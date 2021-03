Rohan Dennis wint eindelijk nog eens, Almeida nieuwe leider in Catalonië

Rohan Dennis (Ineos) heeft voor het eerst sinds hij wereldkampioen tijdrijden werd in 2019 nog eens mogen juichen. De Australiër deed 5 seconden minder lang over de chrono in Catalonië dan Rémi Cavagna. João Almeida was een fractie sneller dan Brandon McNulty in de strijd om plaats 3, waardoor de Portugees meteen ook leider wordt.