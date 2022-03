LIVE: Heuvels bieden puncheurs een kans op overwinning en eerste leiderstrui in openingsetappe Ronde van Catalonië

Fase per fase

14:01 1 minuut. De 6 koplopers rijden een minuut voor het peloton uit.

14:01 14 uur 01. Achter de kopgroep van 6 zien we dat het peloton weer compleet is. Na de afdaling van de eerste klim scheurde het peloton in 2 stukken, maar de 2e groep heeft weer de aansluiting gemaakt.

13:55 13 uur 55. Jetse Bol (Burgos-BH), Antonio Jesús Soto (Euskaltel-Euskadi), Carlos Canal (Euskaltel-Euskadi), Raúl García Pierna (Equipo Kern Pharma), Marco Brenner (DSM) en Jonathan Caicedo (EF-Easypost) hebben een voorsprong van 26 seconden op het peloton.

13:53 13 uur 53. 6 vroege vluchters. Cristopher Juul-Jensen (BikeExchange-Jayco) zit weer in het peloton, maar de volgende ontsnapping laat niet lang op zich wachten. 6 renners kiezen voor de ontsnapping.

13:53 13 uur 53. Na de afdaling van de Alt de Santa Pellaia is het peloton in 2 stukken gescheurd. 100 renners maken deel uit van de eerste groep. Ze hebben 22 seconden voorsprong op de achtervolgende groep.

13:51 13 uur 51. Het peloton is in 2 stukken gescheurd. Astana-Qazaqstan probeert in de 2e groep weer de aansluiting te maken met de kop van de wedstrijd. Na 42 kilometer koers moeten de renners al aan het werk.

13:46 13 uur 46. Jonathan Caicedo (EF-Easypost) maakt de aansluiting met Juul-Jensen. Ze hebben een voorsprong van 14 seconden op het peloton.

13:44 13 uur 44. Aanval Juul-Jensen. Na de afdaling van de Alt de Santa Pellaia kiest Christopher Juul-Jensen (BikeExchange-Jayco) voor de aanval. In het peloton wordt er meteen op gereageerd, Jonathan Caicedo (EF-Easypost) twijfelt niet en gaat in de tegenaanval.

13:42 Regen. De Spaanse zon wijkt voor enkele regenbuien in Catalonië. Het is er ongeveer 13°C.

13:39 13 uur 39. Over 81 kilometer beginnen de renners pas aan de volgende beklimming, de Alt de la Ganga. Na de Alt de Santa Pellaia duikt het peloton terug naar beneden.

13:37 13 uur 37. Molenaar slaagt er wel in om de eerste bergpunten te pakken. Er resten nog 2 beklimmingen deze wedstrijd waar ook nog bergpunten te verdienen zijn.

13:35 13 uur 35. Het avontuur van Molenaar duurt niet lang. Na een ontsnapping op de Alt de Santa Pellaia maakt hij nu weer deel uit van het peloton.

13:34 De Marchi verscheen niet aan de start. Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech) verscheen deze middag niet aan de start van de openingsetappe van de Ronde van Catalonië. De eerste opgave is dus al een feit.

13:30 13 uur 30. Molenaar heeft momenteel een handvol seconden voorsprong op het peloton. Als hij alleen de top kan bereiken, strijkt hij de eerste bergpunten op.

13:26 13 uur 26. Alex Molenaar kiest voor de aanval op Alt de Santa Pellaia. Op de Alt de Santa Pellaia proberen enkele renners een aanvalspoging op poten te zetten. Alex Molenaar (Burgos-BH) besluit om het peloton achter zit de laten en trekt alleen op pad. Probeert iemand nog de oversteek te maken of staat de Nederlander en alleen voor?

13:22 Alt de Santa Pellaia. De Alt de Santa Pellaia is 5,7 kilometer lang aan een gemiddelde van 3,3%. Op deze klim liggen de eerste bergpunten van de Ronde van Catalonië.

13:20 13 uur 20. Het peloton begint over 3 kilometer aan de Alt de Santa Pellaia, de eerste beklimming van de dag.



13:12 De renners van Quick Step-Apha Vinyl voor de start van de openingsetappe van de Ronde van Catalonië.

13:05 13 uur 05. Na 5 kilometer is het peloton nog steeds compleet. Over 20 kilometer beginnen de renners aan het eerste obstakel van de dag. De Alt de Santa Pellaia is 5,7 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 3,3%.