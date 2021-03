Lotto-Soudal kraait victorie in Catalonië dankzij aanwinst Andreas Kron

Bekijk de sprint van Kron:

In Calella heeft een vluchter geregeld het laatste woord. Thomas De Gendt had zijn ploegmaat Sylvain Moniquet, een neoprof van 23, een goeie briefing gegeven.



De Gendt won in 2019 de Catalaanse opener en zag hoe Moniquet meeschoof met de vlucht van de dag. Dat deed hij niet anoniem, want op de bergjes bewees het klimtalent dat hij de sterkste vluchter was.

Maar tegen een jagend peloton was Moniquet in zijn eentje niet opgewassen. In de finale nam een kwartet de fakkel over. Lotto-Soudal was dankzij Andreas Kron opnieuw vertegenwoordigd.

De Deen kreeg het gezelschap van Luis Leon Sanchez (Astana), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) en Rémy Rochas (Cofidis). Kämna reed voor zijn klassement, het peloton toonde te weinig cohesie in de achtervolging.

Wie dacht dat de ervaren Sanchez iedereen een lesje zou leren in de sprint, kwam bedrogen uit. Kron, ook nog maar 22 jaar, bewees dat de transferpolitiek van Lotto-Soudal zijn vruchten afwerpt.



In het klassement doet Kämna een zaakje door de bonus van 16 seconden. Chris Froome bevestigde dan weer dat hij nog heel veel werk heeft. De Brit finishte op 8'30".