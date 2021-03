LIVE: Cavagna autoritair aan de leiding in de tijdrit van Catalonië

Fase per fase

Fase per fase

15:01 15 uur 01. Cavagna wees gewaarschuwd: Rohan Dennis beklimt zijn stalen ros! Rohan Dennis, één van de grote favorieten van de dag, maakt zich klaar om 18,5 kilometer door Catalonië te beuken. De 30-jarige Australië werd niet één, maar twee keer wereldkampioen op zijn tijdritfiets. Kan Dennis vandaag profiteren van de afwezigheid van Ganna, Küng en Van Aert of bijt hij zijn tanden stuk op de tijd van Cavagne? . Cavagna wees gewaarschuwd: Rohan Dennis beklimt zijn stalen ros! Rohan Dennis, één van de grote favorieten van de dag, maakt zich klaar om 18,5 kilometer door Catalonië te beuken. De 30-jarige Australië werd niet één, maar twee keer wereldkampioen op zijn tijdritfiets. Kan Dennis vandaag profiteren van de afwezigheid van Ganna, Küng en Van Aert of bijt hij zijn tanden stuk op de tijd van Cavagne?



14:58 14 uur 58. Hallo Thomas De Gendt! De Belgische ontsnappingsspecialist hield gisteren de benen stil. Hij had zijn ontsnappers-wijsheid duidelijk met zijn ploeg- en landgenoot Sylvain Moniquet gedeeld. Moniquet bleef gisteren het langst uit de greep van het peloton en veroverde het bergklassement. De Gendt zou op papier de beste Belg moeten zijn vandaag. Maakt hij die naam ook waar? . Hallo Thomas De Gendt! De Belgische ontsnappingsspecialist hield gisteren de benen stil. Hij had zijn ontsnappers-wijsheid duidelijk met zijn ploeg- en landgenoot Sylvain Moniquet gedeeld. Moniquet bleef gisteren het langst uit de greep van het peloton en veroverde het bergklassement. De Gendt zou op papier de beste Belg moeten zijn vandaag. Maakt hij die naam ook waar?

14:55 14 uur 55. Tejay van Garderen komt als 3e over de finish. De Amerikaan stoot Tony Gallopin van het podium. Ook de Nederlander Thymen Arensman en Attila Valter sluipen de top 5 binnen. . Tejay van Garderen komt als 3e over de finish. De Amerikaan stoot Tony Gallopin van het podium. Ook de Nederlander Thymen Arensman en Attila Valter sluipen de top 5 binnen.



14:51 14 uur 51. Chris Froome is dé blikvanger van Israel Start-Up Nation. De voormalige veelvraat in de grote rondes is op zoek naar zijn goede vorm. Gisteren moest de Brit het al heel snel voor bekeken houden op de beklimmingen. Kan de ex-Tourwinnaar vandaag weer wat vertrouwen putten uit zijn race tegen de klok? . Chris Froome is dé blikvanger van Israel Start-Up Nation. De voormalige veelvraat in de grote rondes is op zoek naar zijn goede vorm. Gisteren moest de Brit het al heel snel voor bekeken houden op de beklimmingen. Kan de ex-Tourwinnaar vandaag weer wat vertrouwen putten uit zijn race tegen de klok?



14:49 14 uur 49. Tejay van Garderen (EF Education-Nippo) komt als 3e door aan de eerste meting. De Amerikaan bewijst nog maar eens dat hij een stevig potje kan tijdrijden. . Tejay van Garderen (EF Education-Nippo) komt als 3e door aan de eerste meting. De Amerikaan bewijst nog maar eens dat hij een stevig potje kan tijdrijden.



14:44 14 uur 44. Top 5:. 1. Rémy Cavagna (22:32) 2. Josef Cerny (23:05) 3. Tony Gallopin (23:55) 4. Wout Poels (24:07) 5. Laurent Pichon (24:16) . Top 5: 1. Rémy Cavagna (22:32) 2. Josef Cerny (23:05) 3. Tony Gallopin (23:55) 4. Wout Poels (24:07) 5. Laurent Pichon (24:16)

14:43 14 uur 43. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1374355604618293250

14:40 22'32": Cavagna onttroont Cerny! Rémi Cavagna steekt zijn ploegmaat Cerny een serieuze loef af. Hij duikt als enige onder de 23'. De Fransman zet dé te kloppen chrono vast op: 22'32". . 14 uur 40. 22'32": Cavagna onttroont Cerny! Rémi Cavagna steekt zijn ploegmaat Cerny een serieuze loef af. Hij duikt als enige onder de 23'. De Fransman zet dé te kloppen chrono vast op: 22'32".

