LIVE Ronde van Catalonië: Kopgroep ingerekend, wie wint openingsetappe en pakt eerste leiderstrui?

16 uur 45. Michael Matthews sprint naar de overwinning! Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) rijdt een sterke sprint en klopt de Italiaan Sonny Colbrelli. In 2019 won hij ook in Sant Feliu de Guíxols. .

16 uur 42. Alerte Colbrelli. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) zit in een goeie positie. De Italiaan zit in het wiel van de renners van Quick Step-Alpha Vinyl aan kop van het peloton. .

16:41

16 uur 41. De streep van de openingsetappe ligt in Sant Feliu de Guíxols, deze middag vertrokken de renners ook in deze stad. Over 3 kilometer kennen we de winnaar. .