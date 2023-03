LIVE: Herregodts kiest voor de vlucht in 1e etappe Catalonië, Evenepoel ziet "uitstekende waardemeter voor Giro"

clock 13:54 13 uur 54. Primoz Roglic "kijkt uit naar duel met Evenepoel". Primoz Roglic is in Catalonië de grootste uitdager van Remco Evenepoel. Het duo houdt er een generale repetitie voor de Giro. "Ik kijk uit naar een eerste duel met Remco", vertelt Roglic. Die zijn seizoen normaal gezien vandaag zou beginnen, maar een vlotte revalidatie liet de Sloveen toe om al in de Tirreno deel te nemen. Met succes. Hij haalde er op dominante wijze de eindoverwinning binnen. Of hij goed hersteld is? "Het is gemakkelijker om te recupereren dan om op te bouwen", knipoogt de Sloveen. "Ik heb genoten van mijn overwinning en de tussenperiode voor Catalonië. Ik sta hier heel ontspannen, genietend van het goede weer, klaar om het beste van mezelf te geven." . Primoz Roglic "kijkt uit naar duel met Evenepoel" Primoz Roglic is in Catalonië de grootste uitdager van Remco Evenepoel. Het duo houdt er een generale repetitie voor de Giro. "Ik kijk uit naar een eerste duel met Remco", vertelt Roglic. Die zijn seizoen normaal gezien vandaag zou beginnen, maar een vlotte revalidatie liet de Sloveen toe om al in de Tirreno deel te nemen. Met succes. Hij haalde er op dominante wijze de eindoverwinning binnen.

Of hij goed hersteld is? "Het is gemakkelijker om te recupereren dan om op te bouwen", knipoogt de Sloveen. "Ik heb genoten van mijn overwinning en de tussenperiode voor Catalonië. Ik sta hier heel ontspannen, genietend van het goede weer, klaar om het beste van mezelf te geven."

clock 13:30 13 uur 30. De local boys van Euskaltel-Euskadi hebben de slag gemist. Zichzelf in de kijker rijden doen ze dan maar aan de kop van het peloton. De oranje brigade kijkt wel al tegen een gat van een dikke twee minuten aan.

clock 13:17 13 uur 17. Herregodts in de vroege vlucht. Een vijftal slaagt erin om toch uit de greep van het peloton te blijven. Onder anderen onze landgenoot Rune Herregodts kiest het ruime sop. De 24-jarige renner van Intermarché-Circus-Wanty stond in de jeugdreeksen bekend als gepatenteerde hardrijder, en probeert zijn octrooi stilaan ook in te dienen bij het profpeloton. Herregodts krijgt het gezelschap van Jetse Bol, Alessandro De Marchi, Oscar Onley en Pau Miquel.

clock 13:15 13 uur 15. Het klassieke gevecht om mee te glippen met de ontsnapping van de dag woelt al meteen tijdens de eerste meters. Slag om slinger proberen de lokale mannen een sprongetje te wagen, maar het peloton heeft de leiband nog steeds strak in handen.

clock 13:14 De Belgische supportersbrigade is alvast op post voor Evenepoel. "In Remco we trust", staat er te lezen op hun bordjes. 13 uur 14. De Belgische supportersbrigade is alvast op post voor Evenepoel. "In Remco we trust", staat er te lezen op hun bordjes.

clock 13:08 13 uur 08. START. Pang! De officiële start in Sant Feliu de Guíxols is gegeven. De renners zijn op weg voor een heuvelachtige tocht van 165 kilometer, met aan het einde een pittige aankomst op een knikje.

clock 13:05 Daar is de wereldkampioen, Remco Evenepoel. 13 uur 05. Daar is de wereldkampioen, Remco Evenepoel.

