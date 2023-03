LIVE Catalonië: Geen Belgen in de kopgroep, Roglic en Evenepoel maken zich op voor duel boven 2.000 meter

clock 14:15 14 uur 15. Gisteren was mooi, maar vandaag zal andere koek zijn. 500 meter bergop tegenover 15 kilometer klimmen. We zullen er opnieuw voor vechten, maar Barcelona is nog ver. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) bij ProCycling.net. Gisteren was mooi, maar vandaag zal andere koek zijn. 500 meter bergop tegenover 15 kilometer klimmen. We zullen er opnieuw voor vechten, maar Barcelona is nog ver. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) bij ProCycling.net

clock 14:15 14 uur 15.

clock 13:53 13 uur 53. Toen waren ze nog met 4. Bij het overlopen van de deelnemerslijst, zal Arkéa-Samsic tot een pijnlijke conclusie gekomen zijn. De meeste ploegen hebben nog zeven renners in de race, maar de Fransmannen schieten nog maar met 4 over. Gisteren stapte Maxime Bouet al uit de race en vandaag kwamen ook Hugo Hofstetter en Anthony Delaplace niet meer uit de bus. Kopman Élie Gesbert heeft enkel nog Louis Barré, Ewen Costiou en Lukasz Owsian rond zich. . Toen waren ze nog met 4 Bij het overlopen van de deelnemerslijst, zal Arkéa-Samsic tot een pijnlijke conclusie gekomen zijn. De meeste ploegen hebben nog zeven renners in de race, maar de Fransmannen schieten nog maar met 4 over. Gisteren stapte Maxime Bouet al uit de race en vandaag kwamen ook Hugo Hofstetter en Anthony Delaplace niet meer uit de bus. Kopman Élie Gesbert heeft enkel nog Louis Barré, Ewen Costiou en Lukasz Owsian rond zich.

clock 13:46 13 uur 46. De slotbeklimming is echt een taaie klant. Het begint zeer steil en meteen voel je het hoogteverschil. Het zal zaak zijn om goed te doseren. Het zou Primoz moeten liggen. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) bij CyclingPro.com. De slotbeklimming is echt een taaie klant. Het begint zeer steil en meteen voel je het hoogteverschil. Het zal zaak zijn om goed te doseren. Het zou Primoz moeten liggen. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) bij CyclingPro.com

clock 13:33 Het peloton trappelt wat ter plaatse. De kopgroep krijgt een voorgift van 2 minuten en 20 seconden. 13 uur 33. Het peloton trappelt wat ter plaatse. De kopgroep krijgt een voorgift van 2 minuten en 20 seconden.

clock 13:27 Exit Van Eetvelt en Hofstetter . Nog opgaves sijpelen binnen. Onze 21-jarige landgenoot Lennert Van Eetvelt is uit de wedstrijd gestapt. De talentvolle klimmer van Lotto-Dstny eindigde gisteren nog 28e in de openingsetappe. Daarnaast kiest ook de Franse krachtpatser Hugo Hofstetter voor een vroegtijdige exit. De man van Arkéa-Samsic moest gisteren als een van de eersten de rol lossen. Zou hij zijn wonden van zijn valpartij in de Bredene Koksijde Classic - waar ook Campenaerts bij betrokken was - likken? . 13 uur 27. give up Exit Van Eetvelt en Hofstetter Nog opgaves sijpelen binnen. Onze 21-jarige landgenoot Lennert Van Eetvelt is uit de wedstrijd gestapt. De talentvolle klimmer van Lotto-Dstny eindigde gisteren nog 28e in de openingsetappe. Daarnaast kiest ook de Franse krachtpatser Hugo Hofstetter voor een vroegtijdige exit. De man van Arkéa-Samsic moest gisteren als een van de eersten de rol lossen. Zou hij zijn wonden van zijn valpartij in de Bredene Koksijde Classic - waar ook Campenaerts bij betrokken was - likken?

clock 13:22 De 29-jarige Simone Petilli duikt al wel eens vaker op in een vroege vlucht. De Italiaan van Intermarché-Circus-Wanty gebruikt zijn ervaring om als eerste de top van de Alt de Can Bordoi bereiken. . 13 uur 22. De 29-jarige Simone Petilli duikt al wel eens vaker op in een vroege vlucht. De Italiaan van Intermarché-Circus-Wanty gebruikt zijn ervaring om als eerste de top van de Alt de Can Bordoi bereiken.

