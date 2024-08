Uijtdebroeks viel gisteren in Ronde van Burgos: "Verre van ideaal, maar koninginnenrit is nieuwe dag"

Uijtdebroeks een van de slachtoffers van de val dinsdag: "Verre van ideaal"

De tweede rit gisteren werd verstoord door een zware valpartij op 35 km van de finish. Cian Uijtdebroeks was een van de slachtoffers. Getuige de beelden die hij op zijn Instagram Story postte.



"Shit happens. Dit was verre van ideaal in de voorbereiding op de Vuelta", schreef de youngster van Visma-Lease a Bike er als commentaar bij.



De jonge Belg kon wel weer zijn plaats in het peloton innemen, in tegenstelling tot collega-klassementsrenners Tao Geoghegan Hart en Damiano Caruso, die allebei opgaven, en Nairo Quintana, die flink gehavend meer dan 9 minuten verloor.



"Maar vandaag is een nieuwe dag", houdt Uijtdebroeks de moed erin voor de belangrijke klimtest met het oog op de Vuelta: de koninginnenrit naar Lagunas de Neila, een beklimming van 11 km met op het eind percentages boven 10%.



Het is een col buiten categorie, daarvoor werkt het peloton nog 2 cols van 3e categorie en een van 1e categorie af.



Uijtdebroeks bereidt in Burgos de Vuelta voor. Vorig jaar werd hij 8e in de Ronde van Spanje, dit jaar moest hij ziek opgeven in de Giro.