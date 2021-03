LIVE: Kopgroep stoomt met riante voorsprong op de Catalaanse Pyreneeën af

Fase per fase

16:19 De Koning van Catalonië lonkt! Het venijn zit in de staart in deze rit. De renners maken zich op voor een beklimming van 12 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%. . 16 uur 19. De Koning van Catalonië lonkt! Het venijn zit in de staart in deze rit. De renners maken zich op voor een beklimming van 12 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 7,5%.

16:17 3'36" aan de voet van de slotklim. De vroege vluchters houden nog 3'36" over aan de voet van de laatste beklimming. Hoe ver kunnen ze nog komen op de Vallter 2000? . 16 uur 17. 3'36" aan de voet van de slotklim De vroege vluchters houden nog 3'36" over aan de voet van de laatste beklimming. Hoe ver kunnen ze nog komen op de Vallter 2000?

16:16 Nog 3 kilometer tot aan de voet van de Vallter 2000:. 16 uur 16. Nog 3 kilometer tot aan de voet van de Vallter 2000:

15:58 15 uur 58. Sylvain Moniquet is straks wellicht zijn trui voor het bergklassement kwijt. Onze jonge landgenoot pakte in de 1e etappe uit met een mooie versnelling bergop. Hij reed zijn medevluchters los uit het wiel en kwam als 1e boven op de Port de Santa Fe del Montseny. . Sylvain Moniquet is straks wellicht zijn trui voor het bergklassement kwijt. Onze jonge landgenoot pakte in de 1e etappe uit met een mooie versnelling bergop. Hij reed zijn medevluchters los uit het wiel en kwam als 1e boven op de Port de Santa Fe del Montseny.

15:54 De laatste voorbereidingen worden bij Ineos getroffen:. 15 uur 54. De laatste voorbereidingen worden bij Ineos getroffen:

15:50 15 uur 50. Gallopin is niet de 1e die de strijd moet staken. Rui Costa, Nicolas Roche en onze landgenoten Bakelants en Devenyns stapten al eerder uit de wedstrijd. . Gallopin is niet de 1e die de strijd moet staken. Rui Costa, Nicolas Roche en onze landgenoten Bakelants en Devenyns stapten al eerder uit de wedstrijd.

15:48 Tony Gallopin heeft de race verlaten. De Fransman zal niet meer deelnemen in de Ronde van Catalonië. AG2R-Citroën heeft voorlopig nog geen uitleg bij het vertrek gegeven. . 15 uur 48. Tony Gallopin heeft de race verlaten De Fransman zal niet meer deelnemen in de Ronde van Catalonië. AG2R-Citroën heeft voorlopig nog geen uitleg bij het vertrek gegeven.

15:30 15 uur 30. Hallo Quintana? Dit rit van vandaag zou normaal gezien spek voor de bek van Nairo Quintana zijn, maar de Colombiaan is voorlopig op zoek naar zijn beste vorm. De 31-jarige staat als 45e op 1'07" van Almeida. De ex-Vuelta en ex-Giro-winnaar rijdt anoniem rond in de Ronde van Catalonië. Quintana heeft nochtans goede herinneringen aan de slotklim van vandaag. In 2013 kwam hij als 1e boven op de Vallter 2000 en de vorige editie (2019) viel hij net van het podium na een sprint met een groepje eliteklimmers . Wat kan de Colombiaan vandaag uit zijn rasechte klimmersbenen schudden? . Hallo Quintana? Dit rit van vandaag zou normaal gezien spek voor de bek van Nairo Quintana zijn, maar de Colombiaan is voorlopig op zoek naar zijn beste vorm. De 31-jarige staat als 45e op 1'07" van Almeida.

De ex-Vuelta en ex-Giro-winnaar rijdt anoniem rond in de Ronde van Catalonië. Quintana heeft nochtans goede herinneringen aan de slotklim van vandaag. In 2013 kwam hij als 1e boven op de Vallter 2000 en de vorige editie (2019) viel hij net van het podium na een sprint met een groepje eliteklimmers. Wat kan de Colombiaan vandaag uit zijn rasechte klimmersbenen schudden?

15:29 15 uur 29.

