LIVE: Vroege vlucht met jonge Belg Moniquet is gaan vliegen, Serry valt en geeft op

De renners naderen met rasse schreden het zwaartepunt van de étappe. Het vlakke gedeelte is bijna achter de rug. De klim van Les Guilleries en de klim van de Santa Fe del Montseny lonken. Zien we al meteen een 1e steekspel van de klassementsmannen?

14 uur 26. De renners naderen met rasse schreden het zwaartepunt van de étappe. Het vlakke gedeelte is bijna achter de rug. De klim van Les Guilleries en de klim van de Santa Fe del Montseny lonken. Zien we al meteen een 1e steekspel van de klassementsmannen? .

Marc Hirschi is niet de enige die zijn 1e kilometers van het seizoen in Catalonië sprokkelt. Ook de oud-Giro-winnaar Carapaz komt zijn vormpeil op Catalaans grondgebied testen. Kan de 27-jarige Ecuadoriaan van Ineos een rol van betekenis spelen deze week?

Marc Hirschi is niet de enige die zijn 1e kilometers van het seizoen in Catalonië sprokkelt. Ook de oud-Giro-winnaar Carapaz komt zijn vormpeil op Catalaans grondgebied testen. Kan de 27-jarige Ecuadoriaan van Ineos een rol van betekenis spelen deze week? 14 uur 21.

Als volleerde mimespelers eindigt het viertal in de 2e tussensprint in dezelfde volgorde. Berhane blijft voor Moniquet en Taaramë.

Opnieuw Berhane! Als volleerde mimespelers eindigt het viertal in de 2e tussensprint in dezelfde volgorde. Berhane blijft voor Moniquet en Taaramë. . 13 uur 52.

13 uur 37. Wie is Sylvain Moniquet? Moniquet is één van de jonge berggeiten van Lotto-Soudal. De 23-jarige Belg verruilde dit seizoen Groupama-FDJ voor Lotto-Soudal. Hij tekende er een contract van 2 jaar als neoprof en gaat dit seizoen op zoek naar zijn 1e profoverwinning. Onze jonge landgenoot behoort tot één van de jonge klimtalenten van België .

Deceuninck Quick-Step moet al meteen incasseren door de opgave van Pieter Serry. Vooral voor kopman Almeida is dit een serieuze uppercut. Serry was een belangrijke pion in de hoek van de Belgische ploeg.

13 uur 31. Deceuninck Quick-Step moet al meteen incasseren door de opgave van Pieter Serry. Vooral voor kopman Almeida is dit een serieuze uppercut. Serry was een belangrijke pion in de hoek van de Belgische ploeg. .

13:24

Opgave Pieter Serry (DQS). De 1e opgave in de Ronde van Catalonië is van een Belg. Pieter Serry van Deceuninck Quick-Step raakte betrokken in een valpartij en moet de handdoek vroegtijdig in de ring gooien. . 13 uur 24.