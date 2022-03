LIVE Ronde van Catalonië: Wind zorgt voor nervositeit in peloton, 3 koplopers hebben een voorsprong van 3 minuten

Fase per fase

Fase per fase

15:47 15 uur 47. Het peloton heeft de grens met Frankrijk overgestoken. Nog 60 kilometer tot de streep in Perpignan. . Het peloton heeft de grens met Frankrijk overgestoken. Nog 60 kilometer tot de streep in Perpignan.

15:44 15 uur 44. Porte in de problemen. Richie Porte (Ineos) krijgt het moeilijk op de klim en bengelt achteraan het peloton. Sprinter David Dekker (Jumbo-Visma) zit in zijn buurt. Porte strandde vorig jaar op de 2e plek in het algemeen klassement van de Ronde van Catalonië. . Porte in de problemen Richie Porte (Ineos) krijgt het moeilijk op de klim en bengelt achteraan het peloton. Sprinter David Dekker (Jumbo-Visma) zit in zijn buurt. Porte strandde vorig jaar op de 2e plek in het algemeen klassement van de Ronde van Catalonië.

15:43 15 uur 43. Na de Coll dels Belitres heeft de kopgroep nog een voorsprong van 1'45" op het peloton. . Na de Coll dels Belitres heeft de kopgroep nog een voorsprong van 1'45" op het peloton.

15:42 15 uur 42. Bou demarreert op de laatste klim en sprokkelt zo de laatste bergpunten van de dag. Hij pakt 3 punten voor Hvideberg en Moreno. . Bou demarreert op de laatste klim en sprokkelt zo de laatste bergpunten van de dag. Hij pakt 3 punten voor Hvideberg en Moreno.

15:41 Ivan Sosa tegen de vlakte op klim. Ivan Sosa (Movistar) zat goed vooraan op de laatste klim, maar moet door een valpartij halt houden. De klassementsrenners kan verder, maar moet beginnen aan een inhaalrace. . 15 uur 41. Ivan Sosa tegen de vlakte op klim Ivan Sosa (Movistar) zat goed vooraan op de laatste klim, maar moet door een valpartij halt houden. De klassementsrenners kan verder, maar moet beginnen aan een inhaalrace.

15:40 15 uur 40. Achteraan het peloton staat de deur open. Voor enkele renners gaat het te hard en moeten lossen. De kopgroep behoudt zijn voorsprong van 1'41". . Achteraan het peloton staat de deur open. Voor enkele renners gaat het te hard en moeten lossen. De kopgroep behoudt zijn voorsprong van 1'41".

15:36 Coll dels Belitres. Na de afdaling is het meteen weer klimmen geblazen. De Coll dels Belitres (3e categorie) is het laatste obstakel van de dag. De klim is 3,4 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 3,8% en maximaal 10%. . 15 uur 36. Coll dels Belitres Na de afdaling is het meteen weer klimmen geblazen. De Coll dels Belitres (3e categorie) is het laatste obstakel van de dag. De klim is 3,4 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 3,8% en maximaal 10%.

15:35 15 uur 35. De kopgroep houdt nog 1'42" over na de 2e klim van de dag. . De kopgroep houdt nog 1'42" over na de 2e klim van de dag.

15:34 15 uur 34. De kopgroep en het peloton nemen nu de duik naar beneden. Kort na de afdaling beginnen ze aan de laatste klim van de dag: de Coll dels Belitres. . De kopgroep en het peloton nemen nu de duik naar beneden. Kort na de afdaling beginnen ze aan de laatste klim van de dag: de Coll dels Belitres.

15:33 Fietswissel voor Woods. Michael Woods (Israel-Premier Tech) moet op de Coll del Frare halt houden en van fiets wisselen. Hij probeert meteen weer de aansluiting te maken met het peloton. De Canadees is ook een kanshebber voor de eindzege. . 15 uur 33. Fietswissel voor Woods Michael Woods (Israel-Premier Tech) moet op de Coll del Frare halt houden en van fiets wisselen. Hij probeert meteen weer de aansluiting te maken met het peloton. De Canadees is ook een kanshebber voor de eindzege.

