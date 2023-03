Krijgen we ook boven 2.000 meter een duel tussen Roglic en Evenepoel?

clock 09:03 09 uur 03. Valtter 2000. Het gaat meteen stevig bergop in deze 2e rit. Finishen doen we op de Valtter 2000, vanuit Camprodon levert dat een beklimming op van 22,5 km aan gemiddeld 5,4 procent bergop. De top van de klim ligt op 2.150 meter. De beklimming buiten categorie is een goede loper, tussen km 12 en 18 gaat het bijna 8 procent omhoog. . Valtter 2000 Het gaat meteen stevig bergop in deze 2e rit. Finishen doen we op de Valtter 2000, vanuit Camprodon levert dat een beklimming op van 22,5 km aan gemiddeld 5,4 procent bergop. De top van de klim ligt op 2.150 meter.



clock 09:02 09 uur 02.

clock 08:59 08 uur 59. Coll de Coubet (1e cat.). We krijgen 3 bergen vandaag. In het begin van de rit ligt er een colletje van 3e categorie, Alt de Can Bordoi. Op een kleine 50 km van de streep ligt de top van de Coll de Coubet, van 1e categorie: vanuit Olot is de klim 9 km lang, met gemiddeld 6,3 procent stijgingspercentage.



clock 08:56 08 uur 56. Finish bergop boven 2.000 meter. De Ronde van Catalonië begon gisteren met een knal met een sprintduel tussen Primoz Roglic en Remco Evenepoel, waarin de Sloveen net aan het langste eind trok. Krijgen we vandaag meer van hetzelfde in de 2e rit? Waar we gisteren nog van heuvels spraken, krijgen we vandaag al bergen. En wat voor een? De finish ligt op een col buiten categorie op 2.135 meter hoogte bij skistation Valtter 2000. 40 km voor de finish ligt met de Coll du Coubet nog een col van 1e categorie.



clock 08:51 08 uur 51.