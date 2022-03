LIVE Ronde van Catalonië: Opgave Richie Porte! Kopgroep heeft nog een kleine voorsprong op peloton

Fase per fase

Fase per fase

16:11 16 uur 11. Nog 40 kilometer. De kopgroep heeft nog een voorsprong van 1'21" op het peloton. BikeExchange neemt het peloton op sleeptouw en probeert wat seconden goed te maken. . Nog 40 kilometer De kopgroep heeft nog een voorsprong van 1'21" op het peloton. BikeExchange neemt het peloton op sleeptouw en probeert wat seconden goed te maken.

16:04 16 uur 04. Kopzorgen voor Ineos. Voor Luke Plapp (Ineos) gaat het te hard. Hij kan het tempo niet meer aanhouden en moet laten begaan. . Kopzorgen voor Ineos Voor Luke Plapp (Ineos) gaat het te hard. Hij kan het tempo niet meer aanhouden en moet laten begaan.

16:01 Opgave Richie Porte! Richie Porte (Ineos) geeft er de brui aan! Op de Coll dels Belitres werd al duidelijk dat de Australiër zich niet goed in zijn vel voelde. Hij moest lossen, maar stapt nu definitief uit de race. . 16 uur 01. Opgave Richie Porte! Richie Porte (Ineos) geeft er de brui aan! Op de Coll dels Belitres werd al duidelijk dat de Australiër zich niet goed in zijn vel voelde. Hij moest lossen, maar stapt nu definitief uit de race.

15:58 1'48". Hvideberg, Bou en Moreno hebben nog een voorsprong van 1'48" op het peloton. Nog 50 kilometer te gaan! . 15 uur 58. 1'48" Hvideberg, Bou en Moreno hebben nog een voorsprong van 1'48" op het peloton. Nog 50 kilometer te gaan!

15:57 15 uur 57. Skjelmose terug in peloton. Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) maakt weer deel uit van het peloton. Hij dook daarnet over een muurtje, maar heeft er enkel een paar kleerscheuren aan over gehouden. . Skjelmose terug in peloton Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) maakt weer deel uit van het peloton. Hij dook daarnet over een muurtje, maar heeft er enkel een paar kleerscheuren aan over gehouden.

15:56 15 uur 56. Ook Sosa is nog op achtervolgen aangewezen. Hij heeft een achterstand van 2'14". . Ook Sosa is nog op achtervolgen aangewezen. Hij heeft een achterstand van 2'14".

15:55 Mattias Skjelmose duikt over een muurtje, maar kan weer verder. 15 uur 55. Mattias Skjelmose duikt over een muurtje, maar kan weer verder

15:53 15 uur 53. De weg naar de finish is lastig. De renners krijgen nog wat oplopende stukken voor de wielen geschoven. Welke sprinter heeft straks nog genoeg overschot na 200 kilometer koers? . De weg naar de finish is lastig. De renners krijgen nog wat oplopende stukken voor de wielen geschoven. Welke sprinter heeft straks nog genoeg overschot na 200 kilometer koers?

15:51 15 uur 51. Porte moet lossen. Richie Porte voelt zich duidelijk niet goed in zijn vel. Hij moet lossen en achtervolgt op 2'35". . Porte moet lossen Richie Porte voelt zich duidelijk niet goed in zijn vel. Hij moet lossen en achtervolgt op 2'35".

15:49 Valpartij! Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) duikt over een muurtje en komt ten val, maar hij kan zelfstandig naar boven kruipen en wil meteen weer verder. . 15 uur 49. Valpartij! Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) duikt over een muurtje en komt ten val, maar hij kan zelfstandig naar boven kruipen en wil meteen weer verder.

15:47 15 uur 47. Het peloton heeft de grens met Frankrijk overgestoken. Nog 60 kilometer tot de streep in Perpignan. . Het peloton heeft de grens met Frankrijk overgestoken. Nog 60 kilometer tot de streep in Perpignan.

15:44 15 uur 44. Porte in de problemen. Richie Porte (Ineos) krijgt het moeilijk op de klim en bengelt achteraan het peloton. Sprinter David Dekker (Jumbo-Visma) zit in zijn buurt. Porte strandde vorig jaar op de 2e plek in het algemeen klassement van de Ronde van Catalonië. . Porte in de problemen Richie Porte (Ineos) krijgt het moeilijk op de klim en bengelt achteraan het peloton. Sprinter David Dekker (Jumbo-Visma) zit in zijn buurt. Porte strandde vorig jaar op de 2e plek in het algemeen klassement van de Ronde van Catalonië.

15:43 15 uur 43. Na de Coll dels Belitres heeft de kopgroep nog een voorsprong van 1'45" op het peloton. . Na de Coll dels Belitres heeft de kopgroep nog een voorsprong van 1'45" op het peloton.

15:42 15 uur 42. Bou demarreert op de laatste klim en sprokkelt zo de laatste bergpunten van de dag. Hij pakt 3 punten voor Hvideberg en Moreno. . Bou demarreert op de laatste klim en sprokkelt zo de laatste bergpunten van de dag. Hij pakt 3 punten voor Hvideberg en Moreno.

15:41 Ivan Sosa tegen de vlakte op klim. Ivan Sosa (Movistar) zat goed vooraan op de laatste klim, maar moet door een valpartij halt houden. De klassementsrenners kan verder, maar moet beginnen aan een inhaalrace. . 15 uur 41. Ivan Sosa tegen de vlakte op klim Ivan Sosa (Movistar) zat goed vooraan op de laatste klim, maar moet door een valpartij halt houden. De klassementsrenners kan verder, maar moet beginnen aan een inhaalrace.

15:40 15 uur 40. Achteraan het peloton staat de deur open. Voor enkele renners gaat het te hard en moeten lossen. De kopgroep behoudt zijn voorsprong van 1'41". . Achteraan het peloton staat de deur open. Voor enkele renners gaat het te hard en moeten lossen. De kopgroep behoudt zijn voorsprong van 1'41".

15:36 Coll dels Belitres. Na de afdaling is het meteen weer klimmen geblazen. De Coll dels Belitres (3e categorie) is het laatste obstakel van de dag. De klim is 3,4 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 3,8% en maximaal 10%. . 15 uur 36. Coll dels Belitres Na de afdaling is het meteen weer klimmen geblazen. De Coll dels Belitres (3e categorie) is het laatste obstakel van de dag. De klim is 3,4 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 3,8% en maximaal 10%.

15:35 15 uur 35. De kopgroep houdt nog 1'42" over na de 2e klim van de dag. . De kopgroep houdt nog 1'42" over na de 2e klim van de dag.

15:34 15 uur 34. De kopgroep en het peloton nemen nu de duik naar beneden. Kort na de afdaling beginnen ze aan de laatste klim van de dag: de Coll dels Belitres. . De kopgroep en het peloton nemen nu de duik naar beneden. Kort na de afdaling beginnen ze aan de laatste klim van de dag: de Coll dels Belitres.