14:40 14 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1374354952513064973

14:36 14 uur 36. Bob Jungels is aan zijn onderneming beginnen. Jungels transfereerde dit seizoen van Deceuninck Quick-Step naar AG2R-Citroën. Hij werd maar liefst 7 (!) keer Luxemburgs kampioen tijdrijden. Heeft hij vandaag ook iets in de pap te brokken? . Bob Jungels is aan zijn onderneming beginnen. Jungels transfereerde dit seizoen van Deceuninck Quick-Step naar AG2R-Citroën. Hij werd maar liefst 7 (!) keer Luxemburgs kampioen tijdrijden. Heeft hij vandaag ook iets in de pap te brokken?





14:33 14 uur 33. Peter Sagan aan de start gesignaleerd. De Slowaak wisselde goede met minder goede momenten af de voorbije dagen. Hij werd knap 4e in Milaan-Sanremo na een sprint met de elitegroep. Gisteren moest de stoomtrein van Bora bergop al snel zijn wagonnetje loskoppelen van het peloton. . Peter Sagan aan de start gesignaleerd. De Slowaak wisselde goede met minder goede momenten af de voorbije dagen. Hij werd knap 4e in Milaan-Sanremo na een sprint met de elitegroep. Gisteren moest de stoomtrein van Bora bergop al snel zijn wagonnetje loskoppelen van het peloton.

14:31 14 uur 31. Jordi Meeus komt voorlopig als 15e over de meet. Onze landgenoot heeft zijn verplicht nummertje achter de kiezen en mag zich gaan douchen. . Jordi Meeus komt voorlopig als 15e over de meet. Onze landgenoot heeft zijn verplicht nummertje achter de kiezen en mag zich gaan douchen.

14:31 14 uur 31. Opnieuw een landgenoot! Dries Devenyns steekt zijn hoofd aan het venster. De 37-jarige wegkapitein van Deceuninck Quick-step rijdt in Catalonië in dienst van Almeida. . Opnieuw een landgenoot! Dries Devenyns steekt zijn hoofd aan het venster. De 37-jarige wegkapitein van Deceuninck Quick-step rijdt in Catalonië in dienst van Almeida.



14:27 14 uur 27. Daar is Sylvain Moniquet weer. De jonge neoprof van Lotto-Soudal toonde zich gisteren even aan de wereld. De Belg bleef het langst uit de greep van het peloton en kwam als 1e boven op de Port de Santa Fe del Montseny. Hij glundert vandaag in de trui van het bergklassement. . Daar is Sylvain Moniquet weer De jonge neoprof van Lotto-Soudal toonde zich gisteren even aan de wereld. De Belg bleef het langst uit de greep van het peloton en kwam als 1e boven op de Port de Santa Fe del Montseny. Hij glundert vandaag in de trui van het bergklassement.



14:20 14 uur 20. Cavagna als 1e aan het tussenpunt! Cavagna doet wat hij moet doen. Hij neemt 6" voorsprong op zijn ploegmakker Cerny. Is er een broedermoord in de maak bij Deceuninck Quick-Step? . Cavagna als 1e aan het tussenpunt! Cavagna doet wat hij moet doen. Hij neemt 6" voorsprong op zijn ploegmakker Cerny. Is er een broedermoord in de maak bij Deceuninck Quick-Step?

14:18 23'05" voor Cerny. Josef Cerny zet zoals verwacht een 1e scherpe richttijd op het bord. Hij is 50" sneller dan zijn dichtste achtervolger Tony Gallopin. . 14 uur 18. 23'05" voor Cerny Josef Cerny zet zoals verwacht een 1e scherpe richttijd op het bord. Hij is 50" sneller dan zijn dichtste achtervolger Tony Gallopin.

14:17 14 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1374349384331243521

14:10 14 uur 10. Cavagna op het toneel! Rémi Cavagna is één van de grote favorieten vandaag. Hij maakt zich klaar om jacht te maken op zijn ploegmaat Cerny. De Fransman is een echte klepper op zijn tijdritfiets. In Parijs Nice liet Cavagna enkel Stefan Bissegger – de man met de vreemde helm – voor zich. Hij eindigde vorig jaar ook 2e op het Europees kampioenschap tijdrijden. . Cavagna op het toneel! Rémi Cavagna is één van de grote favorieten vandaag. Hij maakt zich klaar om jacht te maken op zijn ploegmaat Cerny. De Fransman is een echte klepper op zijn tijdritfiets.

In Parijs Nice liet Cavagna enkel Stefan Bissegger – de man met de vreemde helm – voor zich. Hij eindigde vorig jaar ook 2e op het Europees kampioenschap tijdrijden.





14:10 14 uur 10. Vijf minuten na Meeus is het opnieuw aan een Belg. Sander Armée maakte dit jaar de transfer naar Qhubeka-ASSOS na jarenlange trouwe dienst voor Lotto Soudal. Zou Campenaerts zijn nieuwe ploegmakker wat tips hebben gegeven voor vandaag? . Vijf minuten na Meeus is het opnieuw aan een Belg. Sander Armée maakte dit jaar de transfer naar Qhubeka-ASSOS na jarenlange trouwe dienst voor Lotto Soudal. Zou Campenaerts zijn nieuwe ploegmakker wat tips hebben gegeven voor vandaag?