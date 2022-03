LIVE Ronde van Catalonië: Carapaz en Higuita zetten leider Almeida onder druk

14:28 De situatie ziet er plots beter uit voor leider Almeida, want voorin heeft Plapp zijn kompanen moeten laten gaan op een lastig tussenstuk. Op meer dan een minuut zijn de twee achtervolgende groepen samengesmolten tot één peloton. 14 uur 28. De situatie ziet er plots beter uit voor leider Almeida, want voorin heeft Plapp zijn kompanen moeten laten gaan op een lastig tussenstuk. Op meer dan een minuut zijn de twee achtervolgende groepen samengesmolten tot één peloton.

14:27 Gemiddelde snelheid. 37 kilometer hebben de renners afgelegd in het eerste uur. Dat is een aardig gemiddelde met een volledige klim van eerste categorie op het menu. . 14 uur 27. Gemiddelde snelheid 37 kilometer hebben de renners afgelegd in het eerste uur. Dat is een aardig gemiddelde met een volledige klim van eerste categorie op het menu.

14:25 14 uur 25. Carapaz heeft met Plapp voorin een ploegmaat mee. De Australiër rijdt de longen uit zijn lijf om de voorsprong zo groot mogelijk te maken. . Carapaz heeft met Plapp voorin een ploegmaat mee. De Australiër rijdt de longen uit zijn lijf om de voorsprong zo groot mogelijk te maken.

14:19 De situatie boven op de Coll de Les Llebres (cat. 1). Leiders: Sergio Higuita Richard Carapaz Lucas Plapp Achtervolgers: +47" Nairo Quintana Wout Poels Tobias Halland Johannessen Carlos Rodriguez Jai Hindley Carlos Verona Dylan Teuns Mattias Jensen Steven Kruijswijk Javier Romo Jonathan Castroviejo Michael Storer Gelosten: 1'04" o.a. Joao Almeida Juan Ayuso Ben O'Connor Guillaume Martin Giulio Ciccone Daniel Navarro Marco Soler . 14 uur 19. De situatie boven op de Coll de Les Llebres (cat. 1) Leiders: Sergio Higuita Richard Carapaz Lucas Plapp

Achtervolgers: +47" Nairo Quintana

Wout Poels Tobias Halland Johannessen Carlos Rodriguez Jai Hindley Carlos Verona Dylan Teuns Mattias Jensen Steven Kruijswijk Javier Romo Jonathan Castroviejo Michael Storer

Gelosten: 1'04" o.a. Joao Almeida Juan Ayuso Ben O'Connor Guillaume Martin Giulio Ciccone Daniel Navarro Marco Soler

14:10 14 uur 10. Op 2km van de top is de voorsprong van de drie leiders bijna 30 seconden op een achtervolgende groep met onder meer Quintana, Poels, Hindley, Teuns, Rodriguez, Kruijswijk, Storer en Castroviejo. Van leider Almeida voorlopig geen spoor bergop. . Op 2km van de top is de voorsprong van de drie leiders bijna 30 seconden op een achtervolgende groep met onder meer Quintana, Poels, Hindley, Teuns, Rodriguez, Kruijswijk, Storer en Castroviejo.

Van leider Almeida voorlopig geen spoor bergop.

14:05 14 uur 05. Voor Higuita en Carapaz gaat het nog niet snel genoeg. Enkel Plapp kan de 3e en 9e in de tussenstand nog volgen. . Voor Higuita en Carapaz gaat het nog niet snel genoeg. Enkel Plapp kan de 3e en 9e in de tussenstand nog volgen.

14:03 14 uur 03. Elitegroep vertrekt zonder Almeida. De grote kanonnen laten zich zien op de klim van eerste categorie. Onder Quintana, Higuita, Poels, O'Connor, Martin, Carapaz, Rodriguez, Hindley, Verona, Teuns, Henao, Kruijswijk, Castroviejo, Storer en Plapp rijden weg. Leider Almeida kan/wil het tempo niet volgen voorlopig. . Elitegroep vertrekt zonder Almeida De grote kanonnen laten zich zien op de klim van eerste categorie. Onder Quintana, Higuita, Poels, O'Connor, Martin, Carapaz, Rodriguez, Hindley, Verona, Teuns, Henao, Kruijswijk, Castroviejo, Storer en Plapp rijden weg.

Leider Almeida kan/wil het tempo niet volgen voorlopig.

13:51 13 uur 51. Klimmen geblazen! Dennis recht zijn rug en laat de grote groep terugkeren. Niemand raakt voorlopig weg. We zijn ondertussen aan de Coll de Les Llebres begonnen. Het gaat 7,2km bergop aan gemiddeld 6%. . Klimmen geblazen! Dennis recht zijn rug en laat de grote groep terugkeren. Niemand raakt voorlopig weg.

We zijn ondertussen aan de Coll de Les Llebres begonnen. Het gaat 7,2km bergop aan gemiddeld 6%.

13:48 13 uur 48. Dennis vecht nu al kilometerslang tegen het peloton voor een bonus van twintig seconden. Niemand probeert voorlopig naar de Australiër te rijden. . Dennis vecht nu al kilometerslang tegen het peloton voor een bonus van twintig seconden. Niemand probeert voorlopig naar de Australiër te rijden.

