LIVE Ronde van Catalonië: Vroege vluchters proberen sprinters te verschalken in langste etappe

Fase per fase

14:15 14 uur 15. Wat is er gebeurd? Na het officiële startsein probeerde een renner van Euskaltel-Euskadi er alleen vandoor te gaan. Hij had geen succes met zijn poging. Later hadden 3 renners meer geluk. Urko Berrade, Joel Nicolau en Gotzon Martín zorgen voor een Spaans onderonsje vooraan. De 3 avonturiers hebben een voorsprong van 5 minuten op het peloton. De 5e etappe is de langste rit van de Ronde van Catalonië. Vluchters hebben vandaag een uitgelezen kans en kunnen wel eens een stokje voor de massasprint steken.



Urko Berrade, Joel Nicolau en Gotzon Martín zorgen voor een Spaans onderonsje vooraan. De 3 avonturiers hebben een voorsprong van 5 minuten op het peloton.



De 5e etappe is de langste rit van de Ronde van Catalonië. Vluchters hebben vandaag een uitgelezen kans en kunnen wel eens een stokje voor de massasprint steken.

14:10 Wind. Aan de finish in Vilanova i la Geltrú staat er een stevige wind. De wind raast met een snelheid van 29 km/h door de kustplaats. Krijgen we straks nog waaiers?

14:08 Het peloton zet de achtervolging in op de kopgroep. 14 uur 08. Het peloton zet de achtervolging in op de kopgroep.

14:05 14 uur 05. In de slotkilometer zal een rondpunt straks nog een gevaarlijk obstakel zijn. Bij een massasprint dienen de sprinters daar in een goeie positie te zitten voor ze de laatste rechte lijn in duiken.

14:02 14 uur 02. Kopgroep heeft 5 minuten. Berrade, Nicolau en Martín hebben een voorsprong van 5 minuten te pakken. In het peloton is het voornamelijk BikeExchange die de touwtjes in handen neemt.

13:58 2 opgaves: UAE mist sprinter Molano straks. 2 renners bergen hun fiets op en stappen uit de Ronde van Catalonië. UAE zal straks niet meer kunnen rekenen op zijn sprinter Sebastián Molano. Voor Movistar geeft Albert Torres er de brui aan.

13:56 13 uur 56. Wat staat er nog op het programma? Voor sprinters is de Ronde van Catalonië zeker geen cadeau. De etappes zijn lastig en ze moeten alles uit de kan halen om aan te klampen. Morgen staat er weer een lastige rit op het programma. 1 beklimming van 1e categorie en 2 beklimmingen van 2e categorie kunnen roet in het eten gooien van de sprinters. De klassementsmannen zullen morgen weer van zich laten horen. De slotetappe van de Ronde van Catalonië is ook niet van de poes. De rit met Barcelona als start- en aankomstplaats is een stevige afsluiter. Ze rijden de Montjuïc (2,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,6%) 6 keer omhoog. Vorig jaar won Thomas De Gendt in Barcelona.



Morgen staat er weer een lastige rit op het programma. 1 beklimming van 1e categorie en 2 beklimmingen van 2e categorie kunnen roet in het eten gooien van de sprinters. De klassementsmannen zullen morgen weer van zich laten horen.



De slotetappe van de Ronde van Catalonië is ook niet van de poes. De rit met Barcelona als start- en aankomstplaats is een stevige afsluiter. Ze rijden de Montjuïc (2,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 4,6%) 6 keer omhoog. Vorig jaar won Thomas De Gendt in Barcelona.

13:46 13 uur 46. Wat het algemeen klassement betreft, kan de wind wel eens voor strijd zorgen vandaag. Joao Almeida (UAE).

13:41 13 uur 41. De kopgroep duikt met een rotvaart naar beneden. Ze doen er nog wat seconden bij en hebben nu een voorsprong van 4'44".

13:36 13 uur 36. De 3 moedige Spaanse koplopers. Urko Berrade (Equipo Kern Pharma) Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) Gotzon Martín (Euskaltel-Euskadi)

13:34 13 uur 34. Bergkoning. Joel Nicolau tikt als eerste de top van de Coll de Comiols aan en pakt zo 3 punten van het bergklassement. Hij brengt leider Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) niet in gevaar. Bizkarra leidt het bergklassement met 21 punten.

13:32 13 uur 32. Voor Marc Soler (UAE) is het een speciale rit vandaag. De streep ligt namelijk in zijn geboortestad, Vilanova i la Geltrú. Voor de Spanjaard zal het moeilijk zijn om vandaag zelf voor de overwinning te gaan, maar in het kamp van UAE kunnen ze straks de champagne ontkurken als sprinter Sebastian Molano de overwinning pakt.

13:27 13 uur 27. Kopgroep boven op de Colls de Comiols. De kopgroep is boven op de Colls de Comiols. Nu nemen ze de duik naar beneden om dan via een heuvelachtig landschap de Catalaanse kust op te zoeken.

13:23 13 uur 23. Op de Coll de Comiols slaagt de kopgroep erin om zijn voorsprong uit te breiden. Ze tikken bijna de 4 minuten aan.

13:21 13 uur 21. We proberen de wedstrijd te controleren zodat ik straks kan sprinten. Kaden Groves (BikeExchange).

13:17 13 uur 17. Het peloton controleert de voorsprong van de 3 avonturiers. De Spanjaarden rijden 3'30" voor het peloton uit. Ze zijn op 3 kilometer van de top van de Coll de Comiols.

13:14 13 uur 14. Sprinters. De sprinters ruiken hun kans vandaag. Na 2 bergritten kunnen zij zich weer opmaken voor een massasprint in Vilanova i la Geltrú. Kaden Groves (BikeExchange) sprintte met glans naar de zege in de 2e etappe. De Australiër is weer favoriet vandaag. Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) moest dinsdag tevreden zijn met een 2e plek, maar hij probeert vandaag beter te doen. Ook Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) aast op een overwinning. De Fransman behaalde dit seizoen al enkele knappe ereplaatsen, maar een overwinning heeft hij nog niet geboekt dit jaar. UAE zal de kaart trekken van Sebastian Molano en Ethan Vernon kan voor Quick Step-Alpha Vinyl verrassen.



Kaden Groves (BikeExchange) sprintte met glans naar de zege in de 2e etappe. De Australiër is weer favoriet vandaag.



Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) moest dinsdag tevreden zijn met een 2e plek, maar hij probeert vandaag beter te doen.



Ook Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) aast op een overwinning. De Fransman behaalde dit seizoen al enkele knappe ereplaatsen, maar een overwinning heeft hij nog niet geboekt dit jaar.



UAE zal de kaart trekken van Sebastian Molano en Ethan Vernon kan voor Quick Step-Alpha Vinyl verrassen.

13:08 13 uur 08. Vroege vlucht een feit. De vroege vlucht van de dag is een feit. Urko Berrarde, Joel Nicolau en Gotzon Martín zien hun voorsprong toenemen.

13:06 Het Catalaanse landschap zorgt ook vandaag voor mooie kiekjes! 13 uur 06. Het Catalaanse landschap zorgt ook vandaag voor mooie kiekjes!