LIVE: Pakt De Gendt vandaag weer uit zoals in 2019, of zijn de sprinters nog eens baas?

De renners maken zich op voor een rit van 178,5 kilometer door Catalonië. Er staan vandaag 3 pittige beklimmingen op het menu. Overleven de sprinterskanonnen het heuvelachtige parcours of voert er iemand iets anders in zijn schild?

12 uur 35. Start! De renners maken zich op voor een rit van 178,5 kilometer door Catalonië. Er staan vandaag 3 pittige beklimmingen op het menu. Overleven de sprinterskanonnen het heuvelachtige parcours of voert er iemand iets anders in zijn schild? .

Er heersten heel wat vraagtekens bij de transfer. "Binnen de ploeg en bij DSM is het een heel lastig thema geweest. Ze zijn er heel lang mee bezig geweest om hem in feite uit de ploeg te krijgen", vertelde Thijs Zonneveld over de transfer van Marc Hirschi.

12 uur 28. Daar is Marc Hirschi (eindelijk). Marc Hirschi zal vandaag zijn eerste competitiekilometers malen. De seizoensrevelatie van vorig jaar zal ook voor het eerst te zien zijn in de trui van UAE-Emirates. Het Zwitserse goudhaantje heeft op het laatste nippertje zijn contract verbroken bij Sunweb-opvolger Team DSM. Er heersten heel wat vraagtekens bij de transfer. "Binnen de ploeg en bij DSM is het een heel lastig thema geweest. Ze zijn er heel lang mee bezig geweest om hem in feite uit de ploeg te krijgen", vertelde Thijs Zonneveld over de transfer van Marc Hirschi. Kan de Zwitser vandaag alle vraagtekens van zich afschudden met een entree door de grote poort? .

11:04

11 uur 04. Doet Thomas De Gendt kunstje van 2019 nog eens over? De rit van Calella naar Calella is is een vaste waarde in het rittenboekje van de Ronde van Catalonië. Vorig jaar werd er niet gereden door de coronamaatregelen, maar in 2019 soleerde Thomas De Gendt er naar de overwinning. Het was een typische De Gendt-overwinning. Onze landgenoot sprong vroeg in de wedstrijd weg, zette een vluchtersvennootschap op en werd nooit meer ingehaald. "Thomas De Gendt maakt het opnieuw perfect af, hij heeft weer een schitterende solo uit zijn benen geschud", reageerde zijn ploegleider Mario Aerts toen opgetogen. Overleven de vluchters vandaag opnieuw het heuvelachtige parcours of laten de sprintersploegen zich deze keer niet verrassen? Volg het avontuur van De Gendt en co hier live vanaf 12.35 u. .