13:34 13 uur 34. Kruijswijk en co. kregen geen vrijgeleide van het peloton. Rohan Dennis is de volgende van de gele brigade van Jumbo-Visma die probeert weg te rijden. . Kruijswijk en co. kregen geen vrijgeleide van het peloton. Rohan Dennis is de volgende van de gele brigade van Jumbo-Visma die probeert weg te rijden.

13:29 13 uur 29.

13:24 13 uur 24. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Simone Petilli (Intermarché-Wanty Gobert) en Casper Pedersen (DSM) rijden al een tijdje voor het peloton uit. De jongens van Euskaltel houden de voorsprong beperkt tot 20 seconden. . Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), Simone Petilli (Intermarché-Wanty Gobert) en Casper Pedersen (DSM) rijden al een tijdje voor het peloton uit. De jongens van Euskaltel houden de voorsprong beperkt tot 20 seconden.

13:09 13 uur 09 match begonnen Start 132 renners zijn aan de rit richting Cambrils begonnen. Wie trekt het laken naar zich toe vandaag: een vluchter of toch een van de klassementsmannen?

13:08 Geen Valverde meer. Valverde, die de Ronde van Catalonië in het verleden drie keer won, sukkelt nog met de gevolgen van zijn val in de Strade Bianche. Hij heeft bovendien last van zijn luchtwegen door een allergische aanval en kiest er daarom voor de Ronde van Catalonië te verlaten met het oog op de klassiekers. . 13 uur 08. Geen Valverde meer Valverde, die de Ronde van Catalonië in het verleden drie keer won, sukkelt nog met de gevolgen van zijn val in de Strade Bianche. Hij heeft bovendien last van zijn luchtwegen door een allergische aanval en kiest er daarom voor de Ronde van Catalonië te verlaten met het oog op de klassiekers.

13:04 Ook onder meer Alejandro Valverde en Michael Woods geven er de brui aan:. 13 uur 04. Ook onder meer Alejandro Valverde en Michael Woods geven er de brui aan:

11:58 Ook David Dekker start vandaag niet meer, hij wil goed zijn in Dwars door Vlaanderen. 11 uur 58. Ook David Dekker start vandaag niet meer, hij wil goed zijn in Dwars door Vlaanderen.

11:23 Astana met een mannetje minder. Valerio Conti verschijnt vandaag niet meer aan de start in Salou. De Italiaan van Astana sukkelt met een verkoudheid en geeft er de brui aan. Het is al zijn derde opgave in even veel wedstrijden dit seizoen. . 11 uur 23. Astana met een mannetje minder Valerio Conti verschijnt vandaag niet meer aan de start in Salou. De Italiaan van Astana sukkelt met een verkoudheid en geeft er de brui aan.

Het is al zijn derde opgave in even veel wedstrijden dit seizoen.

11:12 11 uur 12. Laatste keer in het hooggebergte. Joao Almeida (UAE) nam gisteren de eerste plaats in het klassement over van Nairo Quintana (Arkéa) dankzij de bonificatieseconden. Daardoor droeg nog geen enkele renner twee dagen na mekaar de leiderstrui in deze Ronde van Catalonië. Het verschil tussen de Portugees en de Colombiaan is amper één seconde. De hele top negen staat bovendien nog binnen de halve minuut van leider Almeida, alles kan dus nog. Morgen lijkt op papier niet lastig genoeg om voor grote verschillen te zorgen. Het zal dus vandaag moeten gebeuren. . Laatste keer in het hooggebergte Joao Almeida (UAE) nam gisteren de eerste plaats in het klassement over van Nairo Quintana (Arkéa) dankzij de bonificatieseconden. Daardoor droeg nog geen enkele renner twee dagen na mekaar de leiderstrui in deze Ronde van Catalonië.

Het verschil tussen de Portugees en de Colombiaan is amper één seconde. De hele top negen staat bovendien nog binnen de halve minuut van leider Almeida, alles kan dus nog.

Morgen lijkt op papier niet lastig genoeg om voor grote verschillen te zorgen. Het zal dus vandaag moeten gebeuren.

11:08 11 uur 08. Iets voor vluchters? Het zwaartepunt van de voorlaatste rit in de Ronde van Catalonië ligt in het begin van de etappe. Voor halfweg is het twee keer klimmen geblazen met een col van eerste en eentje van tweede categorie op het menu. De top van de laatste hindernis van de dag, opnieuw een klim van de tweede categorie, ligt op iets minder dan 30km van de finishlijn in Cambrils. Het gaat daarna in dalende lijn naar de Spaanse kustgemeente. Misschien is deze rit wel iets voor de vroege vlucht en zien we een strijd op twee fronten? . Iets voor vluchters? Het zwaartepunt van de voorlaatste rit in de Ronde van Catalonië ligt in het begin van de etappe. Voor halfweg is het twee keer klimmen geblazen met een col van eerste en eentje van tweede categorie op het menu.

De top van de laatste hindernis van de dag, opnieuw een klim van de tweede categorie, ligt op iets minder dan 30km van de finishlijn in Cambrils. Het gaat daarna in dalende lijn naar de Spaanse kustgemeente.

Misschien is deze rit wel iets voor de vroege vlucht en zien we een strijd op twee fronten?