15:21 15 uur 21. Nog 52 kilometer te gaan. Vanaf nu gaat het constant in stijgende lijn tot aan de finish. De renners komen bovenop de Vallter 2000 aan. Die beklimming wordt ook wel de Koning van Catalonië genoemd (11,8 km aan 7,5%). Wie mag zichzelf straks tot klimkoning kronen? . Nog 52 kilometer te gaan. Vanaf nu gaat het constant in stijgende lijn tot aan de finish. De renners komen bovenop de Vallter 2000 aan. Die beklimming wordt ook wel de Koning van Catalonië genoemd (11,8 km aan 7,5%). Wie mag zichzelf straks tot klimkoning kronen?

15:18 15 uur 18.

15:12 De voorsprong is gehalveerd: 5'58". Deceuninck Quick-Step, Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma nemen het beulenwerk op zich. Ze verwijzen hun sterke mannen naar de voorposten. Samen slagen ze erin om de voorsprong te laten slinken tot onder de 6 minuten. . 15 uur 12. De voorsprong is gehalveerd: 5'58" Deceuninck Quick-Step, Ineos Grenadiers en Jumbo-Visma nemen het beulenwerk op zich. Ze verwijzen hun sterke mannen naar de voorposten. Samen slagen ze erin om de voorsprong te laten slinken tot onder de 6 minuten.

15:03 15 uur 03. Vandaag weer Ineos? . Ineos imponeert in de Ronde van Catalonië. Gisteren wonnen ze de rit met Rohan Dennis, maar ook in de breedte presteerden ze beresterk. Zowel Dennis, Porte, (Adam) Yates en Thomas pronkten in de top 10. Ineos wordt verwacht om vandaag eens goed aan de boom van het klassement te schudden. Porte en Yates staan op 6" en 7" van Almeida. Kan het sterren-ensemble van Ineos een vuist maken en de Portugese leider een 1e dreun toekennen? . Vandaag weer Ineos? Ineos imponeert in de Ronde van Catalonië. Gisteren wonnen ze de rit met Rohan Dennis, maar ook in de breedte presteerden ze beresterk. Zowel Dennis, Porte, (Adam) Yates en Thomas pronkten in de top 10.

Ineos wordt verwacht om vandaag eens goed aan de boom van het klassement te schudden. Porte en Yates staan op 6" en 7" van Almeida. Kan het sterren-ensemble van Ineos een vuist maken en de Portugese leider een 1e dreun toekennen?

14:58 Nu wel voor Alexander Kamp. En zo geschiedde: Alexander Kamp wint de tussensprint nu wel. Zijn dichtste belangers zijn Janse van Rensburg en Champion. De man van Trek-Segafredo sprokkelde vandaag al 6 bonificatiepunten. . 14 uur 58. Nu wel voor Alexander Kamp En zo geschiedde: Alexander Kamp wint de tussensprint nu wel. Zijn dichtste belangers zijn Janse van Rensburg en Champion. De man van Trek-Segafredo sprokkelde vandaag al 6 bonificatiepunten.

14:48 14 uur 48. De 3e en laatste tussensprint zit eraan te komen. Kan Alexander Kamp na een 2e en 3e plaats nu het hoogste schavot betreden? . De 3e en laatste tussensprint zit eraan te komen. Kan Alexander Kamp na een 2e en 3e plaats nu het hoogste schavot betreden?



14:36 14 uur 36.

14:26 De 2e tussensprint is voor Rensburg . Deze keer is het Reinardt Janse van Rensburg die de volle buit te pakken heeft in de tussensprint. De Zuid-Afrikaan van Qhubeka-ASSOS snoept 3 bonificatieseconden voor de neus van Joyce en Kamp weg. . 14 uur 26. De 2e tussensprint is voor Rensburg Deze keer is het Reinardt Janse van Rensburg die de volle buit te pakken heeft in de tussensprint. De Zuid-Afrikaan van Qhubeka-ASSOS snoept 3 bonificatieseconden voor de neus van Joyce en Kamp weg.

14:22 14 uur 22. De kopgroep maakt zich klaar voor een 2e tussensprint. Kan de man van Trek-Segafredo de bal nu wel in zijn kamp leggen? . De kopgroep maakt zich klaar voor een 2e tussensprint. Kan de man van Trek-Segafredo de bal nu wel in zijn kamp leggen?

14:21 14 uur 21. Rohan Dennis won gisteren knap de tijdrit van 18,5 kilometer.