LIVE Ronde van Catalonië: klassementsmannen laten voor het eerst in hun kaarten kijken in zware bergrit

14:05 8 minuten. Petilli, Pedersen, Bizkarra en Okamika hebben een aardige voorsprong. Ze krijgen een voorgift van 8 minuten en beginnen straks met een stevige voorsprong aan de 1e klim.

13:57 13 uur 57. Movistar neemt de touwtjes in handen in het peloton. Over dik 20 kilometer beginnen ze aan de Mont-Louis (1e categorie)!

13:54 13 uur 54. Namen van de 4 koplopers. Casper Pedersen (DSM) Ander Okamika (Burgos-BH) Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) Mikkel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi)

13:53 13 uur 53. De voorsprong van de koplopers groeit nu heel snel. Ze lopen bijna tegen de 7 minuten aan.

13:52 13 uur 52. Nog meer koers. Ook op Belgische bodem wordt er vandaag gekoerst. Brugge-De Panne staat op het programma. U kan de wedstrijd live volgen via onze website. De uitzending op Eén begint om 14.50 u. In Italië wordt vandaag de 2e etappe van de Coppi e Bartali gereden. De punchers maken vandaag kans want de streep ligt op een muur van 800 meter. U kan de koers live volgen met tekst via onze website.

13:49 5 minuten. In het peloton houden ze de benen stil. De kopgroep krijgt 5 minuten. De renners klimmen nu richting de voet van de Mont-Louis.

13:47 13 uur 47. Opgaves. Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl) moet door ziekte noodgedwongen de race verlaten. Deze ochtend verscheen Michael Kwiatkowski (Ineos) niet aan de start. Zijn ploeggenoot Richie Porte viel tijdens de 2e etappe uit. Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Sonny Colbrelli en Jack Haig (Bahrain Victorious) stapten ook al uit de race. Colbrelli moest na de openingsetappe de race noodgedwongen verlaten door hartproblemen.

13:38 13 uur 38. De voorsprong van de kopgroep groeit gestaag. De 4 koplopers rijden voorlopig 2'18" voor het peloton uit. Het peloton laat hen dus niet zo gemakkelijk gaan.

13:35 Masnada stapt uit de race. Fausto Masnada (Quick Step-Alpha Vinyl) geeft er de brui aan. De Italiaan stapt vroeg in de 3e etappe uit de race.

13:31 13 uur 31. De kopgroep breidt zijn voorsprong uit. Voorlopig laat het peloton begaan.

13:27 13 uur 27. 4 koplopers. Casper Pedersen (DSM), Ander Okamika (Burgos-BH), Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert) en Mikkel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi) hebben het peloton achter zich gelaten. De 4 avonturiers hebben momenteel een voorsprong van 50 seconden.

13:21 13 uur 21. Mont-Louis. Over 50 kilometer begint het peloton aan de Mont-Louis. De klim is 9,2 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 5,6%. Nu loopt de weg al omhoog richting de voet van de eerste klim.

13:19 Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) draagt de trui van het jongerenklassement. Hvideberg staat momenteel wel nog aan de leiding van dat klassement, maar de Deen achtervolgt op 11 seconden. Skjelmose dook gisteren het ravijn in, maar kwam er met de schrik van af.

13:16 13 uur 16. Algemeen klassement. Jonas Hvideberg (DSM) start vandaag in de leiderstrui. De Noor zat gisteren mee in de ontsnapping en sprokkelde onderweg belangrijke bonificatieseconden. Vandaag wordt het een hele moeilijke klus om zijn leiderstrui te verdedigen. De renner van DSM staat ook aan de leiding van het bergklassement. Vandaag vallen er terug heel wat bergpunten te rapen.

13:12 13 uur 12. Peloton compleet. Na 12 kilometer koers is het peloton nog compleet. Niemand kiest voorlopig voor de aanval.

13:07 13 uur 07. Vandaag zullen de klassementsmannen een cruciale rol spelen in het koersverhaal. 3 lastige beklimmingen van 1e categorie zullen bepalend zijn voor het algemeen klassement. Kan iemand vandaag al een gooi doen naar de eindzege?

13:03 13 uur 03. In het peloton zitten ze niet stil. Enkele renners proberen te ontspannen, maar niemand kan voorlopig het peloton achter zich laten. Over 20 kilometer beginnen de renners al te klimmen richting de voet van de eerste klim (1e categorie).

12:59 12 uur 59 match begonnen Start In Perpignan weerklinkt het officiële startschot. Wie probeert vroeg in de wedstrijd een aanvalspoging op poten te zetten?

12:53 12 uur 53. Vandaag steken de renners de grens met Spanje weer over en wordt er weer gekoerst in Catalonië. Over 100 kilometer bevindt het peloton zich terug op Catalaans grondgebied.