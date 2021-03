LIVE: Kunnen Kämna en Kruijswijk uit de handen van Ineos blijven?

Kruijswijk, Kämna en Verona bengelen op enkele seconden van Uran en co. Waagt er nog iemand een ultiem sprongetje?

16 uur 19. Kruijswijk, Kämna en Verona bengelen op enkele seconden van Uran en co. Waagt er nog iemand een ultiem sprongetje? .

16 uur 16. Trio Kruijswijk/Kämna/Verona is weg. Verona, Kruijswijk en Kämna vallen aan op de laatste meters van de beklimming. Kunnen ze hun voorsprong verdedigen tot aan de meet? .

16 uur 12. De hergroepering is een feit. Alles lijkt voorin weer samen te komen. Cavagna zijn motor sputterde op de laatste steile meters van de beklimming. .

Daar is die dekselse Carapaz weer. De Ecuadoriaan reed gisteren iedereen gestaag de verdoemenis in en zet zich nu weer op kop. Het Ineos-peloton nadert nu tot op 3'20" van Cavagna.

16 uur 10. Daar is die dekselse Carapaz weer. De Ecuadoriaan reed gisteren iedereen gestaag de verdoemenis in en zet zich nu weer op kop. Het Ineos-peloton nadert nu tot op 3'20" van Cavagna. .

Bizkarra maakt samen met Reichenbach voorlopig 3 minuten goed op leider Adam Yates. De Spanjaard ontpopt zich zo even tot een gevaarlijke klant voor de Ineos-clan. Adam Yates en co leggen er nu de zweep op.

16 uur 08. Bizkarra maakt samen met Reichenbach voorlopig 3 minuten goed op leider Adam Yates. De Spanjaard ontpopt zich zo even tot een gevaarlijke klant voor de Ineos-clan. Adam Yates en co leggen er nu de zweep op. .

Daar is Bizkarra. De Spanjaard staat op slechts 4'07" van Adam Yates. De kopman van Euskaltel-Euskadi kan een enorme sprong doen in het klassement.

16 uur 02. Bizkarra voor het klassement! Daar is Bizkarra. De Spanjaard staat op slechts 4'07" van Adam Yates. De kopman van Euskaltel-Euskadi kan een enorme sprong doen in het klassement. .

Marc Soler zet de jacht in op Rémi Cavagna. De man van Movistar komt voorlopig geen meter dichter. Cavagna oogt zeer sterk.

16 uur 01. Marc Soler zet de jacht in op Rémi Cavagna. De man van Movistar komt voorlopig geen meter dichter. Cavagna oogt zeer sterk. .

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1375461114297860099

De Port de Montserrat (7,5km aan 6,5%) lonkt. De beklimming van 1e categorie is de laatste scherprechter van de dag.

Port de Montserrat. De Port de Montserrat (7,5km aan 6,5%) lonkt. De beklimming van 1e categorie is de laatste scherprechter van de dag. . 15 uur 45.

15:39

15 uur 39. Het was een goede dag gisteren. We controleerden "old school" de boel en beschermden de trui. Geraint Thomas, Ineos Grenadiers.