clock 13:02 13 uur 02. Ik heb een goed trainingskamp achter de rug. Ik hoop dat ik goed gerecupereerd ben van de zware trainingen om hier mijn benen te testen voor de Giro. Ik zie heel veel gelijkenissen met het laatste deel van de Italiaanse rittenkoers. Het zal dus een uitstekende waardemeter zijn. Remco Evenepoel.

clock 13:00 Evenepoel: "De eindfase zou me vandaag moeten liggen, maar Ethan Hayter zal de te kloppen man zijn". 13 uur . Evenepoel: "De eindfase zou me vandaag moeten liggen, maar Ethan Hayter zal de te kloppen man zijn"

clock 12:18 12 uur 18. Zo ging het de vorige keer:. De parcoursbouwers van de Ronde van Catalonië hebben vandaag een copy paste gedaan van de openingsrit van vorig jaar. Michael Matthews heeft die etappe toen op zijn naam geschreven. In een prangende sprint bergop in Sant Feliu de Guíxols was hij sterker dan Sonny Colbrelli, die na de finishlijn instortte en gereanimeerd moest worden. Het betekende meteen de laatste koersdag van zijn carrière. Lees en bekijk hieronder het sportieve verslag van vorig jaar.

clock 12:18 12 uur 18. Ronde van Catalonië Michael Matthews klopt Sonny Colbrelli na lange sprint bergop in Ronde van Catalonië

clock 12:07 De gelukwensen van Evenepoel aan "zijn goede vriend" Thibaut Courtois hebben niet geholpen: Real Madrid moest in de Clasico het hoofd buigen voor Barcelona na een goal van Kessié in minuut 92. 12 uur 07. De gelukwensen van Evenepoel aan "zijn goede vriend" Thibaut Courtois hebben niet geholpen: Real Madrid moest in de Clasico het hoofd buigen voor Barcelona na een goal van Kessié in minuut 92.

clock 12:03 De regenboogfiets van Evenepoel is klaar om van stal gehaald te worden. 12 uur 03. De regenboogfiets van Evenepoel is klaar om van stal gehaald te worden

clock 11:49 Israel-Premier Tech legt zijn boontjes alvast te week bij Corbin Strong. De 22-jarige Nieuw-Zeelander ontwikkelde zijn beensnelheid vooral op de piste. Hij knalde in 2020 nog naar het WK-goud op de puntenkoers. Op de weg behaalde hij vorig jaar zijn voornaamste overwinning in de openingsrit van de Tour of Britain. Hij won toen in een hellende sprint van onder meer Fraile, Pidcock en Teuns. 11 uur 49. Israel-Premier Tech legt zijn boontjes alvast te week bij Corbin Strong. De 22-jarige Nieuw-Zeelander ontwikkelde zijn beensnelheid vooral op de piste. Hij knalde in 2020 nog naar het WK-goud op de puntenkoers. Op de weg behaalde hij vorig jaar zijn voornaamste overwinning in de openingsrit van de Tour of Britain. Hij won toen in een hellende sprint van onder meer Fraile, Pidcock en Teuns.

clock 11:47 11 uur 47. Ik zal proberen een rit te winnen en het podium te halen in het eindklassement. Als we daarin slagen, kunnen we tevreden zijn. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step). Ik zal proberen een rit te winnen en het podium te halen in het eindklassement. Als we daarin slagen, kunnen we tevreden zijn. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

clock 08:11 08 uur 11. Vorig jaar klopte Michael Matthews op deze aankomst Sonny Colbrelli, Quentin Pacher, Andrea Bagioli, Sergio Higuita, Mattias Skjelmose, Simon Clarke, Eduard Prades, Hugo Hofstetter en Attila Valter in de pelotonsprint. . Vorig jaar klopte Michael Matthews op deze aankomst Sonny Colbrelli, Quentin Pacher, Andrea Bagioli, Sergio Higuita, Mattias Skjelmose, Simon Clarke, Eduard Prades, Hugo Hofstetter en Attila Valter in de pelotonsprint.

