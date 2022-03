Ronde van Catalonië: peloton verlaat Pyreneeën en maakt zich op voor langste etappe

11:50 4 renners blijven over voor Ineos. Richie Porte, Michal Kwiatkowski en Pavel Sivakov moesten opgeven. 11 uur 50. 4 renners blijven over voor Ineos. Richie Porte, Michal Kwiatkowski en Pavel Sivakov moesten opgeven.

11:43 Nog meer koers. Een hoogdag voor de wielerliefhebber! Naast de Ronde van Catalonië wordt er ook gekoerst op Belgische en Italiaanse bodem.



Om 12.22 u start de E3 Classic Harelbeke. Wout van Aert en Kasper Asgreen zijn de grote favorieten. U kan de koers live volgen met tekst via onze website. Om 13.30 u start de uitzending op Eén. Rond 17u kennen we de opvolger van Asgreen.



In Italië staat de 4e etappe van de Coppi e Bartali op het programma. Vandaag krijgen de sprinters er een kans na 2 bergritten. U kan de wedstrijd live volgen met tekst vanaf 12.10 u.

11:36 22 opgaves. Ook de Ronde van Catalonië blijft niet gespaard van ziektes en blessures. Al 22 renners gaven er de brui aan. 3 Belgen gooiden de handdoek in de ring: Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Tom Devriendt (Intermarché-Wanty-Gobert) en Pieter Serry (Quick Step-Alpha Vinyl).



Andere opmerkelijke namen zijn: Tom Dumoulin (Jumbo-Visma), Simon Yates (BikeExchange), Michal Kwiatkowski (Ineos) en Richie Porte (Ineos).

11:26 Ilan Van Wilder in top 20. Op de 16e plek in het algemeen klassement pronkt de naam van Ilan Van Wilder. De Belg van Quick Step-Alpha Vinyl staat op 1'07" van leider Quintana. De afgelopen 4 etappes viel hij nooit uit de top 30. Gisteren werd hij 17e en in de eerste bergrit strandde hij op de 14e plek. Onze landgenoot toont zijn klimcapaciteiten in Catalonië. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) staat een plek lager en achtervolgt op 1'12".

11:17 Algemeen klassement. Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) start vandaag in de leiderstrui. Joao Almeida (UAE) staat in dezelfde seconde dus het is opletten geblazen voor de Colombiaan. Sergio Higuita (Bora-Hansroghe) achtervolgt op 6 seconden. Juan Ayuso (UAE), Wout Poels (Bahrain Victorious) en Ben O'Connor hebben een achterstand van 17 seconden op Quintana.

11:07 Het profiel van de 5e etappe. 11 uur 07. Het profiel van de 5e etappe