op 2.150 meter.



De beklimming buiten categorie is een goede loper, tussen km 12 en 18 gaat het bijna 8 procent omhoog.

clock 11:35 11 uur 35. Finish bergop boven 2.000 meter. De Ronde van Catalonië begon gisteren met een knal met een sprintduel tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel, waarin de Sloveen net aan het langste eind trok. Krijgen we vandaag meer van hetzelfde in de 2e rit? Waar we gisteren nog van heuvels spraken, krijgen we vandaag al bergen. En wat voor een? De finish ligt op een col buiten categorie op 2.135 meter hoogte bij skistation Valtter 2000. 40 km voor de finish ligt met de Coll du Coubet nog een col van 1e categorie. . Finish bergop boven 2.000 meter De Ronde van Catalonië begon gisteren met een knal met een sprintduel tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel, waarin de Sloveen net aan het langste eind trok.



Krijgen we vandaag meer van hetzelfde in de 2e rit? Waar we gisteren nog van heuvels spraken, krijgen we vandaag al bergen. En wat voor een? De finish ligt op een col buiten categorie op 2.135 meter hoogte bij skistation Valtter 2000. 40 km voor de finish ligt met de Coll du Coubet nog een col van 1e categorie.

clock 08:59 08 uur 59. Coll de Coubet (1e cat.). We krijgen 3 bergen vandaag. In het begin van de rit ligt er een colletje van 3e categorie, Alt de Can Bordoi. Op een kleine 50 km van de streep ligt de top van de Coll de Coubet, van 1e categorie: vanuit Olot is de klim 9 km lang, met gemiddeld 6,3 procent stijgingspercentage. . Coll de Coubet (1e cat.) We krijgen 3 bergen vandaag. In het begin van de rit ligt er een colletje van 3e categorie, Alt de Can Bordoi.



Op een kleine 50 km van de streep ligt de top van de Coll de Coubet, van 1e categorie: vanuit Olot is de klim 9 km lang, met gemiddeld 6,3 procent stijgingspercentage.