15:31 15 uur 31. Bou zet zijn 2 kompanen onder druk op de Coll del Frare. Hij perst er een kort sprintje uit en pakt de bergpunten. Voor Hvideberg ging het te hard. De Spanjaard snoept de punten af van de Noor. . Bou zet zijn 2 kompanen onder druk op de Coll del Frare. Hij perst er een kort sprintje uit en pakt de bergpunten. Voor Hvideberg ging het te hard. De Spanjaard snoept de punten af van de Noor.

15:26 Coll del Frare. De volgende hindernis is de Coll del Frare (3e categorie). De klim is 2 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 6,2% en maximaal 12%. . 15 uur 26. Coll del Frare De volgende hindernis is de Coll del Frare (3e categorie). De klim is 2 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 6,2% en maximaal 12%.

15:25 15 uur 25. Nog 70 kilometer. In de kopgroep werken de renners goed samen en beginnen zo met een voorsprong van 2'16" aan de Coll del Frare. . Nog 70 kilometer In de kopgroep werken de renners goed samen en beginnen zo met een voorsprong van 2'16" aan de Coll del Frare.

15:23 Valpartij in het peloton. In het peloton moeten enkele renners halt houden door een onoplettendheid. Andrea Bagioli en Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl) worden even opgehouden, maar kunnen gewoon weer verder. . 15 uur 23. Valpartij in het peloton In het peloton moeten enkele renners halt houden door een onoplettendheid. Andrea Bagioli en Ilan Van Wilder (Quick Step-Alpha Vinyl) worden even opgehouden, maar kunnen gewoon weer verder.

15:19 15 uur 19. De Coll del Frare laat niet lang op zich wachten. Over 6 kilometer beginnen de renners aan de 2e klim van de dag. Hvideberg & co hebben nog een voorsprong van 2'50" op het peloton. . De Coll del Frare laat niet lang op zich wachten. Over 6 kilometer beginnen de renners aan de 2e klim van de dag. Hvideberg & co hebben nog een voorsprong van 2'50" op het peloton.

15:17 2e tussensprint. Hvideberg (DSM) wint de 2e tussensprint voor de Spanjaarden Moreno en Bou. De Noor pakt 3 bonificatieseconden. Hij staat virtueel aan de leiding van het algemeen klassement. Hij heeft 5 seconden meer dan Michael Matthews, maar in de finale kan nog alles. . 15 uur 17. 2e tussensprint Hvideberg (DSM) wint de 2e tussensprint voor de Spanjaarden Moreno en Bou. De Noor pakt 3 bonificatieseconden. Hij staat virtueel aan de leiding van het algemeen klassement. Hij heeft 5 seconden meer dan Michael Matthews, maar in de finale kan nog alles.

15:12 15 uur 12. Het peloton rijdt weer langs de Catalaanse kust en dat betekent dat er hier meer wind komt opzetten. Over enkele kilometers steken ze de grens met Frankrijk over en wordt er gekoerst op Franse bodem. De streep ligt ook in de Franse stad Perpignan. . Het peloton rijdt weer langs de Catalaanse kust en dat betekent dat er hier meer wind komt opzetten. Over enkele kilometers steken ze de grens met Frankrijk over en wordt er gekoerst op Franse bodem. De streep ligt ook in de Franse stad Perpignan.

15:10 De renners van BikeExchange nemen de touwtjes in handen in het peloton. 15 uur 10. De renners van BikeExchange nemen de touwtjes in handen in het peloton.

15:06 15 uur 06. Over 5 kilometer wordt er weer gesprint voor bonificatieseconden in Llançà. . Over 5 kilometer wordt er weer gesprint voor bonificatieseconden in Llançà.