LIVE Ronde van Catalonië: Peloton controleert voorsprong kopgroep, klassementsmannen willen toeslaan in zware bergrit

Sneeuw. De temperatuur daalt fors dus trekken enkele renners armstukken of een jasje aan. Ze maken zich op voor de laatste 25 kilometer. . 16 uur 30.

16 uur 26. Na de top van de Collada des Toses heeft de kopgroep nog een voorsprong van 2 minuten. Ze zetten nu de afdaling in richting de voet van La Molina. .

16 uur 21. Op de Collada de Toses gebeurt voorlopig niet veel. De kopgroep heeft nog een voorgift van 2'30". In het peloton zit alles nog samen. Movistar en Bora-Hansgrohe bepalen het tempo aan kop. Over 1 kilometer tikken de 4 koplopers de top aan. .

16 uur 17. Morgen: weer een bergrit. Morgen is het terug klimmen geblazen in de 4e etappe van de Ronde van Catalonië. Na 43 kilometer ligt de top van de Coll de Boixols, een klim van 12,8 kilometer aan 4,9%. Het is de eerste klim van 1e categorie. Onderweg wacht nog een col van 1e categorie. De streep van de 4e etappe ligt na 169 kilometer op de Boí Taül (1e categorie), een hindernis van 13 kilometer met een gemiddelde van 6%. .