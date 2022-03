LIVE Ronde van Catalonië: 3 koplopers hebben een voorsprong van 5 minuten met eerste klim in het vizier

14:11 4'15". Het peloton heeft wat seconden kunnen goedmaken op de kopgroep. Hvideberg, Bou en Moreno houden nog 4'15" over en zullen straks met een ruime voorsprong aan de eerste klim beginnen. . 14 uur 11. 4'15" Het peloton heeft wat seconden kunnen goedmaken op de kopgroep. Hvideberg, Bou en Moreno houden nog 4'15" over en zullen straks met een ruime voorsprong aan de eerste klim beginnen.

14:07 Gisteren zorgde de wind voor opschudding in het peloton. Het werd in 2 stukken gescheurd. Een groep van 19 met Simon Yates (BikeExchange) reed hierdoor voor het peloton uit met een kleine voorsprong, maar daar kwam snel een einde aan. Het peloton was weer compleet, maar het duurde niet lang voor een renner een nieuwe aanvalspoging op poten zette.

13:58 Wind. De wind staat momenteel op kop. Hvideberg, Bou en Moreno laten de wind geen grote rol spelen en doen er alles aan om hun voorsprong vast te houden.

13:56 BikeExchange leidt nog steeds de dans in het peloton. 13 uur 56. BikeExchange leidt nog steeds de dans in het peloton.

13:54 De kopgroep heeft de Coll de Sa Perafita in het vizier. De 3 koplopers hebben nog steeds een stabiele voorsprong van 5 minuten op het peloton.

13:48 Brugge-De Panne. Morgen wordt er weer gekoerst op Belgische bodem. Brugge-De Panne staat op het programma. Heel wat ploegen vaardigen hun sprinters af. Alpecin-Fenix trekt resoluut de kaart van Tim Merlier. Ook Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl), Arnaud De Lie (Lotto-Soudal), Arnaud Démare (Groupama-FDJ) en Dylan Groenewegen (BikeExchange) zijn kanshebbers. Sam Bennet (Bora-Hansgrohe) is er om zijn titel te verdedigen. Volg het morgen live vanaf 12.15 u. Donderdag staat de wedstrijd bij de vrouwen op de planning. Lotte Kopecky (SD Worx) staat aan de start. Ook Shari Bossuyt (Canyon-SRAM) is van de partij. U kan deze wedstrijd donderdag live volgen vanaf 12.45u.

13:42 Wat is er gebeurd? Vroeg in de wedstrijd gingen Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) en Adria Moreno (Burgos-BH) er samen vandoor. Een tegenoffensief bleef niet uit want bergkoning Jonas Hvideberg (DSM) maakte de oversteek. De 3 koplopers bouwden een voorsprong van 5 minuten uit. Momenteel slagen ze erin om hun voorsprong vast te houden.

13:28 Hvideberg, Moreno en Bou hebben een voorsprong van 5 minuten op het peloton. Over minder dan 50 kilometer beginnen ze aan de eerste hindernis van de dag.

13:16 De 3 koplopers rijden richting de grens met Frankrijk onder een stralende zon. 13 uur 16. De 3 koplopers rijden richting de grens met Frankrijk onder een stralende zon.

13:14 Sprinters. De sprinters ruiken vandaag hun kans. Ze krijgen het zeker niet cadeau want de weg naar de finish is lastig. Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) is een grote kanshebber als we een sprint krijgen. Sprinter Phil Bauhaus verdedigt de kleuren van Bahrain Victorious. David Dekker zal van zijn ploeg Jumbo-Visma een kans krijgen als het een massasprint wordt. Voor Quick Step-Alpha Vinyl is dat Ethan Vernon of Andrea Bagioli. Michael Matthews (BikeExchange) gaf gisteren aan dat zijn ploeg de kaart trekt van Kaden Groves bij een vlakke aankomst. UAE zal Sebastián Molano afvaardigen voor de sprint.



Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) is een grote kanshebber als we een sprint krijgen. Sprinter Phil Bauhaus verdedigt de kleuren van Bahrain Victorious.



David Dekker zal van zijn ploeg Jumbo-Visma een kans krijgen als het een massasprint wordt. Voor Quick Step-Alpha Vinyl is dat Ethan Vernon of Andrea Bagioli. Michael Matthews (BikeExchange) gaf gisteren aan dat zijn ploeg de kaart trekt van Kaden Groves bij een vlakke aankomst. UAE zal Sebastián Molano afvaardigen voor de sprint.

13:06 5 minuten. De voorsprong van de 3 koplopers loopt ondertussen richting 5 minuten. Nog 160 kilometer te gaan!

13:04 Na zijn lekke band maakt Porte weer deel uit van het peloton. De Australiër werd vorig jaar 2e na zijn ploegmaat Adam Yates. De renner van Ineos maakt dit jaar weer kans op de eindzege.

13:00 Lekke band voor Richie Porte. Pech voor Richie Porte in het peloton! De renner van Ineos kampt met een lekke band en moet even halt houden.

12:59 2 tussensprints. Onderweg liggen ook 2 tussensprints waar de renners bonificatieseconden kunnen verdienen. De tussensprints liggen in het dal na Coll de Sa Perafita. Na de 2 tussensprints waagt het peloton zich aan de 2 volgende beklimmingen.

12:54 De 3 avonturiers rijden 4'50" voor het peloton uit. Van de kust trekken ze nu meer het binnenland in, maar daarna keren ze weer terug richting de kust om zo de oversteek te maken naar Frankrijk.

12:51 Over dik 75 kilometer beginnen de renners aan de eerste klim van de dag: Coll de Sa Perafita. Deze hindernis is 10 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 2,5% en maximaal 10%.

12:43 In het peloton neemt BikeExchange het werk voor zijn rekening. De kopgroep heeft nu een voorsprong van 4'30" op het peloton en dat betekent dat Jonas Hvideberg (DSM) momenteel virtueel aan de leiding staat van het algemeen klassement. Het is uiteraard nog lang tot de finish en er wachten nog 3 hindernissen.

12:40 Het Catalaanse landschap levert enkele mooie kiekjes op. 12 uur 40. Het Catalaanse landschap levert enkele mooie kiekjes op.