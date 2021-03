Tempobeul Kämna sloopt Ineos-hegemonie in Catalonië

Lennard Kämna komt als 1e over de finish na een knappe solo. Guerreiro wordt 2e in de sprint tegen Bizkarra.

Het valt nu stil achter Kämna. Het ziet er goed uit voor de Duitser. Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij een tempobeul is, denk maar aan zijn vice-wereldkampioenschap bij de beloften.

16:36

16 uur 36. Het is Kruijswijk die furieus komt aanstormen in de achtergrond. Kan hij dit volhouden of bijt de Nederlander zijn tanden stuk op de Duitser? .