clock 13:14 13 uur 14. Het octet vroege vluchters: - Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) - Ewen Costiou (Arkéa-Samsic) - Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) - Simon Carr (EF-EasyPost) - Vadim Pronsky (Astana) - Julen Amezqueta (Caja Rural) - Francisco Galván (Equipo Kern Pharma) - Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi) . Het octet vroege vluchters: - Simone Petilli (Intermarché-Circus-Wanty) - Ewen Costiou (Arkéa-Samsic) - Christopher Juul-Jensen (Jayco-AlUla) - Simon Carr (EF-EasyPost) - Vadim Pronsky (Astana) - Julen Amezqueta (Caja Rural) - Francisco Galván (Equipo Kern Pharma) - Xabier Azparren (Euskaltel-Euskadi)

clock 13:10 13 uur 10. Vechten om de vroege vlucht. Enkele vrijbuiters gebruiken het eerste pukkeltje - genaamd: de Alt De Can Bordoi (3,1 kilometer aan 5,1%) - om het peloton uit te zwaaien. Jumbo-Visma neemt nu al zijn verantwoordelijkheid aan de kop van het pak, maar lijkt een achttal vrijbuiters wel zijn zegen te geven. . Vechten om de vroege vlucht Enkele vrijbuiters gebruiken het eerste pukkeltje - genaamd: de Alt De Can Bordoi (3,1 kilometer aan 5,1%) - om het peloton uit te zwaaien. Jumbo-Visma neemt nu al zijn verantwoordelijkheid aan de kop van het pak, maar lijkt een achttal vrijbuiters wel zijn zegen te geven.

clock 13:02 13 uur 02 match begonnen start time Vamos! Het peloton in de Ronde van Catalonië is vertrokken voor de eerste echte klimtest. Tot de 100 kilometer-paal vallen de hoogtemeters nog relatief mee. Wie gebruikt de gematigde beginfase om een buffer op te bouwen voor de dodelijke tandem Coll de Coubet/Vallter 2000?



clock 12:59 Kwijlen is bij deze toegestaan. 12 uur 59. Kwijlen is bij deze toegestaan.

clock 12:50 12 uur 50. Thomas: "Heb geen klassementsambities". Als twee honden vechten om een been, loopt de derde er misschien mee heen? In de Ronde van Catalonië lijkt die rol op het lijf van Geraint Thomas geschreven. De Brit, die zich net zoals Evenepoel en Roglic aan het voorbereiden is voor de Giro, is momenteel wel een rijdend vraagteken. Na de Tour Down Under begin dit jaar, werden zijn deelnames in de Ronde van de Algarve en Tirreno-Adriatico ingetrokken. "Sinds deze winter heb ik vaak op de stopknop moeten drukken, maar nu voel ik me weer beter", vertelt Thomas aan CyclingPro.net over zijn impasse. "Maar met klassementsambities sta ik hier nog niet." "Ik wil in Catalonië opnieuw wedstrijdritme in de benen krijgen. Ik heb nog voldoende tijd om me voor te bereiden op de Italiaanse rittenkoers en zal hierna ook nog eens op hoogtestage gaan. Het blijft het voornaamste doel van het seizoen." . Thomas: "Heb geen klassementsambities" Als twee honden vechten om een been, loopt de derde er misschien mee heen? In de Ronde van Catalonië lijkt die rol op het lijf van Geraint Thomas geschreven. De Brit, die zich net zoals Evenepoel en Roglic aan het voorbereiden is voor de Giro, is momenteel wel een rijdend vraagteken.

Na de Tour Down Under begin dit jaar, werden zijn deelnames in de Ronde van de Algarve en Tirreno-Adriatico ingetrokken. "Sinds deze winter heb ik vaak op de stopknop moeten drukken, maar nu voel ik me weer beter", vertelt Thomas aan CyclingPro.net over zijn impasse. "Maar met klassementsambities sta ik hier nog niet."

"Ik wil in Catalonië opnieuw wedstrijdritme in de benen krijgen. Ik heb nog voldoende tijd om me voor te bereiden op de Italiaanse rittenkoers en zal hierna ook nog eens op hoogtestage gaan. Het blijft het voornaamste doel van het seizoen."

clock 12:46 12 uur 46. Onze ploeg is na de geslaagde hoogtestage goed in vorm. Deze week is een ideale test voor de selectie van de Giro, die nog niet 100% vastligt. We zullen hier wat dingen uitproberen. Ilan van Wilder (Soudal-Quick Step) bij CyclingPro.net. Onze ploeg is na de geslaagde hoogtestage goed in vorm. Deze week is een ideale test voor de selectie van de Giro, die nog niet 100% vastligt. We zullen hier wat dingen uitproberen. Ilan van Wilder (Soudal-Quick Step) bij CyclingPro.net

clock 12:32 12 uur 32. Clash om het klassement. De vele hoogtemeters hebben een serieuze kudde berggeiten naar Catalonië gelokt. Vandaag zullen de klimmers en de klassementsmannen een eerste keer écht hun benen mogen testen. Jezelf blindstaren op Remco Evenepoel en Primoz Roglic zou te kort door de bocht zijn. Ook Ineos is met Geraint Thomas en de terugkerende Egan Bernal - al lijkt die vooral aanwezig om wat wedstrijdritme op te doen - mooi vertegenwoordigd. Nog meer klassementsgeweld krijgen we ook dankzij Mikel Landa, Gino Mäder, Jack Haig, Ben O'Connor, Richard Carapaz, Rigoberto Uran, Romain Bardet, Giulio Ciccone, João Almeida, Adam Yates, Lenny Martinez en Michael Woods . Bij de Belgen zal het naast de ervaren Dylan Teuns vooral uitkijken zijn naar de Gen Z-garde: Cian Uijtdebroeks, Ilan Van Wilder, Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils zijn stuk voor stuk getalenteerde klimmers. . Clash om het klassement De vele hoogtemeters hebben een serieuze kudde berggeiten naar Catalonië gelokt. Vandaag zullen de klimmers en de klassementsmannen een eerste keer écht hun benen mogen testen. Jezelf blindstaren op Remco Evenepoel en Primoz Roglic zou te kort door de bocht zijn.

