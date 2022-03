LIVE Ronde van Catalonië: Morgen Pyreneeën, vandaag is het aan de sprinters in lastige etappe

12:22 Opgave nummer drie. Gisteren verscheen Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) niet aan de start van de openingsetappe. De onfortuinlijke Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) viel gisteren uit na hartproblemen in de openingsrit. Bahrain Victorious moet niet alleen Colbrelli missen vandaag. Jack Haig stapt ui de Ronde van Catalonië. . 12 uur 22. Opgave nummer drie Gisteren verscheen Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) niet aan de start van de openingsetappe. De onfortuinlijke Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) viel gisteren uit na hartproblemen in de openingsrit. Bahrain Victorious moet niet alleen Colbrelli missen vandaag. Jack Haig stapt ui de Ronde van Catalonië.

12:18 12 uur 18. Een vroege aanvalspoging blijft niet uit. 4 renners proberen het peloton achter zich te laten, maar dat laten ze voorlopig niet gebeuren. . Een vroege aanvalspoging blijft niet uit. 4 renners proberen het peloton achter zich te laten, maar dat laten ze voorlopig niet gebeuren.

12:17 12 uur 17. In L'Escala wijst het kwik 14°C aan. Gisteren begonnen de renners in een regenjas aan de openingsetappe, maar de regen wijkt nu voor de zon in Catalonië. . In L'Escala wijst het kwik 14°C aan. Gisteren begonnen de renners in een regenjas aan de openingsetappe, maar de regen wijkt nu voor de zon in Catalonië.

12:14 De passage langs de kunst in de geneutraliseerde fase van de wedstrijd. 12 uur 14. De passage langs de kunst in de geneutraliseerde fase van de wedstrijd.

12:13 12 uur 13 match begonnen Vamos! Het licht wordt op groen gezet. De renners krijgen 202,4 kilometer voorgeschoteld. Op het menu: 3 beklimmingen van 3e categorie en een vlakke aankomst.

12:00 12 uur . Officieuze start in L'Escala. De renners vertrekken in L'Escala voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde van Catalonië. Over 4 kilometer volgt het officiële startsein en kan de strijd om de vroege vlucht losbarsten. L'Escala ligt op 50 kilometer van de grens met Frankrijk. . Officieuze start in L'Escala De renners vertrekken in L'Escala voor het eerst in de geschiedenis van de Ronde van Catalonië. Over 4 kilometer volgt het officiële startsein en kan de strijd om de vroege vlucht losbarsten. L'Escala ligt op 50 kilometer van de grens met Frankrijk.

11:49 Arkéa-Samsic heeft met Hugo Hofstetter een kanshebber in de sprint. . 11 uur 49. Arkéa-Samsic heeft met Hugo Hofstetter een kanshebber in de sprint.

11:41 11 uur 41. Michael Matthews in leiderstrui. Michael Matthews (BikeExchange) won gisteren de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. Daardoor start hij vandaag in de leiderstrui. Jonas Hvideberg (DSM) zat gisteren mee in de ontsnapping en kon daardoor punten sprokkelen voor het bergklassement. Hij draagt vandaag de bergtrui en hij staat ook aan de leiding van het jongerenklassement. Vandaag vallen er weer punten te rapen voor het bergklassement. . Michael Matthews in leiderstrui Michael Matthews (BikeExchange) won gisteren de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. Daardoor start hij vandaag in de leiderstrui. Jonas Hvideberg (DSM) zat gisteren mee in de ontsnapping en kon daardoor punten sprokkelen voor het bergklassement. Hij draagt vandaag de bergtrui en hij staat ook aan de leiding van het jongerenklassement. Vandaag vallen er weer punten te rapen voor het bergklassement.

11:29 11 uur 29. Coppi e Bartali. In Italië wordt ook gekoerst vandaag. In Riccione start de Coppi e Bartali. Vorig jaar won Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) de Italiaanse rittenkoers. De Deen is er niet bij om zijn titel te verdedigen. Na Milaan-Sanremo staat Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ook aan de start van de Coppi e Bartali. Chris Froome (Israel Premier Tech), Geraint Thomas (Ineos) en Marc Hirschi (UAE) tekenen ook present. U kan de koers live volgen via onze website vanaf 12u. . Coppi e Bartali In Italië wordt ook gekoerst vandaag. In Riccione start de Coppi e Bartali. Vorig jaar won Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) de Italiaanse rittenkoers. De Deen is er niet bij om zijn titel te verdedigen. Na Milaan-Sanremo staat Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) ook aan de start van de Coppi e Bartali. Chris Froome (Israel Premier Tech), Geraint Thomas (Ineos) en Marc Hirschi (UAE) tekenen ook present. U kan de koers live volgen via onze website vanaf 12u.

10:58 Het profiel van de 2e etappe. 10 uur 58. Het profiel van de 2e etappe.