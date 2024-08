4 maanden na horrorcrash stoomt dolgelukkige Jay Vine naar tijdritzege in Burgos

De Australiër Jay Vine (UAE) heeft de tijdrit in de Ronde van Burgos naar zijn hand gezet. Een emotionele zege, want 4 maanden geleden brak Vine 1 nekwervel en 2 borstwervels in de Ronde van het Baskenland.

8 weken zat hij niet op een fiets, 6 weken droeg hij een nekbrace.

Jay Vine was begin april het grootste slachtoffer van de massale valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Deze week maakte de Australiër in de Ronde van Burgos stilletjes zijn comeback. Des te luider was zijn knalprestatie in deze tijdrit.

Op het licht golvende parcours deelde Vine zijn chronorit het best van iedereen in. Aan het tussenpunt halfweg stond net niet in de top 10.

Maar Poole, Kuss en Arensman (de top 3 aan dat tussenpunt) kregen aan de finish meer dan 20 seconden aangesmeerd door Vine, die zijn blijdschap niet kon wegsteken.

Ook onze landgenoot Cian Uijtdebroeks prijkte voor Vine bij het tussenpunt, maar ook hij kreeg nog een serieuze lel in het tweede gedeelte.

In het klassement ziet Kuss (15e in de tijdrit) de jonge Brit Poole naderen tot op 5 tellen. Onttroont hij de Amerikaan morgen nog in de heuvelachtige slotetappe?