LIVE: Grote kopgroep, met Thomas De Gendt, sluipt weg uit peloton

12:15 Opgave Jérémy Bellicaud. Nog een Fransman houdt het vandaag voor bekeken. Jérémy Bellicaud van Intermarché-Wanty zal deze Ronde van Catalonië niet uitrijden.

12:08 12 uur 08. De namen vooraan. Enkele interessante namen in de kopgroep: Marc Soler (Movistar), James Knox (Deceuninck-Quick Step), David De La Cruz (Team UAE), Ide Schelling (Bora-Hansgrohe), Luis Léon Sanchez (Astana), Rigoberto Uran (EF), Matej Mohoric (Bahrein), Clément Champoussin (AG2R) en Dan Martin (Israel). Met de onvermijdelijke Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) zit er ook één Belg vooraan.

12:05 Opgave Nickolas Zukowsky. Met de Canadees Zukowsky van Rally Cycling krijgen we een tweede opgave van de dag. Eerder ging de Fransman Lecroq hem vandaag al voor.

12:02 12 uur 02. Grote groep krijgt vrijgeleide. De goeie ontsnapping is nu toch een feit. Opnieuw is het een grote groep die wegrijdt uit het peloton. De 32 renners hebben in een mum van tijd al bijna 2 minuten voorsprong.

12:01 Eerste wedstrijduur aan 45,2 km/u. Ondanks het klimwerk heeft het peloton 45,2 km afgelegd in het eerste wedstrijduur. Het gaat hard richting Barcelona.

11:58 11 uur 58. Opnieuw grote groep die wegsluipt. Niet lang na de eerdere samensmelting is er nu opnieuw een grote groep die wegrijdt, met veel van dezelfde namen. Het peloton lijkt nu wel de benen stil te houden. Dit lijkt wel de goede slag te zijn.

11:54 11 uur 54. We zitten op het licht stijgende plateau na de Creu d'Ordall. Binnen een dikke 10 kilometer gaat we in dalende lijn richting Casteldefells, waar de tweede tussensprint van de dag ligt. Dan is het in één trek richting de plaatselijke ronden op de Montjuic.

11:49 11 uur 49. Peloton heeft ontsnappers bij het nekvel. De omvangrijke vlucht zit er al weer op. Op minder dan 100 kilometer van de meet is alles zo opnieuw te herdoen.

11:46 11 uur 46. Er zitten heel wat grote namen in de kopgroep, waaronder Lennard Kämna, Marc Soler, Luis Léon Sanchez, Wilco Kelderman, Matej Mohoric, Dan Martin, Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke. De aanwezigheid van Kelderman zou de slaagkansen van deze ontsnapping wel eens kunnen hypothekeren, want de Nederlander staat 14e in de stand op een dikke minuut. Ineos weet dat en probeert de kloof te dichten. . Er zitten heel wat grote namen in de kopgroep, waaronder Lennard Kämna, Marc Soler, Luis Léon Sanchez, Wilco Kelderman, Matej Mohoric, Dan Martin, Thomas De Gendt en Harm Vanhoucke.

De aanwezigheid van Kelderman zou de slaagkansen van deze ontsnapping wel eens kunnen hypothekeren, want de Nederlander staat 14e in de stand op een dikke minuut. Ineos weet dat en probeert de kloof te dichten.

11:44 Kopgroep heeft halve minuut. Op zo'n 100 kilometer van de meet kunnen we een eerste tussenstand opmaken. Een omvangrijke kopgroep van maar liefst 33 renners heeft zo'n halve minuut voorsprong op het peloton, waar Ineos zich ondertussen op kop heeft gezet.

11:38 11 uur 38. Ook De Gendt op komst. De groep van maar liefst 27 renners lijkt weg te kunnen rijden. Hun voorsprong bedraagt al snel 20 seconden. In de achtergrond zien we nog twee renners de oversteek maken: Daryl Impey en de onvermijdelijke Thomas De Gendt.

11:35 11 uur 35. Het is een grote groep die lijkt weg te rijden. In het peloton is de organisatie even zoek.

11:32 11 uur 32. Nieuwe aanvalsgolf. Vlak voor de top van de eerste klim van de dag krijgen we een nieuwe aanvalsgolf. Onder andere Kämna, Vanhoucke, Champoussin en Luis Léon Sanchez zien we actief meebewegen.

11:30 Exit Jérémy Lecroq (B&B Hotels). We zijn nog geen uur bezig, of daar is al een eerste opgave. Jérémy Lecroq stapt uit de wedstrijd. Het is niet meteen duidelijk wat er aan de hand is met de renner van B&B Hotels.

11:23 Coll de la Creu d'Ordal (3e Cat.). Ondertussen sleurt het pak zich omhoog op de eerste beklimming van de dag. De Coll de la Creu d'Ordal is met een lengte van 5,6 km aan gemiddeld 4,6% een rustige opwarmer.

11:21 11 uur 21. Alles terug samen. De aanwezigheid van Masnada was voor het peloton wellicht wat te riskant. Na een stevige versnelling in het peloton zijn de vluchters alweer gegrepen.

11:19 11 uur 19. Poels en Cavagna hebben al snel zo'n 15 seconden voorsprong. Ondertussen proberen een hoop renners de sprong te maken: David De La Cruz (Team UAE), Dan Martin (Israel) en Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) zijn de bekendste namen. Vooral die laatste is opvallend, want hij staat op slechts 2 minuten afstand in het klassement. . Poels en Cavagna hebben al snel zo'n 15 seconden voorsprong. Ondertussen proberen een hoop renners de sprong te maken: David De La Cruz (Team UAE), Dan Martin (Israel) en Fausto Masnada (Deceuninck-Quick Step) zijn de bekendste namen. Vooral die laatste is opvallend, want hij staat op slechts 2 minuten afstand in het klassement.