Ook Ineos is met Geraint Thomas en de terugkerende Egan Bernal - al lijkt die vooral aanwezig om wat wedstrijdritme op te doen - mooi vertegenwoordigd. Nog meer klassementsgeweld krijgen we ook dankzij Mikel Landa, Gino Mäder, Jack Haig, Ben O'Connor, Richard Carapaz, Rigoberto Uran, Romain Bardet, Giulio Ciccone, João Almeida, Adam Yates, Lenny Martinez en Michael Woods.

Bij de Belgen zal het naast de ervaren Dylan Teuns vooral uitkijken zijn naar de Gen Z-garde: Cian Uijtdebroeks, Ilan Van Wilder, Lennert Van Eetvelt en Maxim Van Gils zijn stuk voor stuk getalenteerde klimmers.





clock 12:10 12 uur 10. Ik voelde de zware trainingen in het begin. Maar toen het tempo de hoogte inging, voelde ik me beter. Een goed teken voor de komende weken. Het is gewoon jammer dat ik tweede ben, maar c'est la vie. Remco Evenepoel. Ik voelde de zware trainingen in het begin. Maar toen het tempo de hoogte inging, voelde ik me beter. Een goed teken voor de komende weken. Het is gewoon jammer dat ik tweede ben, maar c'est la vie Remco Evenepoel

clock 11:59 Onze landgenoot Rune Herregodts mag na zijn vroege vlucht van gisteren de lapjestrui aanmeten. Hij staat momenteel aan de leiding van het combinatieklassement. 11 uur 59. Onze landgenoot Rune Herregodts mag na zijn vroege vlucht van gisteren de lapjestrui aanmeten. Hij staat momenteel aan de leiding van het combinatieklassement.

clock 11:41 3 opgaves. De Italiaan Dario Cataldo (Trek-Segafredo) staat voor een lange revalidatie. Bij een val in de openingsrit van de Ronde van Catalonië liep hij breuken op aan zijn heup, dijbeen, ribben, sleutelbeen en in de lumbale wervelkolom. De akelige valpartij gebeurde bij het ingaan van de laatste 6 kilometer. Op een kaarsrechte baan tikten Adam Yates (UAE) en Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) elkaar in alle hectiek aan. Met een grote tuimelperte tot gevolg. Ook de betrokkenen Chris Hamilton en Anthony Delaplace zagen hun Ronde van Catalonië eindigen op het asfalt. . 11 uur 41. give up 3 opgaves De Italiaan Dario Cataldo (Trek-Segafredo) staat voor een lange revalidatie. Bij een val in de openingsrit van de Ronde van Catalonië liep hij breuken op aan zijn heup, dijbeen, ribben, sleutelbeen en in de lumbale wervelkolom. De akelige valpartij gebeurde bij het ingaan van de laatste 6 kilometer. Op een kaarsrechte baan tikten Adam Yates (UAE) en Kristian Sbaragli (Alpecin-Deceuninck) elkaar in alle hectiek aan. Met een grote tuimelperte tot gevolg. Ook de betrokkenen Chris Hamilton en Anthony Delaplace zagen hun Ronde van Catalonië eindigen op het asfalt.

clock 11:39 11 uur 39. Zo ging het gisteren:. Het was bijna meteen bingo voor Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in de Ronde van Catalonië. In de openingsrit kwam de wereldkampioen in een lastige sprint net te laat om Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nog te passeren. Als een duiveltje uit een doosje zat Evenepoel - die van te ver moest komen - hem plots op de hielen. De wereldkampioen gooide zijn fiets nog langs die van zijn concurrent, maar moest toch - uit frustratie - op zijn stuur kloppen. Lees het volledige verslag hieronder. . Zo ging het gisteren: Het was bijna meteen bingo voor Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in de Ronde van Catalonië. In de openingsrit kwam de wereldkampioen in een lastige sprint net te laat om Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nog te passeren. Als een duiveltje uit een doosje zat Evenepoel - die van te ver moest komen - hem plots op de hielen. De wereldkampioen gooide zijn fiets nog langs die van zijn concurrent, maar moest toch - uit frustratie - op zijn stuur kloppen. Lees het volledige verslag hieronder.





clock 11:39 11 uur 39. Ronde van Catalonië Net niet voor Evenepoel: Roglic houdt wereldkampioen van winst na pittig sprintje in Catalonië