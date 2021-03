Komt leider Yates nog in penarie tijdens boeiende slotrit in Barcelona?

10:43

10 uur 43. Verraderlijke slotrit in en rond Barcelona. Goeiemorgen wielerliefhebbers! In de Ronde van Catalonië zijn we aanbeland aan de slotrit. Het peloton werkt zich vandaag over een geaccidenteerd parcours om en rond de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Het peloton zal al snel hoogtemeters moeten overwinnen, want na amper 15 kilometer moeten ze al over de Coll de la Creu d'Ordal (3e Cat.). Daarna gaat het vooral in dalende lijn naar zeeniveau. Op zo'n 45 kilometer van de meet beginnen ze aan de finale in Barcelona, waar ze maar liefst 6 keer over de bekende Montjuic moeten. Met een lengte van 2 kilometer, aan gemiddeld 5%, is die niet onoverkomelijk, maar na zes passages zullen wellicht alleen de sterksten overblijven. .