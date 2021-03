LIVE: De Ronde van Catalonië brengt vandaag een 1e bezoek aan de Pyreneeën

13:50 13 uur 50. “Het verbaast me dat ik uiteindelijk 5e werd in de tijdrit. Na een zware editie van Parijs-Nice moest ik er nog wat inkomen, dacht ik.". Steven Kruijswijk, Jumbo-Visma. “Het verbaast me dat ik uiteindelijk 5e werd in de tijdrit. Na een zware editie van Parijs-Nice moest ik er nog wat inkomen, dacht ik." Steven Kruijswijk, Jumbo-Visma

13:44 Virtuele leider Galvan wint de tussensprint. Francisco Galvan steekt de 1e tussensprint op zak. De snelle man van Equipo Kern Pharma haalt het voor Kamp en Evans. Galvan zet zo zijn virtueel leiderschap met 3" seconden kracht bij. . 13 uur 44.

13:38 13 uur 38. We naderen de 1e tussensprint van de dag. Tussen de koplopers zitten er enkele snelle mannen, denk maar aan Alexander Kamp van Trek-Segafredo. Gaat het 9-tal straks sprinten voor de bonificatieseconden? .

13:30 13 uur 30. Gouden kans voor Arensman en Evans. De kopgroep blijft de voorsprong uitbreiden. Vluchters Thymen Arensman (Team DSM) en Alexander Evans (Intermarché-Wanty Gobert) hebben in het verleden al bewezen dat ze stevig uit de voeten kunnen op een beklimming. Evans noemt zichzelf zelfs "@AEclimber" op Twitter. Het duo heeft in 2019 nog samen in de "SEG Racing Academy" gereden. Slaan de 2 vandaag de handen in elkaar om een gooi te doen naar ritwinst? .

Het duo heeft in 2019 nog samen in de "SEG Racing Academy" gereden. Slaan de 2 vandaag de handen in elkaar om een gooi te doen naar ritwinst?

13:25 13 uur 25. 11'11" voor de kopgroep. De vluchters krijgen een bonus van meer dan 11 minuten van het peloton. Welke ploeg haalt straks de kastanjes uit het vuur? .

13:18 13 uur 18. De komende dagen zullen de echte test zijn voor mij. Ik woon hier dichtbij en ken het parcours. Dat is al een bonus. McNulty, UAE Team Emirates.

13:10 13 uur 10. Kan McNulty (2e) vandaag bergop volgen? Brandon McNulty toonde gisteren opnieuw dat hij een wervelwind is tegen de klok. De Amerikaan van UAE Team Emirates werd 4e in de tijdrit. De 22-jarige bleef 29" achter de voormalige wereldkampioen Rohan Dennis (Ineos Grenadiers). McNulty strandde met die tijd op slechts 1" van Joao Almeida, de leider in het algemene klassement. Kan de 2e in de stand iets forceren vandaag of is het een kwestie van schadebeperking op de Vallter 2000? .

McNulty strandde met die tijd op slechts 1" van Joao Almeida, de leider in het algemene klassement. Kan de 2e in de stand iets forceren vandaag of is het een kwestie van schadebeperking op de Vallter 2000?



13:08 13 uur 08. "Ik heb weer een goede tijdrit gereden, zo'n resultaat behalen in een World Tour-tijdrit is altijd een goed teken". Brandon McNulty, UAE Team Emirates.

12:52 Tussensprint over 25 km. Voorlopig delen de twee ritwinnaars de 1e plaats in het puntenklassement. Andreas Kron en Rohan Dennis hebben elk 10 punten. Welke vroege vluchter heeft zijn zinnen op het puntenklassement gezet? . 12 uur 52.

12:47 12 uur 47. Deceuninck Quick-Step vindt dat het welletjes geweest is en nestelt zich op kop van het peloton. De mannen van Joao Almeida trekken op oorlogspad en zijn niet van plan om cadeautjes uit te delen vandaag. .

12:39 12 uur 39. Francisco Galvan van Equipo Kern Pharma trok met een achterstand van 1'02" op klassementsleider Joao Almeida naar deze etappe. De kopgroep heeft momenteel een voorsprong van 6'44". Dit betekent dat de Spanjaard virtueel leider is. .



12:36 6' voor Kamp en co. De 9-koppige brigade is nu definitief ribbedebie. . 12 uur 36.

12:29 12 uur 29. Wat kan Chris Froome vandaag? Het rapport van ex-Tourwinnaar Chris Froome ziet er voorlopig niet goed uit. De kersverse aanwinst van Israel Start-Up Nation eindigde in de 1e rit als 96e op 8'30"van winnaar Kron. Hij moest zijn wagentje al snel loskoppelen toen Movistar bergop een tandje bijstak. Ook de tijdrit van gisteren was niet veel soeps. De Brit eindigde als 90e op 2'05" van ritwinnaar Rohan Dennis. "Bij elke stage en competitiedag moet ik gewoon het proces blijven volgen" relativeert Froome bij Cyclingnews."Het is een lange weg, maar ik bewaar het vertrouwen in het proces en hoop zo mijn doel te bereiken."

"Bij elke stage en competitiedag moet ik gewoon het proces blijven volgen" relativeert Froome bij Cyclingnews."Het is een lange weg, maar ik bewaar het vertrouwen in het proces en hoop zo mijn doel te bereiken."

12:19 12 uur 19. De vroege vluchters hebben de zegen gekregen van het peloton en slaan een gat van 2'20". .

12:15 12 uur 15. En toen waren ze nog met 9. Het zit niet mee voor Antonio Soto van Euskaltel-Euskadi. De Spanjaard rijdt lek en valt zo weg uit de kopgroep. .



12:07 20" voor tien vluchters. De gelukkigen zijn: Alexander Kamp (Trek-Segafredo) Clément Venturini (AG2R-Citroën) Thymen Arensman (Team DSM) Thomas Champion (Cofidis) Alexander Evans (Intermarché-Wanty Gobert) Reinardt Janse van Rensburg (Qhubeka-ASSOS) Sean Bennett (Qhubeka-ASSOS) Colin Joyce (Rally Cycling) Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma) Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi) . 12 uur 07.