LIVE: Opnieuw klimspektakel in Catalonië: Kämna zet Ineos aan het werk

Hopelijk hebben de renners de klimetappe van gisteren goed verteerd. Vandaag lonkt er een nieuw klimspektakel met aankomst bergop. Ineos is voorlopig heer en meester in Catalonië met 2 van de 3 ritoverwinningen en 3 mannetjes in de top 4. Wie kan Adam Yates en co vandaag iets in de weg leggen? Volg het hier live vanaf 12.30 u.